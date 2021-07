5 alternatives aux AirPods Pro moins chères et compatibles avec l’iPhone | La technologie

in

Si les AirPods Pro semblent trop chers et que vous voulez des écouteurs totalement sans fil avec suppression active du bruit, ce sont les meilleures alternatives que vous pouvez acheter beaucoup moins chères.

L’un des écouteurs à la mode est l’AirPods Pro, une surprise Apple qui a ajouté une suppression active du bruit aux très petits écouteurs. Le tout sans réduire l’autonomie de votre batterie. Mais comme tous les produits Apple, ses prix sont prohibitifs pour de nombreuses personnes.

Heureusement, il existe toujours des options moins chères avec des fonctions qui, si elles ne sont pas identiques, sont presque les mêmes. Alors si vous voulez en avoir écouteurs totalement sans fil comme les AirPods Pro mais moins chers ce sont les meilleures alternatives.

Tous ces écouteurs sans fil ont une suppression active du bruit et sont également entièrement compatibles avec iPhone, iPad et Mac.

Ils offrent une suppression active du bruit, vous n’aurez donc aucun problème à supprimer le son extérieur et à écouter de la musique, des vidéos ou des podcasts sans distraction. Et en termes d’autonomie, ils offrent un temps similaire à ceux d’Apple, environ 4 ou 5 heures de lecture en continu.

Huawei FreeBuds 4i

Nouveaux écouteurs sans fil à suppression active du bruit (ANC) de Huawei. Par rapport à la génération précédente, ils ont mis à jour leur design et amélioré leur autonomie, offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge.

Les derniers écouteurs sans fil à réduction de bruit active bon marché de Huawei s’avèrent être un succès. Sont les Huawei FreeBuds 4i, un modèle que nous avons déjà testé en profondeur.

Ces écouteurs sans fil sont disponibles en différentes couleurs, vous pouvez choisir entre le blanc, le noir et le rouge. Ils ont également des spécifications que beaucoup de gens remarqueront sûrement.

À commencer par la suppression active du bruit, une option que Huawei a beaucoup améliorée dans ses dernières versions. Comme nous en avons discuté dans notre analyse, le son est assez bon, ainsi que confortable.

L’autonomie atteint jusqu’à 10 heures en lecture continue, mais elle atteint jusqu’à 22 heures avec son boîtier de charge. Même avec 10 minutes de charge, vous aurez 4 heures d’utilisation grâce à la charge rapide.

Le prix du Huawei FreeBuds 4i est actuellement meilleur que vous ne le pensez. Sur les 79 euros qu’ils coûtent habituellement, ils sont désormais réduits à 69 euros avec une livraison totalement gratuite et rapide depuis la boutique en ligne Huawei en Espagne.

Chez Amazon Espagne, ils sont toujours à 79 euros avec la livraison gratuite.

SoundPeats T2

Procurez-vous le casque SoundPeats T2 pour 48,99 euros

Ces écouteurs SoundPeats T2 Il s’agit d’une nouvelle option arrivée il y a quelques mois dans les magasins et dotée d’une suppression active du bruit pour éliminer les bruits gênants de l’extérieur.

Il dispose également d’un mode transparence, qui laisse entrer le son de l’extérieur afin que vous puissiez écouter de la musique tout en écoutant les bruits extérieurs.

Ces SoundsPeats T2 ont une excellente autonomie, jusqu’à 10 heures de lecture continue, bien qu’avec leur boîtier de charge ils ajoutent jusqu’à 30 heures de lecture totale.

Ils sont Bluetooth 5.1 et compatibles avec pratiquement tous les appareils qui existent avec Bluetooth, tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les mobiles ou même avec de nombreux téléviseurs intelligents sur le marché.

La meilleure chose est le prix car sur Amazon ils sont disponibles pour moins de 60 euros, bien que si vous appliquez le coupon de réduction de 10 euros, ce ne sera que 48,99 euros.

Jabra Elite 75t

Casque entièrement sans fil avec suppression active du bruit et Google Assistant et Alexa intégrés.

L’une des alternatives les plus connues aux AirPods Pro sont celles-ci Jabra Elite 75t et ils sont très choisis pour être très confortables et assez bons lorsque vous les utilisez en faisant du sport.

Ces écouteurs sont dotés d’une suppression active du bruit qui tire parti de leur conception ajustée pour empêcher tout bruit extérieur.

Ils comptent avec résistance IP55, ils résistent donc aussi bien à la poussière qu’aux projections d’eau ou de sueur, parfaits pour faire du jogging, aller à la gym ou faire du sport en général.

Son autonomie atteint jusqu’à 5,5 heures de musique et d’appels et 24 heures avec l’étui de charge.

Son prix est de 119 euros, un peu plus cher que les autres options, mais cela compense par sa qualité.

Realme Buds Air 2

Le realme Buds Air 2 est l’un des écouteurs les moins chers avec suppression active du bruit. Ils disposent d’une batterie qui dure jusqu’à 25 heures et d’une puce R2 qui garantit une latence minimale tout en conservant une bonne qualité sonore avec ses drivers de 10 millimètres.

realme ne fabrique pas seulement des mobiles, ils ont également des accessoires comme ces écouteurs Realme Buds Air 2, la deuxième génération après son succès Buds Air pour son énorme ressemblance avec les AirPods.

L’attente en valait la peine car cette nouvelle version inclut désormais une bien meilleure qualité sonore, ainsi qu’une suppression active du bruit pour l’écoute de la musique et pour les appels. Il dispose également d’un mode transparence pour écouter les sons extérieurs en même temps que la musique.

L’autonomie s’améliore également, il dispose désormais d’une batterie qui offre 4 heures de lecture et jusqu’à 22,5 heures avec son boîtier de charge. Il a également une charge rapide avec laquelle 10 minutes suffisent pour avoir 2 heures d’utilisation.

Son prix est très bon marché, moins de 50 euros sur Amazon avec une livraison totalement gratuite.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

Casque totalement sans fil avec suppression active du bruit et une batterie de 26 heures associée à son boîtier de charge.

Si vous recherchez des écouteurs avec suppression active du bruit et un bon son, mais qui sont également conçus pour qu’ils ne tombent pas ou ne bougent pas, même pour faire du sport avec eux, nous vous recommandons ces SoundCore Liberty 2 Pro par Anker.

Non seulement ils ont un nouveau design plus confortable avec des coussinets en silicone que la génération précédente, mais ils ont également amélioré leurs spécifications les plus importantes telles que l’autonomie, jusqu’à 7 heures. Avec son boîtier de charge, jusqu’à 26 heures de lecture sont réalisées.

Ils ont également amélioré le système de suppression active du bruit, facilitant ainsi l’élimination des bruits de fond gênants. Ses 6 microphones peuvent également être utilisés pour la suppression du bruit dans les appels, ce qui vous permet d’éliminer le bruit et de vous concentrer uniquement sur votre voix.

Comme vous pouvez le lire dans notre test, ces Soundcore Liberty Air 2 Pro ont une très bonne qualité sonore.

Son prix est désormais inférieur à 100 euros et vous pouvez choisir entre 4 coloris : bleu, blanc, noir et rose.

