5 anciennes fonctionnalités de smartphone qui ne me manquent pas

Les fabricants de téléphones d’Apple à ZTE ont évoqué toutes sortes d’idées matérielles au fil des ans. Certains appareils et leurs fonctionnalités ont été à couper le souffle en termes de conception et de fonctionnalité, tandis que d’autres ont laissé de nombreuses personnes se gratter la tête. Dans le même temps, la technologie a progressé, supprimant le besoin de certains aspects de la conception des téléphones qui étaient autrefois vitaux. Ensemble, les changements dans les tendances de conception et l’obsolescence des technologies anciennes (et parfois tout à fait mauvaises) ont conduit les smartphones à abandonner de nombreuses fonctionnalités matérielles autrefois populaires au fil du temps.

Voici une poignée de choses qui étaient courantes sur les téléphones portables et qui ne sont plus nécessaires ou en vogue – des choses qui ne me manquent pas du tout.

claviers QWERTY

Eric Zeman / Autorité Android

Ouais, j’y vais. Ma première vague de smartphones professionnels et personnels étaient tous équipés de claviers QWERTY physiques. Du Palm Treo 650 au Nokia E71, Nokia E63, BlackBerry Bold 8800, BlackBerry Bold 9900 et bien d’autres, j’ai passé mes années professionnelles de formation à piocher des textes, des messages et des e-mails sur des appareils dotés de vrais boutons.

Il ne fait aucun doute que les claviers QWERTY avaient quelques avantages pour eux. Pour commencer, la sensation tactile des boutons ne peut tout simplement pas être reproduite lors de la frappe sur du verre, quelle que soit la qualité de l’haptique. Il était souvent possible de taper en catimini sans regarder le clavier. De plus, les raccourcis clavier intégrés ont permis aux utilisateurs expérimentés d’effectuer toutes sortes de tours en appuyant sur un bouton ou deux. Toutes les bonnes choses.

La chose qui ne me manque pas le plus dans les claviers physiques ? La douleur.

Avec des points forts sont venus des inconvénients. Plus important encore, filtrez l’immobilier. C’est une chose que Steve Jobs a eu tout à fait raison lorsqu’il a présenté le premier iPhone d’Apple : les appareils qui incluent des claviers lésinent sur l’espace potentiel de l’écran. Étant donné la façon dont les consommateurs se sont tournés vers les téléphones gigantesques au fil des ans, il est sûr de dire que les gens accordent une grande importance à la taille de l’écran. Surtout, la chose qui ne me manque pas le plus sur les claviers physiques ? La douleur. Oui, je parle de la douleur physique. Mes pouces ont développé une terrible tendinite en tapant tous ces messages dans la journée. L’avènement de la frappe sur du verre a finalement permis à cette douleur de s’estomper et mes pouces en sont reconnaissants.

Tout cela pour dire que les claviers physiques ne me manquent pas du tout – et vous ne devriez pas non plus. C’est une fonctionnalité plus ancienne et les smartphones sont mieux sans elle.

Ports de charge propriétaires

Eric Zeman / Autorité Android

De nos jours, les enfants ont la vie facile : l’USB-C est presque partout. Vous pouvez toujours rencontrer des micro-USB ou des éclairages ici et là, mais pour la plupart, presque tous les ports de charge avec lesquels vous interagirez sur un appareil mobile reposent aujourd’hui sur USB-C. Il n’en était pas ainsi.

Avant l’USB-C, il y avait le micro-USB, et sur certains appareils même le mini-USB. Mais même ces normes n’ont pas été adoptées par tous les fabricants d’appareils et souvent les téléphones portables et leurs accessoires sont livrés avec des câbles de charge, des broches et des ports entièrement propriétaires. Nokia privilégiait souvent les broches de charge fines et rondes, tandis que Motorola optait pour ces étranges câbles encliquetables qui ressemblaient à des serpents miniatures. Apple a utilisé son énorme connecteur à 30 broches pour les premières générations d’iPhone. C’était le chaos là-bas. Dieu merci, RadioShack était encore là à l’époque, vous pouviez donc acheter des adaptateurs pour tous ces ports de charge.

Les ports propriétaires étaient un cauchemar pour les consommateurs et je suis reconnaissant qu’ils soient (pour la plupart) hors jeu.

Affichage des encoches

Il n’y a rien de tel qu’apprécier l’encoche sur un écran de smartphone. C’était une terrible tendance dans les écrans de téléphone qui était heureusement de courte durée. Pour la plupart.

Essential – la société de smartphones désormais décédée et financée par Andy Rubin – a été la première à introduire un téléphone avec une encoche. L’Essential PH-1 comprenait une découpe en forme de bateau près du haut de l’écran pour laisser de la place à la caméra orientée vers l’utilisateur tout en poussant l’écran vers les coins pour maximiser l’espace de l’écran. Certains ont loué l’idée tandis que d’autres l’ont déplorée.

