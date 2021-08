5 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Altcoin dirigé par Uniswap, Polkadot et Solana, rompt avec Bitcoin pour afficher des gains remarquables à deux chiffres. Ethereum se prépare pour le hard fork de Londres qui pourrait déclencher un rallye d’altcoins.

Les actifs cryptographiques dans tous les domaines fléchissent leurs muscles après la correction par rapport aux sommets de la semaine dernière et la lenteur de l’action des prix vers le milieu de la semaine. Bitcoin a retesté le support à 38 000 $ avant de reprendre son élan pour atteindre 40 000 $.

Ethereum est en hausse de 8,9%, plusieurs heures avant le hard fork londonien tant attendu. La mise à niveau devrait réduire les frais de gaz pour les utilisateurs effectuant des transactions sur la blockchain. En plus de cela, les contrats intelligents bénéficieront de la mise à niveau, en particulier avec des coûts de déploiement inférieurs.

Uniswap : –

Selon les données de prix en direct de CoinGecko, Uniswap s’échange 11% de plus au cours des dernières 24 heures. Le jeton de finance décentralisée (DeFi) a attiré un volume de transactions de 578 millions de dollars sur toutes les bourses et revendique 12 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le graphique sur 12 heures montre qu’UNI se négocie à 23 $ tandis que les taureaux affrontent un obstacle à court terme à 24 $. L’action des prix a été impressionnante et cohérente depuis la vente massive de juillet, où Uniswap s’échangeait à 14 $.

La plupart des indicateurs techniques favorisent la tendance haussière après un retournement haussier en juillet. L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre que les acheteurs ont l’avantage. Tant que le signal d’achat tient, le chemin d’UNI avec la moindre résistance serait à la hausse vers 30 $.

Peut-être qu’une cassure au-dessus de 24 $ déclenchera davantage d’ordres d’achat alors que les investisseurs spéculent sur le rallye ultime au-dessus de 24 $. Cependant, le RSI dans les zones de survente, laissant présager une éventuelle correction avant que la tendance haussière ne reprenne. Il faut donc procéder avec prudence.

Graphique UNI/USD 12 heures

Graphique des prix UNI/USD par Tradingview

Pois:

Les taureaux à pois semblent avoir changé le récit, lançant une autre réunion réussie à 20 $. Plus tôt dans la semaine, le jeton de contrat intelligent a été corrigé à 16,5 $, où le support à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours a ramené la stabilité du marché.

Alors que les altcoins se sont ralliés jeudi lors de la session asiatique, Polkadot n’a pas été en reste. Une reprise s’est produite, tirant le prix à 20 $.

Au moment de la rédaction, DOT se négocie à 19,2 $ tandis que les taureaux lancent de lourds jabs à la barrière de 20 $. La négociation au-delà de cet obstacle susciterait une action plus haussière alors que les investisseurs déplacent l’objectif à 25 $ et plus tard à 30 $.

Graphique journalier DOT/USD

Tableau des prix DOT/USD par Tradingview

Le MACD a maintenu une perspective haussière depuis juin, à l’exception de quelques revers mineurs. Avec l’indicateur de dynamique de tendance au-dessus de la ligne moyenne, la tendance haussière pourrait rester intacte plus longtemps. Par conséquent, les acheteurs doivent se concentrer sur la levée au-dessus de 20 $ pour s’assurer que la correction de la SMA de 50 jours est évitée.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige