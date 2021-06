5 améliorations domiciliaires de moins de 25 $ qui font basculer les acheteurs d’Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si l’intérieur de votre maison ou de votre appartement a l’air un peu terne ces derniers temps, ne vous inquiétez certainement pas, car nous pouvons vous promettre que vous n’êtes pas seul. Il est trop facile d’ignorer toutes les petites choses autour de votre maison ou de votre appartement qui le rendent moins chic et moderne qu’il ne le serait autrement. Après des journées bien remplies de travail ou d’école, la dernière chose que vous voulez faire est de consacrer du temps et de l’argent à des améliorations coûteuses de votre maison.

Il y a quelque chose que vous ne réalisez probablement pas, cependant, et c’est le simple fait que les améliorations domiciliaires n’ont pas besoin d’être chères pour avoir l’air chères. Dans cette rafle en ce moment, nous allons vous montrer cinq fantastiques améliorations de maison que vous pouvez obtenir et qui coûtent chacune 25 $ ou moins.

Meilleure offre du jour Le tout dernier thermostat Nest est à son prix le plus bas sur Amazon ! Prix : 99,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sérieusement… avez-vous une idée à quel point votre cuisine serait plus belle avec un éclairage sous les armoires ? Et si vous pensez que votre seule option est de faire installer des bandes lumineuses coûteuses par un électricien, vous êtes loin de la base. le Ensemble de lumières à DEL sous les armoires Bawoo comprend six rondelles lumineuses à DEL alimentées par batterie que vous pouvez coller à tout ce que vous voulez en un instant. Ils sont également télécommandés, vous n’avez donc pas à vous soucier du câblage. Une autre mise à niveau peu coûteuse dont les acheteurs Amazon raffolent est Livelynine Papier Peint Vinyle Nickel Brossé Peler et Coller. Pour aussi peu que 9,99 $, vous pouvez transformer vos anciens appareils électroménagers blancs ou noirs en électroménagers élégants en acier inoxydable. Regardez à quel point ce réfrigérateur est magnifique sur les photos ci-dessous !

Existe-t-il quelque chose de plus luxueux qu’une pomme de douche de qualité hôtelière ? Ramasse le Aquadance by HotelSpa Combiné pomme de douche et douchette mince à 24 réglages sur Amazon et ce sera comme si chaque jour était une journée au spa.

Si vous avez des meubles en bois autour de votre maison qui sont là depuis un certain temps, il y a de fortes chances qu’ils présentent toutes sortes de rayures et d’éraflures. Le remplacer peut être coûteux et croyez-le ou non, payer quelqu’un pour le remettre en état peut être presque aussi coûteux. Au lieu de cela, vérifiez Produits Howard Restor-A-Finish, qui restaure facilement la finition brillante de vos meubles en bois. Les acheteurs d’Amazon n’arrêtent pas de s’extasier !

Enfin et surtout, vous devriez certainement envisager de donner à l’extérieur de votre maison une mise à niveau instantanée avec Ripeng Numéros de maison flottants en alliage de zinc de 5 pouces. Ces numéros de maison ne coûtent que 8,99 $ chacun et ils ont fière allure dans n’importe quelle maison.

Vous pouvez en savoir plus sur ces cinq superbes améliorations domiciliaires ci-dessous, et nous avons inclus quelques images pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre. Oh, et n’oubliez pas de faire défiler jusqu’en bas car nous avons inclus deux objets bonus que vous allez adorer!

Bawoo LED Under Cabinet Lights (paquet de 6, télécommandé)

Source de l’image : Amazon Compact Puck Lights avec une longue durée de vie de la batterie que vous pouvez coller n’importe où en quelques secondes La télécommande incluse allume et éteint les lumières, et vous pouvez régler la luminosité des lumières avec 10 réglages de luminosité différents allant de 10 % à 100 %. Créez l’ambiance pour toutes les occasions ! Les lumières peuvent également être allumées et éteintes sans la télécommande incluse La fonction de minuterie spéciale vous permet d’éteindre vos lumières après 10, 30, 60 ou 120 minutes Il y a aussi une fonction de mémoire qui se souvient du réglage de luminosité précédent chaque fois que vous allumez une lumière