Essential a peut-être été le premier, mais Apple a été l’entreprise qui a adopté l’encoche avec le plus d’enthousiasme. La plupart des iPhones depuis l’iPhone X ont arboré une encoche imposante en haut pour prendre en charge la caméra selfie et le module Face ID. Même les encoches sportives de la famille iPhone 13 de cette année. Le téléphone le plus flagrant à avoir atteint le marché était cependant le Google Pixel 3 XL.

Heureusement, la majorité des smartphones Android sont passés de cette ancienne fonctionnalité de conception. Certains téléphones bon marché avec des encoches en forme de larme arrivent toujours sur le marché, mais la plupart des appareils Android reposent aujourd’hui sur des conceptions perforées ou de bons cadres à l’ancienne pour accueillir la caméra frontale.

Je suppose que je ne suis pas le seul à être content que les encoches des smartphones appartiennent au passé.

Piles amovibles

Eric Zeman / Autorité Android

Au début des téléphones portables, les batteries amovibles étaient la norme. Presque tous les appareils sont livrés avec une batterie recouverte d’une petite trappe qui peut être retirée à tout moment. Les gens comptaient sur cette ancienne fonctionnalité de smartphone. Il y a eu d’innombrables fois où j’ai dû retirer la batterie d’un appareil gelé pour le réinitialiser ou forcer un redémarrage. Plus précisément, vous pouvez souvent acheter des batteries de rechange, et même parfois des stations d’accueil ou des chargeurs dédiés pour ces batteries, de sorte que vous en avez toujours une de rechange chargée et prête à l’emploi. Alors que les iPhones n’ont jamais proposé de batteries remplaçables, les smartphones de Samsung, Nokia et la majorité des fabricants d’appareils Android l’ont fait à un moment donné. Zut, Research In Motion a utilisé les batteries amovibles de ses appareils BlackBerry comme argument de vente anti-iPhone pendant des années.

Cependant, je dois dire que je voyage dans le monde entier depuis plus de deux décennies et que je n’ai jamais vu une seule personne sortir une batterie de rechange d’un sac et l’utiliser pour remplacer la batterie morte de son téléphone. Jamais.

Entre-temps, les téléphones portables et leurs batteries ont mûri et changé. Cela est particulièrement vrai au cours des 10 dernières années environ. Les appareils sont beaucoup plus puissants et peuvent durer des années avec des soins et des mises à jour appropriés. Les batteries intégrées peuvent se dégrader avec le temps, ce qui peut être un facteur limitant pour certaines personnes qui n’ont pas accès à des ateliers de réparation pouvant installer des batteries de remplacement.

Cependant, les consommateurs privilégient désormais les conceptions et les appareils haut de gamme en métal et en verre plutôt qu’en plastique et en polycarbonate. De plus, les gens veulent des téléphones étanches ou résistants aux éclaboussures. Ces caractéristiques nécessitent un matériel à boutons qui n’est tout simplement pas compatible avec l’idée de piles amovibles. Les changements dans les tendances d’achat engendrent des changements dans la conception du matériel.

De nos jours, les batteries portables et la charge rapide facilitent la charge en déplacement et le font beaucoup plus rapidement. Il ne coûte presque rien de garder dans votre sac une batterie de 10 000 mAh équipée d’un port USB qui peut non seulement recharger votre téléphone, mais également vos autres accessoires mobiles (écouteurs, montre connectée). Et les fonctions de charge rapide des appareils modernes vous permettent de recharger votre appareil très rapidement si vous en avez besoin.

À ce stade, il n’y a aucune raison de déplorer la prévalence de la batterie intégrée.

Antennes externes

Eric Zeman / Autorité Android

Dieu merci, les antennes téléphoniques externes appartiennent au passé. Cette ancienne fonctionnalité était une nécessité sur les smartphones d’autrefois, requise par la physique des premiers réseaux cellulaires pour capturer les signaux.

Les antennes étaient de toutes formes et de toutes tailles. Certains étaient grands et minces, tandis que d’autres étaient petits et gros. Certains incluaient même des rallonges qui s’étiraient vers le haut pour offrir plus de puissance de capture des vagues. La plupart du temps, ils étaient une douleur dans la jambe. Si vous avez déjà transporté votre téléphone portable équipé d’une antenne dans votre poche, il y a de fortes chances que vous connaissiez la douleur spécifique à la cuisse dont je parle.

Heureusement, la conception des téléphones portables a mûri, ainsi que les réseaux sur lesquels ils fonctionnent, ce qui a permis de passer aux antennes internes au lieu des antennes externes précédemment requises.

Mes cuisses n’ont jamais été aussi heureuses.

