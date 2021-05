5 appareils domestiques intelligents sur Amazon que tout le monde devrait avoir – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a un facteur important qui sépare les appareils domestiques intelligents des autres marchés technologiques grand public populaires. Avec les smartphones, les ordinateurs portables et d’autres produits similaires, d’énormes innovations ne se produisent qu’une fois toutes les quelques années, au mieux. Pendant ce temps, il existe de nouveaux gadgets innovants pour la maison intelligente qui apparaissent tout le temps. Bien sûr, les gadgets populaires tels que les serrures intelligentes, les ampoules LED intelligentes Philips Hue et les aspirateurs robots sont probablement les premières choses auxquelles vous pensez lorsque le sujet des appareils domestiques intelligents se présente. Mais tout le monde sait que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg et que de nouveaux gadgets sympas arrivent constamment sur le marché.

En ce qui concerne les lecteurs . Deals, il existe quelques gadgets pour la maison intelligente qui sont toujours des best-sellers. Les exemples comprennent Prises intelligentes TP-Link Kasa qui sont en vente en ce moment pour un prix historiquement bas de seulement 6,25 $ chacun, le nouveau 33 $ Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur en vente au prix de 29,98 $ et haut-parleurs intelligents Alexa comme le Point d’écho qui est en vente maintenant avec une réduction. Maintenant, cependant, nous allons vous présenter cinq nouveaux appareils pour la maison intelligente dont vous vous demanderez comment vous avez vécu sans.

Portes de garage intelligentes

Le génial Ouvre-porte de garage intelligent MyQ transforme n’importe quelle porte de garage en une porte de garage intelligente pour seulement 40 $. Il s’installe en moins de 15 minutes et se connecte à l’application MyQ, ce qui est facile à utiliser. Vous n’aurez plus jamais à vous demander si vous avez oublié de fermer votre porte de garage pendant que vous vous précipitiez au travail ou à l’école le matin!

Le MyQ de Chamberlain est actuellement en vente pour le nouveau prix inférieur de 29,98 $, ce qui est une valeur incroyable. De plus, vous pouvez utiliser l’impressionnante promotion Amazon Key si Key est disponible dans votre région et vous obtiendrez un crédit Amazon de 40 $!

Voici les principaux points à retenir:

Contrôlez presque tous les ouvre-portes de garage mécaniques à partir de votre iPhone ou téléphone Android Recevez des notifications en option chaque fois que votre porte de garage est ouverte Intégration de maison intelligente disponible Commande vocale disponible grâce au support Alexa – ouvrez votre porte de garage avec une simple commande vocale Crédit de 40 $ lorsque vous achetez MyQ et utilisez le service Key d’Amazon pour la livraison dans le garage. Consultez amazon.com/keypromo pour le code promotionnel et pour déterminer l’éligibilité.

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub et capteur de garage sans fil avec Wi-Fi et Bluetooth… Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Rideaux intelligents

Les chances sont très bonnes que vous n’ayez jamais entendu parler du Rideau SwitchBot. Maintenant que vous l’avez, cependant, vous allez presque certainement le vouloir.

Les rideaux intelligents sont géniaux mais ils sont également très chers, c’est pourquoi SwitchBot a proposé ce petit gadget brillant. Placez-le simplement sur n’importe quelle tringle à rideau et en seulement une ou deux secondes, votre vieux rideau ordinaire peut maintenant être contrôlé à l’aide de votre smartphone. De plus, vous pouvez ajouter des fonctionnalités de planification qui ouvrent et ferment automatiquement vos rideaux à certaines heures de la journée.

Et si vous voulez vraiment l’expérience complète du rideau intelligent, ajoutez les 39 $ SwitchBot Hub Mini afin que vous puissiez associer vos appareils SwitchBot Curtain à votre système domestique intelligent, ou les contrôler avec des assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant!

Voici les principales informations:

Ouvrez et fermez vos rideaux selon un horaire, depuis votre smartphone ou avec des commandes vocales! SwitchBot Curtain s’installe en seulement 30 secondes sans aucun outil – pas de martelage, pas de vis et pas de fils à exécuter Différentes versions disponibles pour différents types de tringles à rideaux Compatible avec les rideaux qui utilisent des anneaux, des pattes et des pattes arrière mais pas des œillets Disponible SwitchBot Hub Mini vous permet d’intégrer SwitchBot Curtain à votre système domestique intelligent

SwitchBot Curtain Smart Electric Motor – Application sans fil ou automatiser le contrôle de la minuterie, ajouter Hub Mini / P… Prix: 99,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – IR Blaster, Link SwitchBot to Wi-Fi, Control Air Conditioner,… Prix courant: 49,00 $ Prix: 39,00 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Cuisine intelligente

