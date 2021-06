5 actions du secteur de la santé à acheter pour leur potentiel révolutionnaire

De nos jours, la médecine est adaptée à chaque patient, voire à son ADN. Connue sous le nom de « médecine de précision », cette tendance a véritablement débuté il y a quelques années seulement. C’est un véritable changeur de jeu pour les soins de santé. Désormais, en achetant certaines actions de la santé, les investisseurs à long terme peuvent profiter énormément de cette révolution.

De plus, un autre développement énorme dans l’espace médical est un saut dans la capacité de diagnostiquer les maladies. Par exemple, le cancer est diagnostiqué beaucoup plus tôt et plus fréquemment, tandis que l’on découvre plus de troubles prénatals que jamais auparavant. En plus de sauver des millions de vies, ces nouvelles efficacités réduiront considérablement les coûts. Cela s’avérera lucratif pour les entreprises et stimulera plusieurs actions de soins de santé dans le processus.

Enfin, même les vaccins deviennent de plus en plus faciles à développer. Pendant ce temps, l’intelligence artificielle (IA) commence à faciliter le développement de médicaments.

En tant que telle, cette liste couvrira certaines des entreprises les mieux placées pour exploiter au moins une de ces tendances révolutionnaires. Ils comprennent les actions de santé suivantes à acheter :

Illumina (NASDAQ :ILMN)

Invitation (NYSE :NVTA)

Schrödinger (NASDAQ :SDGR)

Génomique Bionano (NASDAQ :BNGO)

Moderna (NASDAQ :ARNm)

Actions de santé à acheter : Ilumina (ILMN)

Source : Numstocker/Shutterstock.com

L’action ILMN offrira probablement aux investisseurs une opportunité relativement rare : la possibilité de bénéficier à la fois d’un futur blockbuster probable et d’une entreprise importante, stable mais en croissance rapide.

Quel est le blockbuster probable ici? Un test sanguin multi-cancer développé par Graal, une entreprise qu’Ilumina a accepté de racheter. Grail a développé le test de détection précoce Galleri pour détecter plus de 50 types de cancers, “dont plus de 45 manquent aujourd’hui de tests de dépistage recommandés”, selon la société. De toute évidence, la détection précoce du cancer pourrait sauver des millions de vies et réduire considérablement les coûts des soins de santé. En conséquence, je pense que Galleri est bien placé pour devenir finalement un grand gagnant pour Ilumina.

Bien sûr, la route vers ce succès ne sera pas tout à fait facile. Par exemple, la Federal Trade Commission (FTC) a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition d’Ilumina, alléguant que la société pourrait augmenter injustement les prix de ses tests de séquençage et de ses accords de licence.

Cependant, il est rare que des opérations de fusions et acquisitions entre des entreprises qui ne se concurrencent pas soient bloquées. De plus, il semble qu’Ilumina pourrait accepter certaines restrictions de prix et de licence qui réduiraient l’opposition de la FTC. Compte tenu de ces points, je m’attends à ce que l’accord du Graal soit finalement conclu plus tard cette année.

Quant à l’activité bien établie d’Ilumina, son unité de séquençage d’ADN est florissante et devrait continuer à le faire. Avant la pandémie, les revenus de cette entreprise avaient considérablement augmenté pendant de nombreuses années consécutives. En 2019, son bénéfice d’exploitation a également bondi à 1,03 milliard de dollars, en hausse de 17 % par rapport à 883 millions de dollars en 2018.

Invitation (NVTA)

Source : CI Photos/ShutterStock.com

Le prochain sur cette liste d’actions de soins de santé est l’action NVTA. Invitae fournit des tests génétiques pour de nombreuses maladies, « y compris le cancer héréditaire, la cardiologie, la neurologie, la pédiatrie, l’oncologie, les troubles métaboliques et les maladies rares ». Pour le premier trimestre, la société a également indiqué qu’elle avait « un record quotidien [test] volumes », alors que son volume facturable a bondi de 72 % en glissement annuel (YOY).

Par ailleurs, Invitae a également finalisé en octobre son acquisition d’Archer DX, qui a développé des traitements « d’oncologie de précision ». La plate-forme Stratafide d’Archer est capable d’identifier les modifications de l’ADN qui peuvent aider les médecins à prescrire les meilleurs traitements pour les patients atteints de cancer. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a attribué à Stratafide une désignation de traitement révolutionnaire.

