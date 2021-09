5 altcoins à acheter en période de ralentissement

Photo par Executium sur Unsplash

As-tu acheté les sauces ? Qu’y a-t-il sur votre liste de crypto-monnaie altcoins?

La tendance émergente des investissements en crypto-monnaie cette année est claire : les investisseurs, nouveaux et chevronnés, recherchent des altcoins dans lesquels investir. Alors que les monnaies numériques continuent de faire les gros titres, les cryptomonnaies plus récentes et plus petites gagnent du terrain.

Une recherche rapide sur Investopedia indique que les altcoins sont les autres crypto-monnaies publiées après le succès de Bitcoin. Si vous vous dirigez vers CoinMarketCap ou CoinGecko, il existe des milliers d’altcoins et il peut être difficile de savoir sur lesquels parier votre argent.

Pour aider à réduire le bruit, je répertorie cinq projets (plus quelques bonus) dans lesquels j’ai investi lors du récent crash de la crypto ou que j’ai ajouté à mon pool d’achat. Le marché des crypto-monnaies a fortement chuté la semaine dernière et le sentiment populaire parmi les investisseurs était “Achetez les Dips”. Comme la plupart des investisseurs, j’ai augmenté mon investissement dans certains des projets dans lesquels j’avais déjà investi et j’ai ajouté de nouvelles pierres précieuses à mon portefeuille.

LUNA a reçu beaucoup d’attention ces dernières semaines et est actuellement la 11e crypto-monnaie la plus précieuse par capitalisation boursière.

Au prix de 41,90 $ au moment de la rédaction, LUNA s’est apprécié de 29,20% au cours des 7 derniers jours, selon CoinMarketCap.

Terra est un protocole blockchain qui utilise des pièces stables liées à la monnaie fiduciaire pour alimenter les systèmes de paiement mondiaux avec des prix stables. Le développement sur Terra a commencé en 2018 et le réseau principal a été officiellement lancé en avril 2019.

J’ai investi dans LUNA lorsqu’il a franchi la barre des 30 $ après qu’un collègue l’ait recommandé et il n’a cessé de grimper dans les charts depuis. Les choses semblent prometteuses pour LUNA car la sortie de Colombus 5 est prévue pour fin septembre. La mise à jour simplifiera le processus d’échange de stablecoin et introduira la gravure, permettant aux participants LUNA de bénéficier des frais d’échange.

L’un de mes plus gros avoirs en crypto cette année est Cardano et comme tous les investisseurs ADA, j’attends avec impatience le hard fork d’Alonzo le 12 septembre.

Début septembre, ADA a dépassé la barre des 3 $, établissant un nouveau record historique et consolidant sa position parmi les trois premières crypto-monnaies basées sur la capitalisation boursière.

Cardano est un protocole décentralisé qui vise à prendre le contrôle d’Ethereum, car son hard fork sur le réseau principal apportera une fonctionnalité de contrat intelligent à Cardano, ouvrant la voie à des applications décentralisées appelées dApps pour être mises en ligne sur la blockchain de la plate-forme.

La communauté Cardano est optimiste sur la mise à jour d’Alonzo et ADA a réussi à maintenir son élan haussier au cours de la récente récession.

Ethereum est une autre pièce qui constitue une grande partie de mon portefeuille personnel de cryptographie et également sur ma liste de courses pendant les creux. Comme Ethereum est l’un des projets de blockchain dont on parle le plus, je serai bref.

Les investisseurs institutionnels se tournent vers ETH plutôt que BTC en raison de l’imminent Ethereum2.0 car il comportera une preuve de participation. Les institutions préfèrent les blockchains Proof of Stake car elles trouvent qu’il est facile d’acheter et d’utiliser leur pouvoir de vote pour les modifier à leur guise.

La transition vers ETH2.0 est prévue pour fin 2021. Ethereum a plusieurs facteurs pour en faire un investissement lucratif, notamment la déflation de l’ETH, l’adoption croissante de la blockchain Ethereum, l’intérêt institutionnel croissant et la transition vers le consensus Proof of Stake. .

S’il y a une pièce que je regrette de ne pas avoir achetée avant, c’est bien la Solana.

Comme ADA, SOL a continué de progresser malgré le ralentissement actuel du marché. Au moment de la rédaction, il s’élève à 178,80 $ et est la sixième crypto-monnaie la plus valorisée.

Solana est un projet open source hautement fonctionnel qui s’appuie sur la nature sans autorisation de la technologie blockchain pour fournir des solutions DeFi. Ce qui rend Solana important, c’est qu’il s’agit actuellement de l’une des crypto-monnaies les plus rapides du bloc, avec sa prétention à traiter au moins 50 000 transactions par seconde (TPS) à un coût inférieur à 0,01 $ par transaction, correspondant aux transactions par rapport à un paiement traditionnel. processeur comme Visa ou Mastercard.

N’oublions pas que Solana a levé 314 millions de dollars lors d’un tour de table avec des investisseurs dont Alameda Research de Bankman-Fried, la société de capital-risque Andreessen Horowitz, Polychain Capital et CoinShares en juin. Des acteurs majeurs comme FTX et Jump voient Solana comme un concept potentiel. Leur incursion dans le monde des NFT en août avec Degenerate Ape Academy vendant 10 000 singes au cours des 10 premières minutes a été phénoménale étant donné que les utilisateurs avaient besoin de la devise SOL native pour acheter ces singes.

Bien que je n’aie pas de SOL pour le moment, il a été ajouté à mon panier pour achat une fois que le prix baisse.

Les crypto-monnaies dans l’espace des contrats intelligents ont gagné en popularité parmi les investisseurs individuels et institutionnels.

Avalanche est une plaque tournante pour le lancement d’applications de finance décentralisée (DeFi), d’actifs financiers, de commerce et d’autres services sur la blockchain. La plate-forme prétend résoudre les contrats intelligents sur le réseau Avalanche en une seconde.

La blockchain est considérée comme une solution pour ceux qui recherchent des transactions plus rapides par seconde et en ont marre de la vitesse de transaction plus lente d’Ethereum. Le token AVAX est le moyen de paiement d’Avalanche et est utilisé pour collecter des frais lors des transactions. AVAX peut être parié pour des revenus passifs sur le réseau.

Le réseau Avalanche brûle une partie de vos frais de transaction, donc avec le temps, votre approvisionnement diminuera, ce qui entraînera de nouvelles pénuries et une plus-value. AVAX ressemble à un jeton prometteur à ajouter à la liste des crypto-monnaies pour 2021.

Prime: Les autres pièces à étudier sont VeChain (VET), ChainLink (LINK), Uniswap (UNI), Polkadot (DOT) et des jetons sociaux comme Rally (Rally).

( Clause de non-responsabilité : Ceci n’est pas un conseil financier. Comme pour tout investissement, faites vos propres recherches avant d’investir votre argent.)