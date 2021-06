5 appareils et gadgets à ne pas manquer dans votre maison

Les gadgets pour votre maison ils vous facilitent grandement la vie.

Il s’agit d’une série de produits variés qui vous permettent d’automatiser une série de tâches qu’il n’était pas possible de faire automatiquement à d’autres époques.

Par exemple, il est désormais possible d’oublier de passer l’aspirateur ou encore d’allumer et d’éteindre une lumière à la main. Quelque chose qui était impensable il y a quelques années et qui faisait partie de la science-fiction, maintenant a réussi à se réaliser Et la production en série de ces gadgets pour votre maison a réduit les coûts.

Et il n’est pas nécessaire d’avoir la maison du futur pour pouvoir les installer, dans la plupart des cas il suffit de les connecter au courant électrique et de les configurer au réseau Wi-Fi de votre maison. Il s’agit de la démocratisation de la technologie et qui est mis au service de l’usager domestique.

L’arrivée de la domotique nous a permis d’effectuer des tâches à distance, en ayant plus de temps pour nous. D’autres gadgets ont été malchanceux et ostracisés. Par conséquent, nous vous invitons à connaître les gadgets pour votre maison que vous pouvez demander pour ce Noël. Faites fonctionner la technologie pour et pour vous.

5 gadgets essentiels pour votre maison

Aspirateur robot, reposez-vous en travaillant

Très populaire en Espagne, ce type de robot nous accompagne depuis quelques années et la baisse progressive de son coût le rend accessible à tous.

Il y a principalement deux modèles, ceux qui aspirent seulement, et d’autres capables en plus de frotter ou essuyer la surface. Les plus avancés sont capables de reconnaître la zone de la pièce et d’aller directement dans les zones les plus sales.

Ils peuvent également être contrôlés à partir d’une application mobile afin que vous n’ayez même pas à vous baisser pour les allumer. En revanche, lorsqu’ils ont terminé leur tâche, il retourne à sa base de charge et ils reprennent le pouvoir pour la prochaine fois. Vous pouvez les trouver pour moins de 100 euros dans ses versions les plus basiques.

Enceinte intelligente, plus que de la musique

Ce type de produit parvient à faire une niche très importante dans nos maisons. Ils remplissent beaucoup plus de fonctions que celles de jouer de la musique, car ils sont connectés au réseau Wi-Fi de notre maison ou de notre entreprise parvient à automatiser certaines tâches.

Par exemple, vous pouvez indiquer à n’importe quelle commande que le haut-parleur vous répondra. Connaître les prévisions météorologiques ou la réponse à toute question telle que l’année de naissance d’une célébrité est un tâche simple pour votre haut-parleur intelligent. Les haut-parleurs Amazon, Google et Apple sont actuellement en concurrence. Pour les goûts, il est préférable d’acheter les prix et les fonctionnalités.

Conçues pour plus que simplement écouter de la musique, les enceintes intelligentes sont les cadeau star ce Noël.

Systèmes d’éclairage, il y avait de la lumière

L’éclairage que nous fournissons à notre maison a beaucoup de sens. Depuis que nous avons mis au rebut les ampoules à incandescence et adoptons la technologie LED, il existe un type de système d’éclairage intelligent qui permet créer des environnements différents dans nos chambres.

Grâce à des commandes vocales, vous pouvez allumer ou éteindre une pièce à une certaine heure, ou que la lumière allumée convient à la lecture ou à l’environnement. De même, il est possible choisir entre différentes nuances qui vont le plus avec notre décoration ou notre humeur, car les systèmes d’éclairage intelligents sont capables de fournir une large gamme de lumière dans la couleur que nous voulons.

Purificateur d’air, nécessaire à l’ère du COVID

Le passage de la pandémie a laissé un certain halo de psychose dans la société. S’il y a quelque chose que nous pouvons faire pour notre maison, c’est d’installer un système de purification d’air, qui bien qu’ils aient un prix oscillant et qui s’élève à plusieurs centaines d’euros, ils réalisent rénover l’intérieur des chambres et empêcher l’air d’être vicié.

Ils sont également capables de refroidir ou de chauffer la pièce, ce qui en fait un système multiple capable de diverses tâches. Savoir que tu respires de l’air pur et en le combinant avec la ventilation des fenêtres ouvertes, vous gagnez en tranquillité et bien sûr, en santé.

Les caméras IP, l’un des gadgets de base pour votre maison

Grâce à ces caméras, il est assez bon marché et offre de nombreuses garanties. Grâce à eux, vous pouvez contrôler ce qui se passe dans une pièce, savoir comment se comporte le service domestique ou pouvoir contrôler vos enfants pendant qu’ils jouent. Actuellement, la gamme de ce type de caméra est très large et pas besoin d’investir beaucoup d’argent pour obtenir un service de qualité. Si vous avez déjà un service d’alarme sous contrat dans votre maison ou votre domicile, c’est un complément toujours utile et dont les enregistrements peuvent même servir de preuve dans un procès.

Les gadgets pour votre maison Ils sont actuellement au premier plan, et en obtenir un est très simple. Une recherche sur Internet suffira pour obtenir plus d’informations et en savoir plus sur son utilisation et ses possibilités. Profitez du fait que Noël approche à grands pas et équipez-en votre maison.