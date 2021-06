5 ans de RERA : les acquéreurs ont-ils bénéficié d’arrêtés passés par les pouvoirs publics ?

Malgré le passage d’ordonnances ordonnant le paiement d’intérêts, d’indemnités, etc., la non-exécution des ordonnances rendues par l’autorité reste un problème.

Par Mani Gupta et Santosh Pandey

Le 5e anniversaire de l’introduction de la loi de 2016 sur l’immobilier (réglementation et développement) est un moment opportun pour évaluer si, et dans quelle mesure, la loi a réussi à atteindre ses objectifs déclarés. Les objectifs recherchés par la loi RERA comprennent l’établissement d’un mécanisme de règlement des différends rapides dans les litiges impliquant le secteur immobilier.

Un rapport d’avancement sur le site Web du ministère du Logement et des Affaires urbaines indique qu’un total de 67 534 plaintes ont été traitées par les RERA à travers le pays au 5 juin 2021. Ce chiffre est trompeur car le nombre total de cas déposés n’a pas été déclaré sur une base pan-indienne. Malheureusement, les données de toutes les autorités constituées en vertu de la loi RERA ne sont pas disponibles pour l’instant pour évaluer les performances. Cependant, certaines statistiques disponibles fournissent des indications utiles. Maharashtra RERA avait traité 3 373 plaintes déposées devant l’autorité sur 5 750 cas (en instance et nouveaux déposés) selon le rapport annuel pour 2019-2020. De même, sur 1795 cas devant l’autorité, 688 cas ont été réglés par Haryana RERA (ceci exclut les chiffres pour Gurgaon).

Le retard dans la mise en œuvre de la RERA par certains États signifie également que le bénéfice de la loi n’est pas disponible pour les acheteurs de maison dans ces États, dont notamment le Bengale occidental. La Cour suprême ayant récemment déclaré inconstitutionnelle la loi de 2017 sur la réglementation de l’industrie du logement du Bengale occidental, on espère que la RERA sera enfin mise en œuvre au Bengale occidental également.

La question qui doit être posée d’un point de vue politique – cependant – demeure – si les propriétaires ont réellement bénéficié des arrêtés passés par l’État RERA ? Y a-t-il eu un soulagement des points douloureux? La réponse à ces questions reste un non catégorique.

Malgré le passage d’ordonnances ordonnant le paiement d’intérêts, d’indemnités, etc., la non-exécution des ordonnances rendues par l’autorité reste un problème. Le problème de l’exécution des ordonnances a également été exacerbé dans certains cas par l’ouverture de procédures d’insolvabilité contre plusieurs promoteurs immobiliers à la demande des propriétaires eux-mêmes et/ou des prêteurs financiers. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité signifie qu’il y a un embargo sur toute procédure judiciaire (à l’exception de certaines exceptions comme les procédures pénales). Cela implique que les propriétaires qui sont armés d’ordres RERA favorables ne peuvent pas obtenir la même exécution via RERA et autrement.

En vertu de la loi RERA, l’autorité est habilitée à faire exécuter et exécuter ses ordonnances. La législation prévoit également diverses dispositions pour imposer des amendes plafonnées et/ou des peines d’emprisonnement à l’encontre des promoteurs et agents immobiliers en cas de non-respect des injonctions de l’autorité et/ou de l’adjudication. Le pouvoir est similaire au pouvoir des tribunaux d’archives en Inde de punir l’outrage civil, à une exception notable étant qu’en vertu de la loi RERA, une ordonnance d’emprisonnement peut être aggravée à tout moment.

Les règles établies en vertu de la RERA par divers États prévoient que chaque ordonnance rendue par l’officier adjudicateur ou l’Autorité ou le tribunal d’appel, en vertu de la loi RERA et de sa législature déléguée, doit être exécutée de la même manière que s’il s’agissait d’un décret ou d’un ordonnance rendue par un tribunal civil dans une affaire pendante. Si l’officier ou l’autorité adjudicatrice ou le tribunal d’appel n’est pas en mesure d’exécuter le décret, le règlement habilite l’organe concerné à envoyer l’ordonnance ou le décret au tribunal civil juridictionnel pour exécution comme s’il s’agissait d’un décret dans une action civile. Les données publiées par le Maharashtra et l’Haryana indiquent que les affaires Nil ont été transmises aux tribunaux civils au cours de l’année 2019-2020. Cependant, les données sont incomplètes car elles ne renseignent pas sur le nombre de demandes reçues pour le transfert aux juridictions civiles et/ou l’exécution des ordonnances RERA en général en faveur des acquéreurs de logements.

Les problèmes et le temps pris pour l’exécution de tout décret civil en Inde ont été une source de préoccupation non seulement dans le cadre de la RERA, mais aussi par ailleurs. La Haute Cour de Delhi à Bhandari Engineers (septembre 2020) avait également émis des directives et en fait prescrit un format détaillé à déposer par un débiteur judiciaire. En avril 2021, la Cour suprême a également publié des directives pour réduire les retards d’exécution. Les plus notables d’entre eux sont une instruction de disposer des questions d’exécution dans les 6 mois suivant le dépôt. Le délai d’exécution peut être prolongé pour des raisons écrites.

Si elles sont mises en œuvre dans la lettre et dans l’esprit, les lignes directrices peuvent économiser des coûts et du temps pour les plaideurs, en particulier les acheteurs de maison. Cependant, jusqu’à ce que cela soit fait, les acheteurs de maison doivent frapper à plusieurs portes – RERA, tribunal de district/ magistrat de district, et enfin, peut-être le tribunal de grande instance dans la juridiction des brefs. Les acquéreurs peuvent améliorer leur position dans la procédure d’exécution en recherchant/collectant un maximum d’informations sur le projet, les sources possibles de financement pour faire face aux obligations financières incombant au promoteur/agent immobilier. Cela peut être fait en demandant le dépôt d’affidavits, etc. auprès des tribunaux d’exécution.

La RERA exerce des pouvoirs juridictionnels et réglementaires. On espère sincèrement que les mesures réglementaires adoptées par la RERA dans les temps à venir atténueront la nécessité pour elle d’exercer son rôle juridictionnel, conduisant à de meilleurs résultats pour les consommateurs et les promoteurs immobiliers.

(Les auteurs sont Mani Gupta, associé et Santosh Pandey, associé chez Sarthak Advocates & Solicitors)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.