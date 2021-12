5 actions eVTOL à acheter avant le décollage des hélicoptères électriques en 2022

Comme d’autres dans l’espace eVTOL, Archer progresse dans la poursuite des taxis aériens électriques. Son véhicule de démonstration Maker vient littéralement de décoller pour la première fois plus tôt cette semaine, marquant la réussite d’un test important. Avant d’effectuer le test en vol stationnaire, le véhicule a reçu un certificat de navigabilité spécial de la Federal Aviation Administration (FAA).

Alors qu’est-ce qui vient ensuite? Forbes rapporte que la société prévoit de lancer un service de taxi aérien complet au plus tard en 2024. La réussite de ce test initial ouvre la voie à la société pour en proposer d’autres au fabricant au cours de l’année à venir, ce qui, en cas de succès, augmentera probablement le cours des actions. .

Blade Air Mobility (BLDE)

Ce fut également une excellente saison pour cet innovateur eVTOL basé à New York. Blade a récemment annoncé un accord avec Hélijet pour 12 millions de dollars dans une tentative claire de suivre le rythme de ses concurrents dans la course des taxis aériens électriques. Mais Blade a fait des mouvements toute l’année qui ne se limitent pas à la course pour faire monter les taxis jaunes dans le ciel.

En septembre 2021, il a annoncé l’acquisition de la société de transport d’organes Trinity Air Medical et les actions ont rapidement grimpé en flèche alors que la société a contribué à rationaliser le processus de transport des organes vitaux vers les hôpitaux.

Ce type de pensée innovante a aidé le stock de BLDE à augmenter pendant la majeure partie de la saison. Les actions sont en hausse d’environ 5% pour le mois, affichant une croissance lente mais régulière. La semaine dernière, la société a annoncé des chiffres annuels solides, avec des ventes dépassant les attentes à 51 millions de dollars, incitant les analystes à mettre à jour les estimations précédentes. Le succès de Blade ne fera qu’aider les autres actions eVTOL à augmenter.

Actions eVTOL à surveiller : Embraer (ERJ)

Le prochain nom sur cette liste a connu une excellente semaine de trading et une saison globale exceptionnelle.

Embraer a récemment commencé à bondir sur l’annonce que son unité eVTOL Eve deviendrait publique via la fusion SPAC. Comme l’a rapporté le rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, Eddie Pan, à propos de la fusion, « cette innovation a le potentiel de changer le transport aérien traditionnel », car « les avions eVTOL ne nécessitent pas une longue piste horizontale. En fait, les avions eVTOL fonctionnent un peu comme un drone avec des ventilateurs omnidirectionnels.

Bien que l’action ERJ n’ait gagné que 3%, les actions ont augmenté de près de 20% pour la semaine. Et la fusion Eve SPAC est susceptible de continuer à attirer l’attention d’Embraer.

L’action Eve nouvellement fusionnée ne commencera officiellement à être négociée qu’en 2022, et quand ce sera le cas, ERJ connaîtra probablement une croissance encore plus importante. Il convient également de noter qu’Embraer a accordé à sa plus petite unité une licence pour utiliser sa propriété intellectuelle (PI) et ses employés dans la conception de futures innovations. Les deux actions eVTOL vaudront la peine d’être surveillées lorsque Eve fera ses débuts.

Joby Aviation (JOBY)

Cette entreprise n’a pas connu un mois aussi prospère que certains de ses pairs, mais les choses pourraient s’améliorer.

Pourquoi? Hier, Joby a annoncé l’acquisition de Inras GmbH, un leader autrichien de la conception de systèmes radar. Comme on peut s’y attendre, Joby a conclu l’accord en vue du développement de son taxi aérien électrique et il semble que cela pourrait certainement fournir un avantage important.

Le co-fondateur d’Inras, Andreas Stelzer, a déclaré que la technologie de son entreprise « améliorera les capacités de détection et de navigation à bord de l’avion en vue d’opérations à grande échelle ».

Le contributeur d’InvestorPlace, Josh Enomoto, a récemment émis l’hypothèse que Joby pourrait représenter le « vrai futur » de la mobilité dans lequel les citadins opteront pour le transport aérien lorsque cela est possible. Cela l’a amené à nommer JOBY sur une liste d’actions à long terme à acheter pour 2022, louant son modèle commercial. De même, le contributeur Stavros Georgiadis a vanté sa vision et sa structure, notant que même s’il estimait que c’était risqué, c’était toujours une entreprise à surveiller.

Bien que le risque soit certainement présent, Joby présente également un potentiel de hausse important, d’autant plus que son secteur prend de l’ampleur et que l’entreprise s’arme pour l’année à venir.

Actions eVTOL à surveiller : aérospatiale verticale (EVTL)

Le nom définitif de cette liste est devenu très récemment public, vous l’aurez deviné, grâce à une fusion SPAC. Vertical Aerospace a commencé ses activités le vendredi 17 décembre et a depuis lors connu un parcours mouvementé.

Malgré ce décollage rocailleux, l’entreprise a beaucoup à recommander. Ses bailleurs de fonds et futurs clients comprennent Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL), Honeywell (NYSE :HON), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Rolls-Royce (OTCMKTS :RYCEY), une entreprise qui a également soutenu Eve.

Fast Company rapporte que Vertical Aerospace a actuellement 1 35o précommandes conditionnelles de sociétés telles que American Airlines et Virgin Atlantic. Comme d’autres actions eVTOL nommées ici, EVTL vaut certainement la peine d’être surveillée tout au long de l’année à venir, d’autant plus qu’elle a le temps de se réchauffer sur les marchés publics.

