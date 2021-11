Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

5 actions définies à 10x l’année prochaine

Eeek. Je vais demander une augmentation.

C’est parce que choisir 10 fois les gagnants est difficile, peu importe ce que prétendent les « experts en bourse ». Sur les 8 187 entreprises suivies par Thomson . sur les principales bourses américaines, seules onze (ou 0,1 %) sont 10 fois plus élevées qu’elles ne l’étaient en octobre 2020.

En plus de cela, la plupart des sélectionneurs d’actions Moonshot vont également creuser aux mauvais endroits. Ils sont tellement concentrés sur « trouver le prochain Amazon (NASDAQ :AMZN) » ils oublient que la plupart des actions technologiques sont des brûleurs lents. Parmi les entreprises qui ont été multipliées par 10 au cours de la dernière année, aucune n’était une entreprise de croissance de haute technologie. Le plus proche – Holdings parvenus (NASDAQ :UPST) – n’est que 7 fois supérieur à son introduction en bourse.

Au lieu de cela, ces entreprises étaient une combinaison de :

Stocks de mèmes non rentables. NASDAQ :OCGN, NASDAQ :MARA, NYSE :GME, NYSE :AMC, NASDAQ :AVIS

Entreprises pétrolières et gazières. NYSE :SM, NASDAQ :CDEV, NYSE :UAN

Des entreprises en quasi-faillite reviennent d’entre les morts. NYSEAMÉRICAIN :ACY, NASDAQ :AEHR, OTCMKTS :HTZZ

Pas exactement ta liste de brillants Tesla (NASDAQ :TSLA) des étoiles, n’est-ce pas ?

Mais si vous voulez vraiment trouver des stocks qui vont 10 fois en 12 mois, c’est dans les boues toxiques qu’il faut chercher. Alors, prenez vos tubas. Aujourd’hui, nous examinerons ce qui fait un gagnant 10x et choisirons cinq favoris qui devraient monter en flèche l’année prochaine.

Qu’est-ce qu’un stock 10x ?

Soyons clairs : les paris de premier ordre sur Moonshot sont d’excellents paris – si vous êtes prêt à rester un moment. Toute personne achetant Amazon (AMZN) en 2001 aurait attendu une décennie pour encaisser un gain de 10x. Tesla a réussi à le faire en trois ans, mais ses actions ont ensuite stagné pendant les cinq années suivantes.

Mais l’article d’aujourd’hui parle de devenir riche rapidement. Et pour ce faire, nous aurons besoin d’acheter de vilains canetons.

Trouver des Moonshots dans Penny Stocks

Pour commencer, il est utile de trouver certains facteurs communs qui déterminent les gagnants 10x.

Il s’avère que ces entreprises sont moins chères, moins rentables et plus endettées que les entreprises typiques. Et même après la hausse des cours de leurs actions, l’effet de levier et les marges restent faibles.

Les actions de gré à gré ont également tendance à surperformer. Sur 4 779 sociétés cotées de gré à gré, 506 (ou 10,5%) ont réussi des rendements de 1 000 % ou mieux. Les gens sont 100 fois plus susceptibles de trouver un grand gagnant sur les marchés OTC qu’ils ne le sont sur les tableaux standard.

C’est pourquoi vous me trouverez en train de parcourir d’autres échanges pour trouver de bonnes affaires. En mai, j’ai recommandé aux lecteurs d’acheter des actions en faillite Hertz (OTCMKTS :HTZZ), expliquant qu’il pourrait devenir le meilleur penny stock de 2021. Les actions sont depuis passées de 2,50 $ à plus de 30 $.

Aujourd’hui, nous couvrirons cinq autres entreprises avec un potentiel de gains 10x en 2022.

Les investisseurs de Reddit adorent les investissements thématiques. Le succès de GameStop (NYSE :GME) a conduit à une ruée folle vers Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY), Divertissement AMC (NYSE :AMC) et d’autres actions de centres commerciaux de faible qualité. Pendant ce temps, Dogecoin’s (CCC :DOGE-USD) la hausse a créé une toute nouvelle classe d’actifs de pupcoins (un rapide coup d’œil à BSCScan montre 22 101 jetons différents nommés une itération de « Shiba »).

Maintenant mineur de blockchain Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA) pourrait inspirer la prochaine génération d’actions mèmes : la crypto-monnaie Moonshot.

Blockchain RocketFuel (OTCMKTS :RKFL). Cette entreprise OTC basée à San Francisco promet d’apporter le paiement cryptographique en 1 clic aux systèmes de commerce électronique.

POSaBIT (OTCMKTS :POSAF). La société canadienne est l’un des principaux fournisseurs de paiements cryptographiques à l’industrie du cannabis.

Ces deux actions potentielles de mèmes sont soutenues par des équipes de gestion raisonnablement expérimentées – RKFL est dirigée par Peter Jensen, l’ancien PDG d’une entreprise de cybersécurité dans le cloud qui a été acquise par IBM (NYSE :IBM). Et POSAF est dirigée par d’anciens cadres techniques de Microsoft (NASDAQ :MSFT) et d’autres entreprises de premier ordre.

Ces deux crypto Moonshots sont également bon marché – une exigence pour que les actions soient 10 fois plus rapides. POSAF se négocie à seulement 1,50 $, tandis que RKFL est disponible pour 0,50 $.

Cependant, la principale raison d’acheter est que les deux entreprises opèrent dans une industrie brûlante. Les utilisateurs de Reddit ont pompé des actions crypto comme SOS Limitée (NYSE :SOS) et Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) avant, et ils sont presque assurés de le faire à nouveau.

