5 actions Reddit Penny qui voient le plus de bavardages vendredi

C’est la fin de la semaine et nous la clôturons ici à InvestorPlace avec une couverture des penny stocks les plus discutés sur Reddit pour vendredi.

Source: Shutterstock

Mais ne vous précipitez pas. Premièrement, je dois vous mettre en garde contre les dangers des penny stocks. Si vous lisez un article comme celui-ci, vous le savez probablement déjà, mais les actions penny peuvent être incroyablement volatiles. Cela est dû aux prix bas qui les rendent faciles à manipuler. Cependant, cette faible barrière à l’entrée est également ce qui attire les traders intrépides.

Maintenant, plongeons dans les stocks de penny Reddit qui sont les plus bavards aujourd’hui.

Reddit Penny Stocks: Senseonics Holdings (SENS)

Tout sur l’entreprise: Senseonics Holdings (NYSEAMERICAIN:SENS) est une entreprise taïwanaise qui fabrique des alimentations pour PC.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions progressent de près de 12% aujourd’hui.

Ce que Reddit a à dire: Les utilisateurs du sous-répertoire r / pennystocks parlent du rapport de bénéfices positifs de l’entreprise.

Reddit Penny Stocks: Atossa Therapeutics (ATOS)

Tout sur l’entreprise: Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS) est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans les traitements du cancer du sein.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions progressent de plus de 16%.

Ce que Reddit a à dire: Les traders de Reddit discutent aujourd’hui du retrait d’un vote d’autorisation d’actions.

Reddit Penny Stocks: Citius Pharmaceuticals (CTXR)

Tout sur l’entreprise: Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR) est une société pharmaceutique spécialisée axée sur le développement de produits thérapeutiques.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en hausse de 2,4%.

Ce que Reddit a à dire: Les rédacteurs débattent des mérites de conserver l’action plutôt que de l’utiliser pour le day trading.

Reddit Penny Stocks: Clover Health Investments (CLOV)

Tout sur l’entreprise: Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV) est une compagnie d’assurance maladie fondée en 2014 qui opère à partir du Tennessee.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions progressent de plus de 4% aujourd’hui.

Ce que Reddit a à dire: Les traders parlent de ramasser des actions avant les bénéfices lundi.

Reddit Penny Stocks: Technologies génétiques appliquées (AGTC)

Tout sur l’entreprise: Technologies génétiques appliquées (NASDAQ:AGTC) société de biotechnologie au stade clinique se concentrant sur le développement de thérapies génétiques pour les patients.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions progressent de 4,4% vendredi.

Ce que Reddit a à dire: Les membres du sous-programme penny stocks parlent des nouvelles récentes de l’expansion de la fabrication de la société.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques. En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer