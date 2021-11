5 ans de démonétisation : comment les paiements et les prêts numériques ont repris après l’interdiction des billets

L’utilisation intensive de la technologie pendant la pandémie de Covid-19 a encore accéléré le processus de numérisation.

La démonétisation des anciens billets de Rs 1 000 et Rs 500 à partir du 8 novembre 2016 à minuit a pris tout le monde par surprise. Alors que les gens ont souffert pendant la démonétisation pour obtenir de l’argent et échanger les billets interdits, cela a donné un grand coup de pouce à la monnaie numérique.

« La démonétisation a entraîné une pénurie aiguë de liquidités dans l’économie, ce qui a entraîné une acceptation accrue du commerce de l’argent numérique. Selon les rapports publiés par RBI, l’encours total des cartes de crédit a augmenté de 39% de septembre 2016 à septembre 2017. L’accès aux cartes de crédit était limité aux riches et à la classe moyenne supérieure du pays. L’augmentation de la pénétration des smartphones low-cost et le faible coût des données 4G ont encore accéléré l’accès de la population indienne aux téléphones connectés avec l’écosystème d’applications Android/iOS. Il y avait toujours une demande non satisfaite pour des prêts personnels à petit prix et à décaissement rapide. Un grand marché non organisé composé d’usuriers a prospéré. La démonétisation et l’accès aux smartphones connectés 4G ont permis aux gens d’accepter ce format de prêts numériquement beaucoup mieux », a déclaré Ankush Aggarwal, fondateur d’Avail Finance.

Alors que les liquidités se faisaient rares, même les vendeurs ambulants ont commencé à accepter la monnaie numérique, offrant ainsi une plate-forme aux startups fintech pour se multiplier.

« Les avantages du crédit en ligne sont multiples, le client n’a pas à attendre des heures et des jours dans des files d’attente bancaires pour remplir des formulaires de 5 à 6 pages. Les entrepreneurs du pays ont relevé le défi d’améliorer l’expérience d’accès au crédit. achetez maintenant payez plus tard et ainsi de suite », a déclaré Aggarwal.

Comment la numérisation modifie le comportement d’épargne et d’investissement des particuliers

Les souffrances lors de la démonétisation et de l’adoption des paiements numériques ont rendu les gens mieux préparés à survivre à la période de verrouillage prolongée pendant la première vague de la pandémie de Covid-19. L’utilisation intensive de la technologie pendant la pandémie a également permis d’accélérer encore le processus de numérisation.

« Tout cela a été encore accéléré récemment par la pandémie de Covid-19. Nous avons constaté une augmentation de plus de 50 % des transactions UPI parmi les cols bleus au cours des 18 derniers mois. Grâce à India Stack, les utilisateurs sont devenus à l’aise de se prévaloir de prêts personnels et de lignes de crédit via des applications de prêt comme Avail Finance. Le processus de demande sur l’application combine les avantages du cadre e-KYC basé sur Aadhaar, UPI Autopay et Account Aggregator pour fournir un accès au crédit transparent et instantané. Les utilisateurs sont également de plus en plus conscients de leur pointage de crédit et le suivent régulièrement en ligne sur l’application Avail », a déclaré Aggarwal.

Avec l’augmentation des cas de cyberfraude et l’adoption de méthodes de paiement numériques, le gouvernement a pris diverses mesures pour sécuriser le système et faciliter les processus.

« Plusieurs parties prenantes de l’écosystème, notamment NPCI, RBI, les sociétés de paiement UPI et les sociétés de prêt privées, créent des produits et des services pour résoudre les multiples problèmes de l’écosystème financier numérique. Le rythme de l’innovation dans le domaine de la fintech est sans précédent dans l’histoire des temps. En résumé, la démonétisation est devenue un point déclencheur de la révolution fintech en Inde, suivie de plusieurs vagues comme une augmentation de la pénétration des données des smartphones et 4g et de Covid », a déclaré Aggarwal.

