5 actions les plus avantageuses sur lesquelles mettre la main en juin

Les actions de valeur reçoivent enfin l’amour qu’elles méritent. L’année dernière a été dominée par les actions de croissance, principalement parce qu’elles ont procuré des gains démesurés par rapport au marché en général.

On peut comprendre l’attrait des valeurs de croissance. Après tout, ils connaissent une croissance explosive dans l’environnement volatile actuel, et tout le monde veut participer à l’action.

Les actions incluses dans cette liste sont des investissements stables qui ont beaucoup souffert de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Pendant la crise, nous avons vu les investisseurs se tourner vers les actions de véhicules électriques et les actions SPAC risquées, celles qui ont le potentiel d’être multi-ensacheuses.

Maintenant que nous sommes résolument sur la voie de la reprise, les actions de valeur reviennent en force.

Cependant, lors de l’achat d’actions de valeur, vous devez vous assurer de placer votre capital dans des sociétés aux fondamentaux sains et aux antécédents d’activité commerciale haussière.

Examinons donc en profondeur cinq actions de valeur qui sont prêtes pour l’été :

JD.Com (NASDAQ :JD)

Groupe Alibaba Holding (NYSE :BABA)

Gestion globale d’Apollo (NYSE :APO)

Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA)

Visa (NYSE :V)

Valeur des actions à acheter : JD.Com

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Si vous suivez le e-commerce chinois, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de JD.Com. Il fournit des services de vente au détail en ligne, de marché en ligne et de marketing en Chine et est le principal concurrent d’Alibaba.

Tout comme d’autres actions lors de la liquidation de la technologie, JD.Com a subi des coups durs. Après avoir clôturé à 106,88 $ le 17 février, les actions ont clôturé vendredi dernier à moins de 74 $ la pièce, soit une remise de près de 31 %. Il devrait ouvrir ce matin autour de 76,50 $.

Au cours des cinq dernières années, cependant, JD a surpassé les S&P 500. Vous avez donc tous les ingrédients d’un stock solide qui traverse une période difficile ces derniers temps. Essentiellement, de quoi parle cette liste.

Parlons maintenant des fondamentaux.

Au premier trimestre, la société basée à Pékin a déclaré un chiffre d’affaires net de 203,2 milliards de yuans pour le trimestre clos le 31 mars, soit une augmentation de 39 % en glissement annuel. Hors éléments, JD.com a enregistré un bénéfice de 2,47 yuans par action dépositaire américaine (ADS), dépassant les attentes des analystes de 2,26 yuans de 9,2%.

Ce n’est pas un nouveau territoire pour l’entreprise. Le 11 mars, JD.com a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020. Dans ce communiqué de résultats, la société a souligné qu’elle avait augmenté sa base d’utilisateurs actifs de près d’un tiers en une seule année et augmenté ses revenus et son BPA de 31,4% et 187,5 %, respectivement.

Malgré cette performance impressionnante, la société se négocie avec une forte décote par rapport à son plus haut de 52 semaines. Pas étonnant que le gourou de l’investissement Louis Navellier aime tant celui-ci.

Alibaba (BABA)

Source : test / Shutterstock.com

Dans une très rare tournure des événements, Alibaba, la plus grande société de commerce en ligne de Chine (et, selon certaines mesures, du monde), se négocie avec une belle remise, chutant de près de 10 % le mois dernier. Et ce, malgré d’excellentes performances pendant la pandémie.

La seule exception est les derniers résultats trimestriels. Alibaba a enregistré une perte nette de 5,47 milliards de yuans au cours du trimestre de mars, sa première perte d’exploitation en tant qu’entreprise publique. La principale raison est une amende de 2,8 milliards de dollars infligée au géant chinois de la technologie pour violations des règles antitrust.

Cependant, il s’agit d’un problème mineur pour Alibaba. En fait, de nombreux investisseurs ont célébré le résultat en poussant le titre vers le nord après l’annonce de l’amende.

Beaucoup pensaient que la Chine prendrait des mesures plus sévères contre l’entreprise, mais une amende de 2,8 milliards de dollars est une grosse monnaie pour ce géant riche en espèces.

Si vous excluez l’amende, Alibaba progresse à un rythme décent. Au cours de son quatrième trimestre fiscal, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 187,39 milliards de yuans, en hausse de 64% en glissement annuel et dépassant largement les estimations des analystes de 180,41 milliards de yuans.