Under Cabinet Lights 6 Pack, Bawoo LED Puck Lights Remote Control, 4000K Natural Warm White Br… Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 17,99 $ (3,00 $ / compte) Vous économisez : 2,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Livelynine Papier Peint Vinyle Nickel Brossé Peler et Coller

Source de l’image: Livelynine/Amazon Sheet mesure 15,8 x 78,8 pouces pour une superficie totale de 8,65 pieds carrés Des tailles plus grandes sont disponibles La conception auto-adhésive signifie que vous n’avez pas besoin de colle spéciale pour appliquer Fabriqué en vinyle imperméable et résistant à l’huile avec un effet acier inoxydable Entièrement amovible et n’endommagera pas la finition de votre appareil Facile à couper et à installer vous-même en quelques minutes La finition de qualité supérieure garantit que l’emballage durera des années sans aucune décoloration

Livelynine Nickel Brossé Vinyle Peler et Coller Papier Peint Décoratif en Acier Inoxydable Papier Peint… Prix:$9.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aquadance by HotelSpa Combiné pomme de douche et douchette mince à 24 réglages

La conception spéciale apporte trois modes différents à votre douche – une pomme de douche fixe, une pomme de douche à main ou une combinaison des deux Choisissez parmi 24 modèles de débit d’eau différents Cinq réglages disponibles sur la pomme de douche principale : Power Rain, Massage, Rain/Massage, Water- Économie de pluie et de pause Face chromée surdimensionnée de 4 pouces avec levier à 3 positions Les jets sont faciles à nettoyer, il suffit de les frotter pour éliminer tout résidu

Aquadance by HotelSpa Combiné pomme de douche et douchette mince à 24 réglages Prix : 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Howard Products RF3016 Restor-A-Finish

Il n’y a rien d’autre que Restor-A-Finish, qui utilise une formule de pénétration de finition pour restaurer vos meubles en bois Estompe également les égratignures, les imperfections et les abrasions Disponible en neuf couleurs différentes pour correspondre à divers tons et finitions de bois, y compris Neutre, Érable -Pin, chêne doré, cerisier, noyer, acajou, noyer foncé, chêne foncé et brun ébène Essuyez-le, essuyez-le – c’est aussi simple que cela !

Howard Products RF7016 Restor-A-Finish, 16 oz, Chêne foncé Prix : 10,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ripeng Numéros de maison flottants en alliage de zinc de 5 pouces

Ajoutez du style et de l’élégance à n’importe quelle façade avec ces numéros de maison flottants élégants Ils sont fabriqués à partir d’un zinc durable avec un revêtement noir pour une finition élégante ultime Chaque numéro de maison est attaché individuellement Installation facile – si vous pouvez utiliser une perceuse, vous pouvez l’installer ces numéros de maison Tout le matériel d’installation est inclus

Numéro de maison flottant de 5 pouces Numéro de maison moderne, numéro en alliage de zinc avec kit de clous et… Prix : 8,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

AMÉLIORATIONS BONUS

Nous avons deux autres améliorations de la maison que nous voulions absolument partager avec nos lecteurs, même s’ils n’ont pas fait partie du top 5.

Le premier aurait absolument fait partie de la liste, mais il coûte plus de 25 $. le Kit de suspension de conversion de canette encastrée vaut chaque centime cependant, vous permettant de convertir n’importe quelle lumière encastrée en une superbe suspension moderne en un rien de temps. Consultez les photos sur la liste Amazon pour voir à quel point c’est génial.

Ensuite, il y a Détachant pour tapis Folex, qui est un aliment de base qui devrait être dans chaque appartement, condo et maison en Amérique. Vous ne croirez pas à quel point il est rapide et facile d’éliminer les taches tenaces !

Adaptateur de kit de pendentif de conversion de canette encastré uniquement – Bronze antique Prix: 42,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Détachant instantané pour tapis FOLEX, 32 oz Prix catalogue : 16,40 $ Prix : 11,53 $ (0,36 $ / Fl Oz) Vous économisez : 4,87 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.