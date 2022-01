5 actions initiées achètent en ce moment : F, CRCT, CHWY, ASAN, OGEN

L’acheteur et la vente d’initiés sont un sujet controversé que de nombreux investisseurs aiment suivre. Un initié est décrit comme tout administrateur ou cadre supérieur d’une société cotée en bourse. Les personnes ou entités détenant 10 % ou plus d’une société cotée en bourse sont également considérées comme des initiés. De plus, on pense que les initiés ont le plus de connaissances sur l’entreprise, et c’est logique.

Selon une étude du MIT Press, le professeur de l’Université du Michigan, H. Nejat Seyhun, a suivi les actions que les initiés ont achetées sur une période de 19 ans. Seyhun a découvert que les actions avaient surperformé le marché de 4,5% suite à un achat d’initié. Les actions suite à une vente d’initiés ont sous-performé le marché de 2,7%. La conclusion de cette étude appuie clairement l’importance du suivi des activités des initiés.

En outre, une autre étude a révélé que les achats d’initiés battaient le marché de 11,2 % par an. Les chercheurs ont également conclu que la taille de l’entreprise et le rang d’initié ne sont pas des variables importantes à surveiller.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs particuliers et pourquoi est-ce important ? Il est important de noter que les achats d’initiés peuvent être plus avantageux à suivre que les ventes d’initiés. En effet, comprendre pourquoi un initié vendu est une cause perdue. Il existe des centaines de raisons personnelles pour lesquelles un initié aurait pu vendre des actions que les investisseurs particuliers ne connaîtront peut-être jamais. Comme l’a dit un jour le célèbre investisseur Peter Lynch : « Les initiés peuvent vendre leurs actions pour un certain nombre de raisons, mais ils ne les achètent que pour une seule : ils pensent que le prix va augmenter.

Dans cet esprit, examinons cinq actions que les initiés achètent récemment.

Gué (NYSE :F)

Cricut (NASDAQ :CRCT)

moelleux (NYSE :CHWY)

Asana (NYSE :ASAN)

Oragénisme (NYSEMKT :OGEN)

Les initiés achètent : Ford (F)

Source : DK Grove / Shutterstock.com

Les actions de Ford ont connu une année écoulée généreuse, alimentée par la spéculation sur les véhicules électriques (EV). Le cours de l’action du constructeur automobile a augmenté de plus de 170 % au cours de cette période. Récemment, Ford a annoncé qu’elle allait presque doubler sa production prévue à 150 000 véhicules pour la prochaine camionnette électrique F-150 Lightning. Les investisseurs de détail en prennent note, mais un certain directeur de Ford est également entré dans l’action.

Selon un dossier récent, la réalisatrice Alexandra English Ford a acheté 38 789 actions F le 20 décembre. English Ford est également l’arrière-arrière-petite-fille d’Henry Ford lui-même. Elle a acquis des actions à un prix moyen de 19,33 $, ce qui fait une transaction totale d’environ 750 000 $. De plus, English Ford a acquis ces actions par l’intermédiaire d’une fiducie avec droit de vote dont elle est la bénéficiaire.

Depuis l’achat de l’anglais Ford, les actions F ont augmenté d’un impressionnant 26% en moins d’un mois. Il semble certainement que l’anglais Ford ait fait un achat opportun, mais cela suggère également qu’un initié impliqué dans les opérations de l’entreprise est optimiste quant aux développements potentiels. C’est une excellente nouvelle pour les actionnaires d’actions F.

Cricut (CRCT)

Source : CRAFT24/Shutterstock.com

Cricut opère sur un marché de niche, plus précisément le marché des « machines à découper » pour les amateurs de bricolage. Cependant, les produits de Cricut sont plus que ce que l’on voit. Ses machines sont suffisamment solides pour couper le bois et le cuir et offrent également la possibilité d’imprimer des autocollants et des étiquettes. Au cours du troisième trimestre, le nombre total d’utilisateurs est passé à plus de 5,7 millions, ce qui représente une croissance de 55 % en glissement annuel.

Cricut gère également un service d’abonnement qui permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités telles que la livraison gratuite, l’utilisation de plus de 200 000 images et 700 polices, ainsi que des remises sur le contenu sous licence. Le service est très populaire, le nombre d’abonnés payants ayant augmenté de 55 % en glissement annuel pour atteindre plus de 1,8 million. Surtout, Cricut est rentable. La société a annoncé son 11e trimestre consécutif de rentabilité au cours du troisième trimestre. Ces chiffres impressionnants ont incité un fonds spéculatif de renom à acheter des actions sans cesse.

Au cours du mois de décembre, Abdiel Capital ajout d’actions CRCT 13 fois. Non, ce n’est pas une faute de frappe. De plus, Abdiel a déjà ajouté des actions de Cricut à deux reprises en janvier. La transaction la plus récente a eu lieu le 4 janvier lorsque Abdiel a acheté 11 300 actions supplémentaires à un prix moyen de 22,99 $. Le fonds spéculatif revendique des actifs sous gestion (AUM) de 5,8 milliards de dollars au troisième trimestre. Abdiel opère également comme un fonds concentré, ne détenant que 13 positions selon le dernier dépôt 13F.

A ce jour, Abdiel détient 11 070 266 actions CRCT, ce qui représente 33% du flottant. Il est sûr de dire qu’Abdiel est optimiste sur l’entreprise de bricolage.

