5 adversaires potentiels pour Nick Diaz dans son prochain combat UFC

Nick Diaz dans son combat à l’UFC 266

Nick Diaz vient de revenir à l’UFC pour tomber face à Robbie Lawler à l’UFC 266. Maintenant, Qui pourrait être son prochain adversaire ? Chez MMA.UNO, nous avons cinq idées passionnantes pour le retour de “The Stockton General” dans la cage la plus célèbre du monde.

5 adversaires potentiels pour Nick Diaz

Robbie avocat

Robbie Lawler et Nick Diaz discutent après leur combat à l’UFC 266

On ne peut ignorer la possibilité d’une revanche avec “Ruthless” considérant qu’il n’avait que six semaines pour s’entraîner, qu’il n’était pas préparé. Et même qu’ils l’ont poussé à prendre le combat. C’est du moins ce qu’ils disent de leur équipe. Si tel est le cas, Nick Diaz pourrait être intéressé par un troisième combat après chaque victoire..

Et l’ancien champion du monde des 170 livres pourrait l’être aussi. Il est vrai qu’il a bien d’autres options, mais sachant qu’il a vaincu une fois l’aîné des frères Diaz, il pourrait être intéressé à recommencer, sachant que ce serait un autre bon salaire. De plus, il ne songera certainement pas à reprendre la route du titre.

Georges St-Pierre

Georges St-Pierre | Image : Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Les deux légendes n’ont pas eu de bonnes relations historiquement. Et cela les a amenés à s’affronter en 2013 dans l’Octogone pour le titre mondial des 170 livres. Ensuite, GSP a remporté la victoire par décision unanime. Il n’y a jamais eu de revanche et curieusement, avant le récent combat contre Nick Diaz, les deux ont confirmé qu’ils étaient maintenant en bonne forme.

Cela semble certes n’avoir aucun sens qu’ils veuillent se battre mais depuis 2017 on parle du retour de Georges St-Pierre, il a dit à plusieurs reprises qu’il serait intéressé à le faire avec le bon combat… Ne serait-ce pas un bon qualificatif pour une revanche entre les deux ? Ne serait-ce que pour l’énorme sac d’argent qu’ils gagneraient ?

Jorge Masvidal

Jorge Masvidal à l’UFC

Ce combat a été commenté à plusieurs reprises, Jorge Masvidal lui-même a déclaré que ce serait une bénédiction d’affronter Nick Díaz. Et ils ont certainement tous les deux le statut pour le faire. Peut-être que le “Gamebred” peut sembler improbable parce qu’il court après le championnat du monde des poids welters, qui est sur le circuit, pour ainsi dire, mais ce ne serait pas fou.

Et en parlant de titres, les deux pourraient participer au championnat BMF. Dana White a clairement fait savoir qu’il n’y avait aucune intention que cette ceinture soit mise en jeu comme les autres, mais nous savons déjà que le président peut changer d’avis tant que cela est financièrement approprié. Et Nick Diaz pourrait venger son petit frère, Nate Diaz.

Donald Cerrone

Donald Cerrone | Image : Super Lutas

On rentre une fois de plus dans la catégorie des combattants qui sont hors circuit du championnat, qui recherchent d’autres types de combats, ce qui serait parfait pour voir des visages avec Nick Díaz. Donald Cerrone serait un adversaire plus que suffisant pour lutter contre « The Stockton General ».

Certes, aucune grande raison n’est nécessaire pour cette réunion. Que l’intérêt de deux légendes à battre le cuivre, que l’intérêt des fans à les voir le faire, que l’intérêt de l’UFC à monter le combat. Cela semble vraiment improbable, mais ce serait une bonne co-fonctionnalité pour tout gros pay-per-view.

Tony Ferguson

Tony Ferguson | Image: Stephen McCarthy / Sportsfile

Tony Ferguson est à l’intérieur du circuit mais de plus en plus à l’extérieur en raison de ses défaites, en raison de son âge, car il semble que sa meilleure version ait été dans le passé. Mais il est toujours l’un des plus grands noms de l’histoire des 155 livres. Oui, 155 livres, mais ce ne serait sûrement pas difficile pour lui d’aller à 170.

Peut-être que d’ici peu il sera temps pour lui de se battre avec d’autres grands noms loin de l’image du titre mondial et Nick Diaz serait une formidable option. Et n’oublions pas que Tony Ferguson a remporté The Ultimate Fighter 13 dans la division poids welters, bien qu’il ait ensuite développé sa carrière chez les poids légers.

