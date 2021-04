5 actions Reddit Penny qui voient le plus de bavardages jeudi

Les actions Reddit penny continuent d’être un sujet brûlant parmi les investisseurs qui cherchent à effectuer de gros investissements dans des entreprises naissantes sans avoir à casser leur tirelire.

Cependant, ces investissements comportent des risques car les actions penny sont en proie à la volatilité. Cela est dû au faible prix des actions qui les rend faciles à manipuler pour les systèmes de pompage et de vidage.

Même ainsi, nous examinons les stocks de penny Reddit qui ont le plus parlé jeudi.

Reddit Penny Stocks: Citius Pharmaceuticals (CTXR)

Tout sur l’entreprise: Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR) est une société pharmaceutique spécialisée axée sur le développement de produits thérapeutiques.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en hausse de 7,6%.

Ce que Reddit a à dire: Les investisseurs sur le subreddit discutent de la hausse du prix de l’action aujourd’hui.

Reddit Penny Stocks: Zomedica (ZOM)

Tout sur l’entreprise: Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) est une société de dispositifs médicaux développant des machines destinées aux vétérinaires.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en hausse de 17,8%.

Ce que Reddit a à dire: Le stock de ZOM est venu aujourd’hui de Redditors partageant leurs jeux quotidiens sur le forum. Il y a aussi beaucoup de discussions sur StockTwits.

Reddit Penny Stocks: ZK International (ZKIN)

Tout sur l’entreprise: ZK International (NASDAQ:ZKIN) est une société d’ingénierie basée en Chine qui travaille au développement de nouvelles technologies.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en hausse de 7,7%.

Ce que Reddit a à dire: Certains Redditors réfléchissent à l’idée que ZKIN pourrait ne pas être un penny stock pendant longtemps avec sa poussée dans la blockchain, les NFT et d’autres domaines.

Reddit Penny Stocks: Baron Oil (BOIL)

Tout sur l’entreprise: Huile de baron (LON:ÉBULLITION) est une société pétrolière basée au Royaume-Uni qui a été fondée en 2004.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en hausse de 15%.

Ce que Reddit a à dire: Les investisseurs du forum Reddit Penny stocks parlent du potentiel de l’entreprise et se sont fait appeler «BOIL BOYS».

Reddit Penny Stocks: Senseonics (SENS)

Tout sur l’entreprise: Senseonics (NYSEAMERICAIN:SENS)

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en baisse de 3,6%.

Ce que Reddit a à dire: Au moins un utilisateur du subreddit déplore la chute du stock aujourd’hui.

