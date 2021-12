5 actions technologiques qui devraient figurer sur la liste d’achat 2022 de chaque investisseur

L’année a été volatile pour les actions technologiques. Tandis que le Composite Nasdaq L’indice suggère que les grands noms de la technologie ont augmenté de 21% jusqu’à présent en 2021, les gains n’ont pas été uniformément répartis. Bon nombre des sociétés technologiques les plus connues et les plus importantes ont vu le cours de leurs actions stagner ou chuter fortement cette année.

Les hauts et les bas ont été observés dans tous les sous-secteurs de l’espace technologique. Les actions de cybersécurité telles que FouleGrève (NASDAQ :CRWD), par exemple, a prospéré au printemps et en été pour se vendre brutalement cet automne. Les actions des sociétés de semi-conducteurs et des sociétés d’électronique grand public ont connu des pics et des creux similaires tout au long de l’année. Pourtant, les entreprises technologiques restent des valeurs de croissance clés et il y a de l’optimisme que 2022 sera une meilleure année.

Voici cinq actions technologiques qui devraient figurer sur la liste d’achat 2022 de chaque investisseur.

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Nvidia (NASDAQ :NVDA)

Amazon (NASDAQ :AMZN)

Twitter (NYSE :TWTR)

Netflix (NASDAQ :NFLX)

Actions technologiques : Apple (AAPL)

Source : pio3 / Shutterstock.com

Après n’avoir pas fait grand-chose pendant la majeure partie de l’année, les actions d’Apple terminent l’année 2021 en force, ayant gagné 17% depuis début novembre pour atteindre un nouveau record historique d’un peu plus de 177 $ par action. Le catalyseur du rallye de fin d’année a été un certain nombre de notes d’analystes haussiers et de mises à niveau sur l’action AAPL.

Banque d’investissement Morgan Stanley (NYSE :MME) a récemment relevé son objectif de cours sur les actions Apple de 164 $ à 200 $, affirmant que les nouveaux produits majeurs de la société basée dans la Silicon Valley, tels qu’un casque de réalité augmentée et une voiture autonome, n’ont pas encore été pris en compte dans le cours de l’action.

D’autres analystes ont été tout aussi positifs à l’égard d’Apple et de ses actions alors qu’ils choisissent leurs principaux investissements pour 2022. Avec une capitalisation boursière de 2 900 milliards de dollars, Apple reste l’entreprise la plus précieuse au monde et détient une position dominante sur les marchés sur lesquels elle est en concurrence. des smartphones aux tablettes.

Alors qu’Apple a dû faire face à des contraintes d’approvisionnement mondiales et à une pénurie de puces semi-conductrices qui ont ralenti la production de certains de ses principaux produits de consommation, tels que l’iPhone, ces problèmes sont largement considérés comme temporaires et indépendants de la volonté de l’entreprise. À l’avenir, Apple devrait rester la première entreprise technologique au monde et un investissement fiable à long terme.

Nvidia (NVDA)

Source : NPS_87 / Shutterstock.com

Les actions du concepteur de puces électroniques Nvidia continuent de chauffer. L’action NVDA est à 302 $ par action, ce qui en fait l’un des titres les plus performants de 2021. Et ce après un gain de 155% en 2020 au plus fort de la pandémie. Au cours des cinq dernières années, les actions de Nvidia ont gagné environ 1 300 %, ce qui en fait l’un des investissements les plus performants du marché. La croissance sensationnelle a été alimentée par une forte demande pour les puces et les cartes graphiques de Nvidia qui sont largement utilisées dans les consoles de jeux vidéo et les ordinateurs personnels, ainsi que par des résultats financiers exceptionnels.

Nvidia détient 80% des parts du marché des cartes graphiques de jeu, qui restent un moteur clé de la croissance de l’entreprise. Les revenus des jeux de Nvidia ont augmenté de 42% en glissement annuel au troisième trimestre de cette année pour atteindre 3,22 milliards de dollars. Et le marché des cartes graphiques devrait atteindre 246 milliards de dollars de revenus d’ici 2028.

S’il y a un problème avec lequel Nvidia est aux prises, c’est l’acquisition proposée par la société pour 40 milliards de dollars du fabricant de puces britannique. Posséder les bras. Les régulateurs du monde entier, y compris aux États-Unis, ont décidé de bloquer l’acquisition en invoquant des problèmes de concurrence. Cependant, le torpillage de l’accord d’Arm Holdings semble déjà être intégré au cours des actions NVDA, car le cours de l’action a à peine bougé suite aux nouvelles des régulateurs bloquant l’acquisition.