Il y a certainement des risques. L’ancien PDG de RocketFuel semble avoir disparu du site Web de l’entreprise sans laisser de trace, tandis que POSaBIT pourrait se heurter à la concurrence de MasterCard (NYSE :MA) et les entreprises de point de vente (POS).

Personne n’a jamais prétendu que ces entreprises étaient de haute qualité. Mais en ce qui concerne les stocks de mèmes, ces deux choix de Moonshot ont tous les ingrédients pour une augmentation de 10x.

Les entreprises de main-d’œuvre sont les prochaines sociétés pétrolières et gazières

Les investisseurs respectueux de l’environnement souhaiteraient probablement oublier 2021, une année où les entreprises de combustibles fossiles ont battu celles des énergies renouvelables. Il est difficile de perdre lorsque les prix de votre seul produit passent de moins 37 $ à 85 $ le baril.

À l’approche de 2022, une industrie totalement différente devrait connaître une croissance similaire : les entreprises de services de dotation en personnel.

C’est parce que ces entreprises ressemblent beaucoup aux sociétés pétrolières et gazières – à faible marge, fortement banalisées et dépendantes des cycles du marché. Volt Sciences de l’information (NYSEAMÉRICAIN :VOLT) s’est échangé jusqu’à 44 $ lors de la bulle technologique de 1997 et à 40 $ lors de la bulle immobilière de 2006 avant de s’effondrer à moins de 4 $ aujourd’hui.

Publié pour la première fois dans le numéro du 4 octobre du Moonshot Investor

Deux actions bon marché semblent désormais encore mieux positionnées que VOLT pour être multipliées par 10 alors que les marchés du travail se resserrent.

Groupe Gee (NYSEAMÉRICAIN :TRAVAIL). L’entreprise centenaire est spécialisée dans la dotation en personnel professionnel, y compris les services informatiques, d’ingénierie et médicaux

Équipe Inc (NYSE :TISI). Cette société d’externalisation d’ingénierie fournit des services d’inspection et d’autres services à diverses industries, notamment l’énergie, la fabrication et les infrastructures.

Tout comme le pétrole et le gaz en 2020, ces deux sociétés de recrutement sont actuellement dans le rouge. Les marges d’exploitation sont négatives et leurs scores Altman-Z (une mesure de la solvabilité) se situent tous deux en dessous du seuil standard de 2,4 des entreprises saines.

Mais nous ne sommes pas ici pour la qualité ou la haute technologie. Nous sommes ici pour des gains 10x.

Alors que les allocations de chômage Covid-19 sont réduites, beaucoup se retrouveront repoussés sur le marché du travail. Et tout comme les sociétés pétrolières et gazières l’année dernière, les sociétés de recrutement verront leurs résultats financiers s’améliorer à mesure que l’offre et la demande reprennent. Les analystes de Wall Street prévoient déjà des marges d’équilibre en 2021 pour Gee Group et un EBITDA positif (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) en 2022 pour Team Inc.

Le prochain Hertz en faillite : NGL Energy Partners (NGL)

Tenter de choisir le prochain Moonshot en faillite est au mieux risqué. Pour chaque Hertz qui va 10x, plusieurs dizaines d’autres vont directement à zéro. La plupart des faillites — de Intelsat (OTCMKTS :INTEQ) et Marques séquentielles (OTCMKTS :SQBG) – n’ont tout simplement pas assez de valeur nette cachée pour rembourser les détenteurs d’obligations.

Mais NGL Energy Partners est différent. Ce gazoduc n’avait que des clients en faillite.

Et c’est un monde de différence.

NGL Energy Partners est une société en commandite principale de gaz naturel (MLP) que les marchés ont évalué à un échec. L’action se négocie à un rapport prix/cashflow (P/CF) absurde de 1x, un dixième des sociétés de gazoduc typiques. Une grande partie de ces problèmes découlent de l’affaissement de la demande des clients, en particulier à la suite de la crise énergétique de 2021 au Texas.

Les ours du gaz naturel, cependant, vont avoir une surprise cet hiver. Le mois dernier, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a relevé son objectif de prix pour le gaz naturel Henry Hub à 5,80 $, soit plus du double du prix de 2020. Et avec de nombreuses entreprises énergétiques cherchant à augmenter la production pour répondre à la demande, des pipelines comme NGL pourraient passer de la perte d’argent à l’impression d’argent en quelques mois.

Les dangers de l’investissement 10x

Lorsque j’ai nommé Hertz comme l’un des meilleurs penny stock, je l’ai fait en sachant parfaitement comment Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) actions ont agi en 2011. Les entreprises en faillite peuvent ressusciter si elles ont suffisamment de valeur d’actif cachée pour couvrir leurs dettes.

Mais ces entreprises ont tendance à exister sur le fil du couteau. Si une entreprise a une dette de 15 milliards de dollars, les actionnaires ne seront payés que si la valeur brute des actifs dépasse ce chiffre.

Et cela nous amène à Intelsat, une société de satellites disparue qui se négocie à 0,021 $.

À première vue, Intelsat ressemble beaucoup à Hertz en 2020 – emmailloté dans une dette écrasante et détenue par des détenteurs d’obligations prêts à accepter une décote de 50 % (cela signifierait que les détenteurs d’actions n’obtiendraient rien).

Mais contrairement à Hertz, assis sur une vaste flotte de voitures de location relativement neuves, Intelsat possède un ensemble vieillissant de satellites qui doivent être remplacés. Plus de la moitié des satellites de la société ont plus de dix ans, et il est peu probable qu’Elon Musk ou Jeff Bezos se lancent avec une offre de plus de 15 milliards de dollars.

Il n’est pas surprenant que les actions aient chuté de 96% jusqu’à présent cette année et que je continue d’avertir les investisseurs de rester à l’écart.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.