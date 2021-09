5 alternatives au scooter électrique Cecotec qui vous conseille d’acheter l’OCU | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des scooters électriques de Cecotec est couronné comme le meilleur scooter selon l’OCU, mais si vous recherchez d’autres alternatives, ce sont les meilleurs modèles que vous pouvez acheter en ce moment.

Cecotec doit être en fête car actuellement, selon les données de l’OCU, le Cecotec Bongo Series A est le meilleur scooter que vous puissiez acheter sur les 13 modèles qu’ils ont testés.

C’est une trottinette qui a un grand avantage sur le reste des options, sa batterie est remplaçable et il est très facile de la retirer du guidon où elle est logée. Il offre également une autonomie de 25 kilomètres.

Le problème est que ce scooter est actuellement en rupture de stock dans la boutique en ligne Cecotec où il coûte 299 euros. En revanche, il est disponible sur Amazon, mais il monte à 329 euros.

Quelles sont les meilleures alternatives que vous pouvez acheter dès maintenant ? Nous avons fait cette liste à la recherche de scooters avec une autonomie similaire et un prix qui est actuellement, au moins, réduit.

N’oubliez pas que si vous habitez dans la Communauté de Madrid, vous pouvez récupérer jusqu’à 150 euros pour l’achat d’un scooter électrique grâce à l’aide offerte pour encourager l’utilisation de vélos et de scooters à moteur électrique.

Xiaomi Mi Trottinette Électrique Pro 2

C’est l’un des scooters électriques les plus vendus de Xiaomi. Il s’agit de Xiaomi Mi Trottinette Électrique Pro 2 qui a un design bien connu, une bonne autonomie et vitesse.

Il a un moteur très puissant jusqu’à 600 W. Il atteint une vitesse maximale de 45 km/h bien qu’elle soit limitée à 25 km/h par conformité légale. La batterie est d’une capacité supérieure à celle des autres versions Xiaomi, avec une portée allant jusqu’à 45 kilomètres.

Les 3 modes de vitesse vous permettent de contrôler la consommation. Avec le mode personnel il passe de 0 à 5 km/h, avec le mode standard jusqu’à 20 km/h et avec le mode sport vous atteindrez la vitesse maximale possible. Il dispose également d’un système KERS qui récupère l’énergie du freinage qui va à la batterie.

Achetez-le sur Amazon pour 479 euros. Sur eBay, il est disponible pour 464 euros avec la livraison gratuite depuis l’Italie et sur MediaMarkt pour 499 euros.

Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel

Peut-être le scooter le plus célèbre au monde et à ce prix on pourrait aussi dire que le meilleur rapport qualité/prix. Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel c’est un succès et le modèle le moins cher de Xiaomi.

Il a un autonomie de 20 kilomètres, une vitesse maximale de 20 km/h. Il ne pèse que 12 kg et il ne lui faudra que 3 secondes pour se replier pour le mettre dans le coffre, le charger quelque part ou le mettre dans les transports en commun sans le déranger.

Amazon l’a légèrement abaissé à 290 euros, mais la meilleure offre est en ce moment chez MediaMarkt pour 289 euros.

SmartGyro Xtreme XD

Avec un poids d’environ 10 kg et 18 km d’autonomie, ce scooter est à la hauteur du milieu de gamme de son secteur, bien qu’il conserve un prix très abordable par rapport aux autres.

Ce scooter électrique SmartGyro Xtreme XD Il a des caractéristiques très similaires à celle du Cecotec.

C’est un produit parfait pour commencer car il possède un moteur d’une puissance maximale de 500W et une batterie de 6600mAh qui offre jusqu’à 18 kilomètres d’autonomie.

Il dispose de 3 vitesses différentes, d’un écran avant sur le guidon pour afficher des informations telles que la vitesse, l’autonomie, le kilométrage …

C’est un scooter parfait à utiliser par les enfants et les jeunes comme moyen de transport et qui peut être acheté sur Amazon pour 238 euros.

ZWHEEL E9

Trottinette électrique avec un moteur de 300W, une autonomie de 20 kilomètres et une vitesse maximale de 25 km/h.

ZWHEEL E9 C’est un scooter pour adultes très bon marché qui a une bonne autonomie et un meilleur prix.

Ce scooter électrique a un Moteur 300W avec une batterie qui vous donne un autonomie de 20 kilomètres. Comme le reste des scooters, il a une limite de vitesse de 25 km/h pour se conformer aux lois.

Il a Bluetooth pour le connecter au mobile et en savoir plus sur l’état du scooter comme le kilométrage. Il a des feux arrière et un projecteur LED avant, un frein à disque arrière et un pneu plein pour éviter les crevaisons.

Sur Amazon cela coûte 299 euros, mais vous pouvez appliquer un bon de réduction de 20 euros sur votre page pour l’obtenir moins cher.

Hiboy S2

Scooter électrique avec un moteur de 350W et une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres. Parfait pour parcourir votre ville d’un endroit à un autre de manière propre et bon marché.

Hiboy S2 C’est un scooter électrique qui ressemble beaucoup à ceux de Xiaomi et qui a de bonnes caractéristiques.

Comprend un puissant Moteur 350W et 2 modes de vitesse : normal jusqu’à 25 km/h ou mode Eco, parfait pour économiser de l’énergie et limiter la vitesse maximale que vous pouvez atteindre.

Pour économiser de l’énergie, il intègre un système KERS qui utilise l’énergie générée par le freinage et les descentes qui se retrouve dans la batterie pour être réutilisée.

Hiboy S2 atteint un autonomie jusqu’à 25 km/h et la vitesse est limitée à 25 km/h.

Sur Amazon, il peut être obtenu pour 469 euros.