Tout le reste de votre maison est doté de fonctionnalités intelligentes et d’une connectivité Internet, alors pourquoi pas vos gadgets de cuisine?

le Friteuse Proscenic T21 Smart Air est une friteuse à air la mieux notée avec des milliers de notes 5 étoiles sur Amazon. Ce modèle a une belle grande capacité de 8 litres et toutes les fonctionnalités régulières que vous pourriez souhaiter dans une friteuse à air, mais il se connecte également à une application sur votre smartphone où vous trouverez des recettes et des commandes. Vous pouvez même utiliser Alexa pour préparer votre dîner!

Découvrez les principaux plats à emporter ici:

Grande capacité de 5,5 litres et système de chauffage avancé pour assurer une friture à l’air uniforme Se connecte à votre smartphone pour que vous puissiez contrôler votre friteuse à air avec l’application Potensic Home – démarrer et arrêter la cuisson, régler la température, programmer la cuisson et la surveillance Enregistrez vos propres recettes personnalisées dans l’application ou accédez à des dizaines de recettes en ligne La technologie à air chaud rapide chauffe rapidement et cuit rapidement Le panneau tactile comprend toutes les commandes nécessaires et 8 modes de cuisson prédéfinis Compatible avec Alexa et Google Assistant pour la commande vocale

Friteuse Proscenic T21 Smart Air, App & Alexa Control, XL 5. 8QT, 1700 Watt Friteuses électriques à air Ov… Prix courant: 129,00 $ Prix: 109,99 $ Vous économisez: 19,01 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Humidificateur intelligent

Je ne sais pas pourquoi cet hiver a été pire que les autres hivers de ma région, mais le taux d’humidité dans ma maison était ridiculement bas tout l’hiver. Cela faisait des ravages sur mes allergies, mes lèvres étaient toujours gercées, et ainsi de suite.

le Humidificateur à brume fraîche Levoit est un excellent humidificateur de 6 litres avec toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre. En plus de cela, il possède des fonctionnalités intelligentes auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas, comme la possibilité de le contrôler avec un smartphone ou même Alexa! Après l’hiver dernier, je vais définitivement acheter quelques humidificateurs pour ma maison.

Voici les informations importantes:

Grande capacité de 6 litres pouvant contenir suffisamment d’eau pour fonctionner jusqu’à 60 heures d’affilée Bon pour les pièces jusqu’à 505 pieds carrés.Facile à remplir et à nettoyer Fonctionne silencieusement pour aider à assurer un sommeil réparateur lorsqu’il est utilisé dans une chambre à coucher Le capteur intégré mesure automatiquement l’humidité dans la pièce et ajuste la sortie de brouillard de l’humidificateur en fonction de l’humidité cible que vous avez définie

Se connecte à l’application VeSync sur votre smartphone ou vous pouvez la contrôler avec les commandes vocales Alexa

Humidificateurs Levoit pour chambre à coucher, grande pièce, 6 L Smart WiFi Top Fill Cool Mist Air Ultrasonic… Prix courant: 69,99 $ Prix: 54,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Connectivité intelligente

Il y a une chose que chaque appareil domestique intelligent a en commun: il a besoin d’une connexion Internet pour fonctionner. Si vous avez des zones de votre maison avec un Wi-Fi irrégulier, cela signifie que vos appareils domestiques intelligents ne fonctionneront pas aussi bien – s’ils fonctionnent même du tout. le Prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE105 est la version mise à jour du modèle le plus vendu de TP-Link et dispose de plusieurs mises à niveau de performances clés. Il fonctionne également spécifiquement sur la fréquence 2,4 GHz, ce que tous les appareils domestiques intelligents utilisent. Pour 19,99 $, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper!

Voici les informations clés que vous devez savoir:

Deux antennes externes améliorent la couverture Wi-Fi et la technologie MIMO étend la portée beaucoup plus loin que les prolongateurs Wi-Fi standard comparables Compatible avec tout routeur Wi-Fi dont vous disposez déjà Étendez votre réseau sans fil existant ou utilisez le mode AP pour créer un nouveau point d’accès Wi-Fi Le port Ethernet intégré vous permet de connecter un ordinateur, une console de jeux vidéo ou un appareil Smart TV à l’aide d’un câble Ethernet standard

TP-Link N300 WiFi Extender (RE105), WiFi Extenders Signal Booster for Home, Single Band WiFi Ran… Prix: 19,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