Les initiés achètent : Chewy (CHWY)

Source : dessins de Jack / Shutterstock.com

Après une percée en 2020 qui a vu les actions de Chewy augmenter de plus de 200% en tant que bénéficiaire de Covid-19, l’année suivante a présenté un scénario complètement différent. Le vendeur en ligne de fournitures pour animaux de compagnie a vu ses actions baisser de 34% en 2021 en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, de pénuries de main-d’œuvre, d’inflation et d’une réduction de la croissance des revenus. De plus, Chewy a terminé le troisième trimestre avec 20,4 millions de clients actifs, manquant les estimations du consensus pour le deuxième trimestre consécutif. Les investisseurs craignent également que les ventes ne chutent davantage si la pandémie s’apaise complètement, ce qui rendrait les consommateurs plus enclins à retourner dans les animaleries traditionnelles. Cependant, comme l’a dit un jour Warren Buffett, les investisseurs devraient être « craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres ont peur ». Baillie Gifford fait juste cela.

Baillie Gifford a récemment doublé sa position actuelle de Chewy. Le 4 janvier, le fonds a ajouté environ 6,7 millions d’actions à sa position, ce qui représente un total de 13 302 667 actions détenues. Après l’achat, Baillie Gifford détient désormais 12,46 % du flottant. Le fonds basé au Royaume-Uni gère un encours sous gestion impressionnant de 191 milliards de dollars et a un historique de performance accrédité.

Asana (ASAN)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Le prochain sur la liste des actions que les initiés achètent est Asana.

Asana fonctionne comme une plate-forme de gestion du travail qui aide les entreprises à effectuer leurs tâches quotidiennes. La plate-forme de l’entreprise se concentre également sur les solutions de flux de travail qui incluent la gestion des projets, des objectifs et des tâches. À son apogée en 2021, l’action ASAN a atteint un niveau record de 145 $. Aujourd’hui, les actions se négocient avec une décote massive par rapport aux sommets de 2021, en baisse de plus de 55% à 62 $.

Cependant, cette chute des sommets n’a pas dissuadé le PDG et fondateur d’Asana d’acheter des actions.

Dustin Moskovitz est dans une frénésie d’achat incessante depuis un certain temps déjà. L’achat le plus récent de Moskovitz a eu lieu le 6 janvier lorsqu’il a acheté 500 000 actions supplémentaires d’ASAN à un prix moyen de 61,52 $. Moskovitz détient désormais un total de 11 339 676 actions, ce qui représente près de 15 % du flottant d’Asana. De plus, en 2021, Moskovitz a acheté un total de 8 469 676 actions ASAN d’une valeur combinée de 594 996 496 $. Cependant, il convient de noter que les achats de Moskovitz sont effectués conformément à un accord de négociation pré-arrangé 10b5-1. Néanmoins, les achats de Moskovitz démontrent qu’il est haussier sur les actions ASAN.

Aujourd’hui, de nombreux initiés achètent ou vendent des actions via un formulaire 10b5-1. Ce formulaire permet aux initiés d’effectuer des transactions préétablies pendant une période prédéfinie afin d’éviter les accusations de délit d’initié. De plus, le plan permet aux initiés de programmer des transactions pendant les périodes d’interdiction, telles que les bénéfices trimestriels et les événements d’entreprise, à condition qu’ils déposent un formulaire 10b5-1 bien à l’avance.

Le mois dernier, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé des modifications proposées au formulaire 10b5-1 qui « augmenteraient considérablement les exigences de divulgation pour de telles transactions et obligeraient la personne qui met en place les transactions à » certifier qu’elle n’a pas connaissance d’informations non publiques importantes « . «

Les initiés achètent : Oragenics (OGEN)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Le dernier sur la liste des actions que les initiés achètent cette semaine est OGEN.

Oragenics travaille au développement de nouveaux antibiotiques et autres médicaments pour aider au traitement des maladies infectieuses. Cependant, la société biopharmaceutique a connu une période difficile depuis qu’elle est devenue une entité publique en 2003. Depuis lors, Oragenics a perdu plus de 99% de sa valeur.

Oragenics se concentre actuellement sur le développement de TerraCoV2, un produit de vaccination conçu pour lutter contre le Covid-19. La société travaille également au développement de lantibiotiques, une nouvelle classe d’antibiotiques connus pour être efficaces contre de nombreux agents infectieux potentiellement mortels. De plus, Oragenics a récemment étendu sa collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). L’objectif de la collaboration est de développer un vaccin intranasal qui peut aider à protéger contre la variante omicron.

Aujourd’hui, un chef d’entreprise capitalise sur la baisse des prix d’Oragenics et les développements en cours.

Dans un formulaire 4 déposé le 31 décembre, le directeur d’Oragenics, Robert Koski, a effectué deux achats les 30 et 31 décembre.

Le 30 décembre, Koski a acheté 200 900 actions OGEN à un prix moyen de 44,98 cents. Le 31 décembre, Koski a acheté 799 100 actions supplémentaires à un prix moyen de 47,4 cents. Koski détient maintenant un total de 1 829 569 actions détenues indirectement par l’intermédiaire de Koski Family Limited Partnership et de fiducies dont Koski est le seul fiduciaire. Koski possède 212 839 actions supplémentaires qu’il détient directement.

Ensemble, l’actionnariat de Koski représente 1,78 % du flottant d’Oragenics. Les actions d’OGEN se négocient actuellement à 52 cents, un impressionnant 13 % de plus que le prix d’achat de Koski le 30 décembre.

