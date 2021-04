5 alternatives à la montre Lidl que vous pouvez acheter dès maintenant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle montre numérique de Lild est capable de mesurer votre fréquence cardiaque et les pas que vous faites pendant la journée. Ce sont les meilleures alternatives à l’offre Lild que vous pouvez acheter dès maintenant.

Cette semaine, Lidl a sorti une nouvelle montre numérique avec un compteur de fréquence cardiaque que vous pouvez voir dans leurs magasins ou dans des catalogues. Comme c’est souvent le cas avec les produits de ce type chez Lidl, ils sont généralement finis immédiatement car il ne coûte que 24,99 euros.

C’est une montre numérique avec un écran LCD qui affiche l’heure, les pas et la fréquence cardiaque. C’est une simple horloge qui affiche des informations directes sans beaucoup plus d’options.

Si vous ne trouvez pas cette montre ou si vous recherchez un produit similaire capable de montrer votre évolution par étapes et votre fréquence cardiaque, il existe heureusement de nombreuses alternatives à la montre Lild que vous pouvez acheter dès maintenant.

Voici quelques-unes des meilleures alternatives à la montre Lild que vous pouvez acheter dans des magasins comme AliExpress ou Amazon, où la livraison est gratuite et rapide en vous inscrivant à Prime.

Xiaomi Mi Band 5

Le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi a amélioré les capteurs pour mesurer les pas, les distances et la qualité du sommeil. En outre, de nouvelles options de santé et la charge magnétique souhaitée.

Pour ceux qui recherchent quelque chose de simple capable de dire l’heure et de compter vos calories, mais qui a plus d’options telles que la surveillance sportive même si vous n’allez pas l’utiliser, Xiaomi Mi Band 5 est l’une des activités les plus vendues. bracelets dans le monde et pratiquement un standard.

Il a un design simple et auquel vous pouvez ajouter d’autres couleurs et designs de bracelet puisque le module principal avec l’écran et les capteurs peut être retiré. De plus, cette version dispose d’un écran plus grand que la génération précédente, entièrement en couleur et également avec une charge magnétique pour le rendre plus facile.

Nous avons choisi le Xiaomi Mi Band 5 car c’est un excellent bracelet d’activité avec une batterie qui dure très longtemps et qui est maintenant beaucoup moins cher. Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 28,99 euros.

Sur AliExpress, cela ne coûte que 25 euros avec la livraison gratuite depuis AliExpress Plaza, c’est-à-dire une livraison rapide depuis des entrepôts en Espagne.

Amazfit Band 5

Ce bracelet intelligent est l’un des plus avancés du marché, avec Alexa et une mesure avancée des données, par exemple la prise de SpO2 ou d’oxygène dans le sang.

Comme alternative au bracelet Xiaomi, le fabricant de ces bracelets lui-même a une option bon marché et très performante. Amazfit Band 5 est un bracelet avec presque les mêmes fonctions que Xiaomi, mais plus avancé.

Il dispose d’un capteur qui mesure le niveau d’oxygène dans le sang en plus du moniteur de fréquence cardiaque et d’autres capteurs qui mesurent vos pas, vos calories brûlées et d’autres caractéristiques. Il prend également en charge Alexa en tant qu’assistant vocal pour poser des questions ou contrôler les produits de votre maison.

Vous pouvez toujours l’utiliser comme une simple horloge qui compte les calories et vérifie votre fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7. C’est aussi un bracelet pas cher qui coûte moins de 25 euros sur Amazon.

Sur AliExpress, vous pouvez l’obtenir pour environ 34 euros.

Amazfit Neo

Amazfit, la marque qui fabrique des montres Xiaomi, surprend avec Amazfit Neo 2020, une smartwatch avec un design rétro et des boutons physiques, mais avec des fonctions avancées telles qu’un compteur de fréquence cardiaque et un suivi d’activité.

L’un des produits qui ressemble le plus à l’offre de Lidl est sans aucun doute cet Amazfit Neo. C’est une montre numérique au design rétro, comme quelque chose qui sort de l’âge d’or des Casios, mais avec des capteurs tels que le moniteur de fréquence cardiaque et le moniteur de qualité du sommeil.

C’est un produit parfait pour tous ceux qui veulent une horloge numérique avec une grande batterie et qui cherche aussi un peu pour votre santé. La batterie dure 28 jours et l’écran est toujours allumé. Vous pouvez vous doucher ou nager avec et avec son application mobile, il vous montre votre évolution d’activité ou les pas effectués au cours de la journée.

On le trouve sur Amazon en trois couleurs pour 23,90 euros. Sur AliExpress, vous pouvez le trouver avec une livraison depuis l’Espagne et une livraison en 3 jours pour 30,99 euros.

Huawei Band 4

Les bracelets d’activité sont ce qui se rapproche le plus de la montre numérique Lidl, c’est pourquoi il y a tant de modèles à vous montrer. Dans ce cas, c’est Huawei Band 4 et il a les caractéristiques que vous pourriez attendre d’un bracelet de ce type.

Parmi les points forts, il y a son écran couleur de 1 pouce avec de nombreuses options de personnalisation avec différents designs. En plus du capteur de fréquence cardiaque, ce bracelet détecte également la saturation en oxygène du sang, surveille le sommeil et suit les sports. Son autonomie est de 6 jours, mais il se recharge directement par USB de manière simple.

Il peut être acheté dans la boutique en ligne de Huawei pour seulement 29 euros. De plus, la livraison est totalement gratuite et est livrée depuis les entrepôts Huawei en Espagne, sans problèmes de douane ni dépenses imprévues.

Si vous souhaitez l’acheter dans d’autres magasins, il est disponible sur AliExpress pour 38 euros avec la livraison gratuite et sur Amazon pour seulement 19 euros.

Amazfit Bip U

En option dans les smartwatches, mais parmi les smartwatches les moins chères que vous pouvez trouver pour rivaliser avec cette montre Lidl, c’est Amazfit Bip U.

Cette montre dispose d’un écran couleur de 1,43 pouces et de fonctions de santé presque obligatoires aujourd’hui telles que le capteur de fréquence cardiaque et le capteur qui mesure le niveau d’oxygène dans le sang.

Il a un suivi de 60 modes sportifs mais il vous indiquera toujours les pas et les calories brûlées tout au long de la journée. De plus, l’autonomie de sa batterie atteint 9 jours d’utilisation normale.

Son prix est le moins cher d’Amazon, seulement 46 euros avec des frais de port totalement gratuits.