L’activité commerciale principale d’Alibaba a été responsable de l’augmentation massive des revenus, engrangeant 161,36 milliards de yuans, soit une augmentation de 72% en glissement annuel, car les habitudes d’achat en ligne restent fortes.

La seule chose qui va à l’encontre de ce titre est le fait qu’il a un siège en Chine. Les États-Unis ont indiqué qu’ils pourraient radier les entreprises chinoises si elles ne se conforment pas aux codes d’audit américains.

En fin de compte, c’est ce qui pèse sur le sentiment pour les actions chinoises, et cela n’a rien à voir avec les fondamentaux de BABA. Néanmoins, le fait que le stock soit si bon marché signifie que vous pouvez le récupérer à prix réduit.

Actions de valeur à acheter : Apollo Global Management (APO)

Source : kan_chana/ShutterStock.com

Apollo Global Management est un gestionnaire d’actifs alternatifs léger qui a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a accepté d’acquérir Athènes (NYSE :ATH) dans une transaction tout stock.

Le gestionnaire mondial d’investissements alternatifs basé à New York détenait déjà environ 35% d’ATH. Mais maintenant, il va reprendre complètement la société de services de retraite. La raison pour laquelle Apollo figure sur cette liste est que les investisseurs n’aiment pas nécessairement la fusion.

Aux yeux de beaucoup, ce n’est qu’un exemple de plus d’une entreprise riche en liquidités qui achète une entreprise à forte intensité de capital.

Cependant, la fusion générera une accumulation de 1,38 $ par action, soit 68 % des bénéfices après impôts combinés de 2020. En outre, le co-fondateur et PDG d’Apollo Global Management, Marc Rowan, a déclaré: “Je m’attends à ce que nous obtenions un capital excédentaire de la jambe Athene”.

Quoi qu’il en soit, la fusion a créé une opportunité d’achat pour les investisseurs qui souhaitaient créer une position dans leur portefeuille concernant ce titre.

Micro-dispositifs avancés (AMD)

Source : Joseph GTK / Shutterstock.com

Micro-appareils avancés et Nvidia (NASDAQ :NVDA) sont les deux acteurs dominants dans l’espace.

Bien que les deux soient fortement surévalués par la plupart des estimations, AMD se négocie à une valorisation plus raisonnable.

Les lecteurs de cet espace savent que je suis très optimiste sur AMD. Les ventes de nouvelles consoles, la croissance des centres de données et les puces qui seront bientôt commercialisées continuent d’augmenter la part de marché d’AMD par rapport à Intelligence (NASDAQ :INTC) et Nvidia.

Il a également une longueur d’avance sur ses pairs parce que Sony (NYSE :END) PlayStation et celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) La Xbox utilise toutes deux des puces conçues par AMD.

Ces consoles se vendent comme des petits pains. Sony a en fait beaucoup de mal à répondre à la demande. Par conséquent, la principale chose dont AMD devra se soucier est de maintenir une chaîne d’approvisionnement robuste.

Valeur des actions à acheter : Visa (V)

Source : Kikinunchi / Shutterstock.com

L’action V s’est effondrée au plus fort de la pandémie, une malheureuse victime de la crise. Cependant, son entreprise est solide comme un roc et l’a été pendant un certain temps.

La reprise a commencé en juin de l’année dernière après que le volume de transactions de Visa a atteint un creux en avril. Ensuite, lorsque les volumes de cartes présentes de Visa ont chuté de manière significative d’une année à l’autre, les transactions en ligne sont venues à la rescousse plus qu’à compenser la baisse.

Ca a du sens. La plupart des entreprises de commerce électronique enregistrent des ventes record pendant la pandémie. Étant donné que cette crise ne prendra pas fin de sitôt, les transactions en ligne continueront d’augmenter de façon exponentielle. Même après une reprise complète, ce n’est pas comme si les affaires de Visa auraient du mal à aller de l’avant.

En raison d’un modèle d’actifs légers, la société dispose d’un bilan très solide avec beaucoup de liquidités. Visa en a fait bon usage en rachetant des milliards d’actions.

La société de technologie des paiements a battu les estimations des analystes cinq quarts au trot. Pourtant, malgré cette performance positive, le titre est en baisse de 2,6%, ce qui en fait un candidat idéal à ajouter à votre portefeuille.

De tous les entrants sur cette liste d’actions de valeur, Visa est la plus attrayante en raison d’une solide histoire de croissance, d’un modèle d’actifs légers, d’excellents vents arrière et de performances positives pendant la pandémie.