Enfin, cependant, un certain nombre d’investisseurs, dont la grande entreprise japonaise, Softbank (OTCMKTS :SFTBY) – a acheté pour 1,2 milliard de dollars de billets de premier rang convertibles d’Invitae en avril. Cet investissement important des institutions devrait accroître la confiance dans les perspectives à long terme de cette société de biotechnologie.

Actions du secteur de la santé à acheter : Schrödinger (SDGR)

Source : obturateur

Comme je l’ai noté dans une chronique précédente, cette entreprise « utilise [artificial intelligence] L’IA pour accélérer le processus de développement de médicaments, qui est actuellement assez long et ardu. De plus, il a passé un accord énorme avec le géant de la drogue Bristol Myers-Squibb (NYSE :BMJ). Cet accord pourrait valoir jusqu’à 2,7 milliards de dollars pour la société d’intelligence artificielle.

Dans ses résultats du premier trimestre 2021, Schrödinger a annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice par action (BPA) nettement supérieurs aux attentes. Plus précisément, le chiffre d’affaires de l’entreprise a grimpé de 23% en glissement annuel. Parallèlement aux résultats, SDGR a également révélé qu’il avait remporté un autre gros contrat avec un grand fabricant de médicaments. Cette fois, l’entreprise a signé un accord avec AstraZeneca (NASDAQ :AZN).

Validant considérablement la technologie et les capacités de Schrödinger, AstraZeneca a considérablement élargi sa collaboration précédente avec la société et a l’intention de « déployer pleinement la plate-forme de Schrödinger dans tous ses programmes de découverte de petites molécules structurellement activés ».

Mais la cerise sur le gâteau pour cette sélection des actions de la santé ? Si vous avez des doutes sur l’action SDGR, considérez le fait que Bill et Melinda Gates détiennent une participation de plus de 10 % dans la société d’IA.

Bionano Génomique (BNGO)

Source : Shutterstock

J’ai écrit plusieurs colonnes exubérantes sur les actions BNGO. Pourquoi? Je ne peux pas m’empêcher d’être excité et optimiste à propos de cette entreprise. Après tout, sa technologie semble prête à sauver littéralement des dizaines de millions de vies. De plus, selon Chris McDonald, contributeur d’InvestorPlace, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux partagent maintenant mon enthousiasme pour Bionano et ses actions.

Comme je l’expliquais en mars, le PDG Erik Holmlin a noté que «la plate-forme analytique de Bionano, Saphyr, a une capacité inégalée à détecter les variations structurelles des molécules d’ADN […] Les petites variations structurelles (SV) peuvent être la force motrice des maladies, y compris le cancer. » De plus, les outils d’analyse ADN largement utilisés d’autres entreprises ne parviennent pas à identifier la plupart de ces SV.

De plus, depuis mars, Bionano a remporté un accord majeur avec le système national de santé du Royaume-Uni. Il a également annoncé des ventes plus élevées que prévu au premier trimestre, déclenchant un rallye pour l’action BNGO.

Compte tenu de sa technologie révolutionnaire – ainsi que du fait qu’il se négocie avec une capitalisation boursière inférieure à 2,5 milliards de dollars – Bionano est une véritable aubaine parmi les actions de la santé.

Actions de la santé à acheter : Moderna (MRNA)

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Depuis le début de février 2020, j’ai cité un analyste de Morgan Stanley disant que Moderna pourrait développer un vaccin contre le nouveau coronavirus « relativement rapidement ». Dans l’article, j’ai également identifié le stock d’ARNm comme l’un des trois stocks de soins de santé prometteurs

Bien sûr, depuis lors, Moderna (ainsi que Pfizer (NYSE :PFE) et Biotech (NASDAQ :BNTX)) a montré que les vaccins basés sur l’ARN messager (ARNm) peuvent être développés rapidement. De plus, l’efficacité et l’efficience du vaccin de Moderna sont de très bon augure pour les autres vaccins qu’il développe actuellement. Ceux-ci incluent des solutions pour Zika, la grippe et bien plus encore.

Mais ce n’est pas la seule chose qui rend les actions MRNA attrayantes. En plus de son pipeline, il y a une certaine confiance que la FDA et le gouvernement américain en général semblent avoir dans l’entreprise.

Avec Moderna développant un rappel pour son vaccin Covid-19, ainsi que plusieurs vaccins contre d’autres maladies répandues, cette société et ses actions ont encore beaucoup de marge de progression.

A la date de publication, Larry Ramer occupait des positions longues dans BNGO, ILMN, MRNA et SDGR. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.