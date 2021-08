5 ajustements importants à effectuer après l’installation de Windows 11 | La technologie

Une fois que vous avez installé Windows 11, même dans la version Insider Preview, vous pouvez toujours apporter certains changements et ajustements qui permettront au système de mieux fonctionner ou de mieux s’adapter à nos besoins.

Plusieurs des paramètres que nous allons vous montrer reposent davantage sur ce que nous pouvons modifier dans Windows 11 pour que cela ressemble à ce que nous aimons, que sur le besoin intrinsèque du système d’exploitation.

Mais la vérité est qu’à partir de la nouvelle version de Windows, nous pourrons avoir certaines facultés qui peuvent plaire à plus d’un utilisateur, pouvoir modifier certaines structures qui peuvent nous aider à lui donner une touche différente, en plus à ce qu’il apporte déjà.

D’autres ajustements sont tout à fait nécessaires, car à long terme nous en aurons besoin et il sera bon pour nous de les avoir opérationnels dès le premier instant.

Ajustements que nous pouvons faire :

Afficher les extensions de fichiers et celles qui sont masquées

Par défaut, les extensions des fichiers, ainsi que celles qui sont masquées, ont disparu dans Windows 11. Cela signifie que nous ne pourrons pas voir les noms de famille des fichiers et que ceux qui sont marqués comme masqués n’apparaît nulle part.

Nous pouvons résoudre ce problème très rapidement et facilement, tout en étant conseillé.

La première chose à faire est d’ouvrir le Navigateur de fichiers. Ensuite, nous devons cliquer sur le trois points horizontalement du haut vers la droite. Maintenant, nous sélectionnons Les choix. Dans la fenêtre pop-up qui s’affiche, nous devons aller à l’onglet Regarder. Maintenant, nous devons marquer les options Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés, en plus de décocher l’option Masquer les extensions de fichiers pour les types de fichiers connus.

Changer où les programmes sont enregistrés

Quelque chose qui peut nous être utile est de changer le lecteur sur lequel sont stockés les programmes que nous installons, car il se peut que le disque que nous utilisons pour démarrer Windows ne soit pas exclusivement volumineux et que nous souhaitions en utiliser un autre qui possède déjà un taille plus décente.

De cette façon, ce serait automatique et il ne serait pas nécessaire de changer l’emplacement dans chaque outil ou jeu que nous installons sur l’ordinateur. Pour y parvenir, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Nous sommes entrés Réglage Windows en appuyant sur la combinaison de touches Windows + I. Maintenant que nous sommes dans Système il est temps de cliquer sur Espace de rangement. Ensuite, nous entrons Paramètres de stockage avancés. Dans la liste déroulante qui s’ouvre, nous devons cliquer sur Nouvel emplacement de stockage de contenu. C’est alors que nous devons changer où il est dit Les nouvelles candidatures seront enregistrées dans : vers l’unité qui nous convient le mieux pour le faire. Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous pouvons également modifier l’emplacement d’autres options telles que des documents, de la musique, des photos ou des vidéos sur l’ordinateur.

Désactiver la transparence de la barre des tâches

Bien qu’il semble que c’est quelque chose qui a changé avec les dernières mises à jour dans Windows 11, la vérité est qu’au début, il est venu avec le fonction de transparence de la barre des tâches et du menu contextuel actif, il était donc assez transparent, montrant des ombres en arrière-plan.

Il y a peut-être des gens qui n’aiment pas cette transparence ou qui l’aime, c’est du goût de tout le monde, mais au cas où, nous allons vous montrer comment vous pouvez modifier ce paramètre.

La première chose est de faire clic-droit n’importe où sur le bureau qui n’a pas d’icônes ou de dossiers. Ensuite, nous devons sélectionner Personnaliser. Ensuite, nous devons aller à Couleurs. Si nous voulons désactiver la transparence, nous devons décocher l’option Effets de transparence.

Déplacer la barre des tâches et le menu démarrer

Pour lui donner une touche d’originalité, on peut choisir de déplacer la barre des tâches et le menu démarrer de Windows 11 d’un côté, donc on n’aura pas la même chose que tout le monde et, ça peut aussi être plus pratique pour nous.

Pour y parvenir, nous devons procéder comme suit :

Nous allons Réglage en appuyant sur les touches Windows + je. Il est temps d’aller à Personnalisation. Maintenant, nous cherchons où mettre Barre des tâches et sélectionnez pour entrer. Alors cliquons Comportement de la barre des tâches. À ce moment-là, nous devons regarder où il est dit Alignement de la barre des tâches, puisque sur le côté droit, vous pouvez Centré, pouvant le changer à gauche, où il a toujours été dans Windows. On imagine que dans la version finale on peut aussi opter pour la droite et même au dessus.

Restaurer l’explorateur de fichiers Windows 10 dans Windows 11

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une différence sidérale entre le Navigateur de fichiers De Windows 11 à celui que nous avons rencontré de Windows 10, oui, il y a des gens qui préfèrent celui de la version précédente du système d’exploitation, car il avait plus d’options à portée de main, quelque chose que celui de la nouvelle version cache maintenant semble moins surchargé .

Pour récupérer l’ancien, nous devons procéder comme suit :

Presser Gagner + R pour que la boîte apparaisse Courir où doit-on écrire regedit et appuyez sur Entrer. Maintenant que nous sommes dans le registre, nous devons écrire ce chemin dans l’éditeur, puis appuyer sur Entrer: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Shell Extensions Une fois à l’intérieur, si on ne voit pas dans les dossiers qui composent Shell Extensions (partie gauche de l’image) un bloc appelé, il faut le créer. Nous appuyons avec le clic droit sur les extensions Shell, Nouveau et après mot de passe. Maintenant, nous appelons ce dossier Bloqué. Ensuite, nous cliquons, sur le côté droit de l’image, à un endroit sans rien d’écrit, nous sélectionnons Nouveau et après Valeur de chaîne et on l’appelle {e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7} Maintenant nous fermons le registre et nous redémarrons l’ordinateur, de sorte que lorsque l’ordinateur est redémarré, nous avons déjà l’explorateur Windows 10, mais dans notre nouveau Windows 11.

Avec tous les paramètres que nous vous avons montrés, Windows 11 fonctionnera mieux et s’adaptera également mieux à vos goûts, rendant le nouveau système d’exploitation encore plus convivial pour vous.

De plus, ils ne sont pas compliqués à réaliser et bien que nous n’ayons encore que la version Insider Preview de Windows 11 avec nous, nous pouvons déjà avoir une idée de ce à quoi cela ressemblerait lorsque la version finale arrivera.