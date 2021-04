5 alternatives au nouveau Xiaomi Mi Band 6 déjà en vente en Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous n’êtes pas impressionné par l’arrivée du Xiaomi Mi Smart Band 6, il est peut-être temps de rechercher d’autres alternatives dans les bracelets d’activité non Xiaomi.

Ce mois-ci, le Xiaomi Mi Smart Band 6 est officiellement arrivé dans les magasins en Chine et il ne devrait pas tarder à arriver en Espagne. Dans des magasins comme AliExpress, vous pouvez obtenir un peu plus de 37 euros, ce qui le rend très économique. Mais ce n’est pas le seul bracelet que vous pouvez acheter sur le marché.

Si vous êtes une personne qui a vu les nouvelles de Mi Band 6 et Vous n’avez pas aimé la nouvelle ni sa hausse de prix, alors il est peut-être temps de trouver une alternative qui fasse la même chose ou même plus.

Si vous recherchez un bracelet d’activité qui compte vos pas, suit vos entraînements ou qui vous aide simplement à contrôler la lecture de la musique et vous montre les notifications mobiles sans avoir à le sortir de votre poche, alors il existe de nombreuses options au choix.

Ce sont quelques-uns des Les meilleures alternatives au Xiaomi Mi Smart Band 6 que vous pouvez acheter en Espagne à de très bons prix.

Amazfit Band 5

Obtenez ce Amazfit Band 5 pour 27 €

Ce bracelet d’activité Amazfit Band 5 est un modèle dont vous remarquerez à quel point il ressemble au bracelet Xiaomi. C’est parce qu’Amazfit est le fabricant derrière le Mi Band.

Ce bracelet d’activité a tout le bien de Xiaomi sans être Xiaomi. En plus d’avoir un incroyable Autonomie de la batterie de 15 jours incorpore un capteur de fréquence cardiaque et un capteur d’oxygène dans le sang. Son logiciel est capable de créer un système qui évalue votre santé par points et vous aide à l’améliorer.

Il dispose d’un grand écran couleur HD, Suivi de 11 modes sportifs et vous pouvez le submerger jusqu’à 50 mètres. Vous pouvez contrôler le niveau de stress, la qualité du sol et le suivi du cycle menstruel.

Mais sans aucun doute le meilleur de tous est son prix, pour moins de 30 euros en Amazonie Espagne. Si vous souhaitez l’acheter sur AliExpress, vous pouvez le prendre à partir de 36 euros avec des frais de port totalement gratuits.

Huawei Band 4 Pro

Obtenez un Huawei Band 4 Pro pour seulement 49 €

Huawei est devenu un spécialiste de la création de produits très intéressants que vous pouvez porter. Parmi ses smartwatch et ses bracelets, celui-ci se démarque particulièrement Huawei Band 4 Pro dont la grande caractéristique est que comprend un GPS pour les entraînements en plein air.

En plus du GPS, ce bracelet d’activité dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène sanguin pour prendre des mesures sur votre corps lorsque vous faites du sport ou lorsque vous êtes au repos. De cette façon, il indique la qualité de votre sommeil et votre stress.

Son plus grand avantage est le GPS qui vous aide à enregistrer vos itinéraires lorsque vous faites du sport en plein air. Il dispose également d’un système qui montre comment vous progressez dans vos exercices.

Vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne Huawei en Espagne pour seulement 49 euros. De plus, la livraison est gratuite et est livrée depuis l’Espagne, sans douane et avec toutes les garanties locales. Si vous le voulez sans GPS, c’est moins cher, à seulement 29 euros. Vous pouvez également l’obtenir sur AliExpress pour un peu plus de 40 euros avec une livraison gratuite et rapide.

Samsung Galaxy Fit2

Obtenez un bracelet Samsung Galaxy Fit2 pour 34 € sur Amazon

Samsung a également un très bon candidat pour être votre alternative à Mi Band 6 avec ce Samsung Galaxy Fit2.

C’est un bracelet de sport très léger et facile à utiliser avec un écran couleur de 1,1 pouces et un autonomie jusqu’à 15 jours avec une utilisation typique. Il s’intègre à son application Samsung Health qui vous permet de voir l’évolution de vos entraînements ou comment vous bougez, avec des graphiques pour voir votre évolution.

Il est totalement résistant à la transpiration et peut être immergé jusqu’à 50 mètres. Il est hautement personnalisable avec une sélection de 75 couvertures que vous pouvez choisir dans l’application. Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un indicateur de qualité du sommeil et d’un contrôle des menstruations.

C’est très bon marché. Sur Amazon, il ne coûte que 34 euros avec la livraison gratuite. Si vous souhaitez l’acheter sur AliExpress, vous pouvez l’obtenir pour 46 euros avec la livraison gratuite.

Bande d’honneur 5

Obtenez le bracelet Honor Band 5 pour 32 € sur Amazon

Pour ceux qui veulent un bracelet intelligent avec toutes les fonctions que vous pouvez attendre de l’un de ces produits et aussi assez bon marché, Bande d’honneur 5 c’est un produit parfait pour commencer.

Il dispose d’un excellent écran AMOLED de 0,95 pouces parfaitement visible à la lumière directe du soleil. A aussi une batterie de 100 mAh qui donne deux semaines d’utilisation normale. Comment pourrait-il être moins, il dispose de capteurs de fréquence cardiaque et d’un capteur d’oxygène dans le sang pour créer des mesures plus précises de votre corps.

Vous pouvez le trouver pour seulement 32 euros sur Amazon Espagne avec tous les frais de livraison gratuits. Bien que sur AliExpress, vous pouvez acheter la version internationale pour 34,40 euros, livraison gratuite et livraison en 10 jours.

Ne manquez pas l’analyse complète du Honor Band 5 que nous avons réalisée sur ComputerHoy.com.

Fitbit Inspire 2

Obtenez un bracelet Fitbit Inspire 2 pour 99 €

Si vous voulez un bracelet d’activité mais que vous faites partie de ces personnes qui aiment beaucoup le fitness et que vous avez des connaissances qui utilisent Fitbit, alors ceci Fitbit Inspire 2 vous vous intéressez sûrement à la composante sociale.

Il a une autonomie jusqu’à 10 jours En utilisation normale, un capteur de fréquence cardiaque qui fonctionne 24 heures sur 24, invite à atteindre les objectifs de mouvement tels que les pas, la distance ou la consommation de calories. Il dispose également d’un système de suivi du sommeil, suivi jusqu’à 20 types d’exercices basés sur des objectifs, étanche à 50 mètres, suivi de la santé menstruelle et notifications mobiles sur votre poignet.

Avec une marque premium vous payez un prix premium et ce Fitbit Inspire 2 est à 99 euros sur Amazon.

La bonne chose à propos de ce bracelet est qu’avec votre achat, vous aurez abonnement gratuit d’un an à Fitbit Premium qui vous donnera des conseils personnalisés pour améliorer votre condition physique.

