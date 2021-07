5 ans de RERA : les Institutions de Financement de l’Habitat vont-elles passer au second tour ?

Comment une institution financière peut-elle tarifer un prêt au même taux d’intérêt pour des projets présentant un profil de risque différent ?

La Real Estate Regulation and Development Act (RERA) a été promulguée à un moment où la confiance dans le secteur immobilier était au plus bas. Des centaines de milliers d’acheteurs de maison avaient investi les gains de leur vie dans des projets qui n’étaient pas construits pour une raison ou une autre. Le détournement de fonds d’un projet à un autre était plus la norme que l’exception. Dans certains cas, les ventes d’appartements ont été réalisées avant même l’acquisition du terrain.

Le secteur de la promotion immobilière, apparemment un moyen facile de gagner de l’argent, a vu un afflux d’opérateurs de vol de nuit opportunistes qui voulaient encaisser. Ces opérateurs de vol de nuit avaient peu d’intérêt à donner au client quelque chose de plus que le strict minimum promis ne pouvait pas être gêné par la qualité de la construction.

La RERA s’est penchée sur ces questions. Ne pas permettre aux développeurs de vendre ou de commercialiser un projet avant de s’inscrire auprès de l’autorité, ce qui n’était possible qu’après l’obtention des autorisations de commencer la construction de l’autorité concernée. L’argent versé par les clients pour acheter les appartements devait aller sur un compte désigné et les fonds utilisés pour le projet.

Le RERA a pris en compte le fait que la plupart des projets étaient financés par des rentrées de ventes réalisées auprès d’acquéreurs et il était donc nécessaire de s’assurer que l’argent soit utilisé pour construire et développer le projet.

La disposition du concept de compte désigné supposait que les ventes auraient lieu et que le client avait besoin d’une protection contre une situation où le promoteur détournait le produit de ces ventes. Il a également pris en compte ce qui se passe si le projet n’est pas livré à temps en prévoyant des intérêts et des pénalités pour l’acheteur de la maison dans cette situation, mais il n’a pas envisagé de solution pour remédier aux pénuries de trésorerie en raison des faibles ventes.

L’hypothèse était probablement que c’est le problème des développeurs de s’assurer qu’un manque de fonds n’est pas la cause des retards du projet. La pénalité prévue dans la Loi était suffisante pour garantir que les promoteurs trouveraient les fonds.

Il est temps que les institutions de financement du logement (HFI) finançant des prêts hypothécaires offrent des taux hypothécaires différentiels (même si ce n’est que pendant la période de construction) aux projets qui peuvent démontrer une clôture financière. RERA a éliminé le risque d’un manque d’approbations pour les projets. Le risque non traité est le manque de fonds.

Les institutions financières peuvent augmenter le taux d’intérêt des projets en construction pour lesquels la clôture financière ne peut être démontrée et offrir des taux d’intérêt réduits sur les prêts pour les projets dont la clôture financière peut être démontrée. Avec un écart raisonnable, nous trouverions des acheteurs de maison gravitant autour de ces projets qui étaient plus sûrs, et la sécurité était représentée dans le taux d’intérêt qu’ils devaient payer. À son tour, cela inciterait de plus en plus de promoteurs à obtenir une clôture financière afin de pouvoir vendre leurs maisons sur le marché.

RERA a été créé par le gouvernement pour résoudre le problème dans l’industrie. Il est temps que les participants de l’industrie – les institutions financières – passent à l’étape suivante et se joignent aux développeurs et protègent les clients. Juste au cas où il se perdrait quelque part, cela réduirait les NPA pour les institutions financières et conduirait également à un plus grand nombre de développeurs devant s’inscrire pour un financement de la construction, ce qui entraînerait des revenus basés sur les frais indispensables.

Cet aspect de la prise en compte du risque plus élevé pour les projets sans clôture financière est quelque chose qui doit être fait.

(Par Rohit Gera, MD, Gera Developments)

