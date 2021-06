5 ans de Startup India de PM Modi : 5,5 lakhs d’emplois créés, 50 000 startups reconnues par le DPIIT

Sur 50 000 startups reconnues par le DPIIT, 19 896 ont été reconnues au cours des 12 derniers mois

Le programme phare du Premier ministre Narendra Modi pour les startups indiennes – Startup India – a franchi jeudi la barre des 50 000 pour le nombre de startups reconnues par son organisme de mise en œuvre, le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT). Selon les données disponibles par le programme Startup India, 50 018 startups étaient reconnues par la DPIIT au moment du dépôt de ce rapport. Le programme lancé par PM Modi le 16 janvier 2016, destiné à offrir des avantages autour de l’enregistrement, l’exonération de l’impôt sur le revenu, des normes de marchés publics plus faciles, une remise sur le dépôt de brevet, une liquidation facile de l’entreprise, etc. Financial Express Online avait signalé en mars de l’année dernière 29 681 startups reconnues par le DPIIT au 11 mars 2020. Cela avait plus que triplé, passant de 8 939 startups enregistrées jusqu’en mars 2018.

En termes de création d’emplois, 5 49 842 emplois ont été recensés jusqu’à présent par 48 093 startups reconnues avec un nombre moyen de 11 employés par startup, a indiqué jeudi le ministère du Commerce et de l’Industrie dans un communiqué. Rien qu’au cours de l’exercice 21, environ 1,7 lakh d’emplois ont été créés par des startups reconnues. Parmi les secteurs comptant le plus grand nombre de startups enregistrées dans le cadre du programme Startup India, la transformation des aliments, le développement de produits, le développement d’applications, le conseil informatique et les services de soutien aux entreprises sont en tête du peloton.

« Le fait que tant de startups aient émergé est un signe que le gouvernement et la communauté entrepreneuriale ont réalisé que la croissance et les moyens de subsistance passeront par cette voie. Bien qu’il y ait une limite à la création d’usines et même si nous créons une usine de la taille d’un terrain de football dans le contexte moderne, cela peut tout au plus créer des emplois directs pour 200 à 300 personnes à travers les équipes, contrairement à une application ou un portail qui peut générer des moyens de subsistance directs et multiples indirects similaires en quelques mois », a déclaré à Financial Express Online Rameesh Kailasam, PDG d’IndiaTech.org – association industrielle représentant les start-ups Internet grand public, les licornes et les investisseurs indiens.

Sur 50 000 startups reconnues par le DPIIT, 19 896 ont été reconnues au cours des 12 derniers mois, a indiqué jeudi le ministère du Commerce et de l’Industrie dans un communiqué. Les startups reconnues étaient basées dans 623 districts tandis que chaque État et territoire de l’Union comptait au moins une startup. Les 30 États et UT indiens ont déjà annoncé leurs politiques de démarrage respectives, tandis que le Maharashtra, le Karnataka, Delhi, l’Uttar Pradesh et le Gujarat avaient la plus forte concentration de startups. Le gouvernement a déclaré qu’il n’avait fallu que 180 jours pour ajouter les 10 000 dernières startups contre 808 jours pour les 10 000 premières au début du dispositif. Au cours de l’exercice 2017, 743 startups ont été reconnues, ce qui est passé à plus de 16 000 startups reconnues au cours de l’exercice 21.

« L’Inde a besoin de startups qui utilisent une technologie d’avenir, sont innovantes, capables d’évoluer et capables de créer de la richesse et des moyens de subsistance. Cela a été l’objet de la plupart des startups et des licornes à succès actuelles dans l’espace technologique Internet. Bien que le nombre de startups soit un bon indicateur et démontre la soif d’entreprendre, le vrai changement viendrait de cette focalisation et de cette approche », a ajouté Kailasam.

Pendant ce temps, le nombre de startups financées par SEBI enregistré des fonds d’investissement alternatifs (AIF) par le biais du Fonds de fonds pour les startups (FFS) de Rs 10 000 crore sous Startup India est passé de 247 au 24 juin 2019 à 320 au 18 février 2020. comme rapporté par Financial Express Online plus tôt. Le FFS lancé par PM Modi en 2016 avait engagé 3 123,20 crores de roupies dans 47 FIA jusqu’en février. Le Premier ministre Modi avait également annoncé en janvier un fonds d’amorçage d’une valeur de 1 000 crores de roupies pour les startups. fournir la garantie.