Actions technologiques : Amazon (AMZN)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

L’action du géant du e-commerce Amazon n’a pas bien performé en 2021, affichant un gain dérisoire de 5% contre plus de 25% pour l’indice de référence S&P 500 indice. Cependant, les choses devraient s’inverser pour le détaillant en ligne au cours de la nouvelle année.

Plusieurs analystes ont nommé l’action AMZN comme premier choix pour 2022, y compris la banque d’investissement Goldman Sachs (NYSE :SG), qui a désigné Amazon comme son premier stock Internet pour l’année à venir. Goldman dit qu’Amazon est « exposé à une multitude de thèmes de croissance séculaire plus larges, y compris le commerce électronique, la publicité, le cloud computing, la consommation de médias et l’adoption des abonnements par les consommateurs » qui devraient faire grimper le cours de l’action au cours des 12 prochains mois.

La société basée à Seattle a été confrontée à des vents contraires cette année en raison de contraintes d’approvisionnement mondiales. Une récente panne du système chez Amazon Web Services a également nui aux livraisons de l’entreprise pendant la période cruciale des achats des Fêtes. Cependant, Amazon ne ralentit jamais vraiment ses efforts de croissance.

En novembre, la société a annoncé un nouveau partenariat avec Pay Pal (NASDAQ :PYPL) qui permettra aux consommateurs de payer leurs achats sur Amazon à l’aide de Venmo. L’accord devrait aider les deux entreprises et fournira un autre moyen par lequel les clients pourront interagir et effectuer des achats sur le site en ligne populaire d’Amazon qui vend de tout, des ustensiles de cuisson aux motos.

Twitter (TWTR)

Source : Worawee Meepian / Shutterstock.com

Twitter atterrit sur cette liste parce que son action est tellement sous-évaluée en ce moment. Le cours de l’action de la société de médias sociaux est en baisse de 16% sur l’année après une baisse de 24% au cours des six derniers mois.

À 45 $ l’action, l’action TWTR est une bonne affaire, et beaucoup à Wall Street prévoient un rebond à venir. L’objectif de prix médian sur l’action TWTR est de 65 $, ce qui serait 43% plus élevé que son niveau actuel. L’estimation haute de l’action est de 86 $.

Les investisseurs sont de plus en plus attentifs depuis qu’il a été annoncé que le co-fondateur et PDG de l’entreprise, Jack Dorsey, démissionnait de son poste pour se concentrer exclusivement sur son autre grande préoccupation technologique, la société de paiement numérique. Carré (NYSE :SQ).

Twitter prend également plusieurs mesures pour croître et augmenter ses revenus. La société dont le siège est à San Francisco s’est fixé pour objectif d’avoir 315 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables et de doubler ses revenus d’ici fin 2023.

Pour aider à réaliser ces ambitions, Twitter a introduit plusieurs services par abonnement, y compris une fonctionnalité de « super suivis » qui permet aux créateurs de générer des revenus mensuels en partageant du contenu réservé aux abonnés avec leurs abonnés. Twitter permet également aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des conseils en utilisant Bitcoin dans le cadre d’une poussée plus large vers les crypto-monnaies. Tous ces mouvements devraient aider le stock de TWTR à rebondir dans les mois à venir.

Actions technologiques : Netflix (NFLX)

Source : XanderSt / Shutterstock.com

Les analystes ont pratiquement trébuché sur eux-mêmes pour mettre à niveau le leader du streaming Netflix à l’approche de la fin de l’année. Morgan Stanley a récemment attribué une note de « surpondération » à l’action NFLX et a déclaré qu’il voyait le bénéfice par action (BPA) de la société augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30% jusqu’en 2025. JP Morgan (NYSE :JPM) a également attribué à Netflix une note de « surpoids ». Il a déclaré que « ils deviennent » de plus en plus positifs « sur le stock alors que Netflix gagne du terrain en Asie-Pacifique, sa région à la croissance la plus rapide ».

Les vues haussières surviennent alors que Netflix continue de dominer les guerres mondiales du streaming avec plus de 214 millions d’abonnés mensuels et une multitude d’émissions à succès telles que Squid Game et des films tels que Red Notice. Netflix continue d’investir massivement dans de nouveaux contenus, dépensant environ 13,6 milliards de dollars en nouveaux programmes cette année seulement. Et, Netflix s’est récemment diversifié pour commencer à offrir un accès aux jeux vidéo sur sa plate-forme. Depuis le début de l’année, l’action NFLX est en hausse de 12% à 609,38 $ par action.

Bien qu’il s’agisse d’un gain décent, les actions ont sous-performé l’indice Nasdaq, qui a augmenté de 21% en 2021. Les analystes prévoient une croissance plus forte en 2022 alors que Netflix met plus de distance entre lui-même et les autres services de streaming concurrents.

A la date de publication, Joel Baglole détenait des positions longues sur MS, NVDA et SQ. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.