5 appareils pas chers qui vous permettront d’économiser encore plus sur votre facture d’électricité | La technologie

Si vos factures d’électricité ne font qu’augmenter avec la hausse du prix de l’énergie, ces produits peuvent vous aider à maîtriser vos dépenses énergétiques.

Les factures d’électricité ne cessent d’augmenter ? En Espagne, la consommation d’énergie poursuit son cours normal, mais avec la hausse anormale du prix de l’énergie, il devient de plus en plus évident que les factures s’alourdissent.

Au-delà des plages horaires les moins chères, il existe des produits que vous pouvez installer chez vous ou que vous pouvez remplacer par ceux dont vous disposez déjà pour économiser de l’énergie. De plus, nous approchons d’un hiver froid où les prix du gaz devraient également faire leur « août ».

Ces produits vous aideront à contrôler vos dépenses énergétiques, mais ils vous donneront également plus d’informations sur la façon dont vous utilisez ces produits et la consommation réelle qu’ils génèrent.

Compteur d’énergie WiFi EMylo

Compteur d’énergie EMylo WiFi pour 40,59 €

Ce produit est probablement l’un des plus importants que vous puissiez installer dans votre maison. Il s’agit de Compteur d’énergie eMylo qui est installé directement dans la boîte à lumière.

L’idée est que vous connectiez les câbles du caisson lumineux, soit le général, soit un endroit spécifique, comme la cuisine, une pièce ou ceux typiques qui contrôlent un seul produit (lave-linge, réfrigérateur, four…) et mesurer sa consommation.

Il dispose d’un écran LED qui affiche la consommation actuelle, mais il dispose également d’une connexion WiFi qui vous permet de le synchroniser avec une application.

Il peut être utilisé pour couper la lumière de toute la maison, ce qui n’est pas très pratique, mais aussi celle d’une pièce, des prises ou de tout ce qui a un câblage direct vers la boîte à lumière.

Il fonctionne comme une prise WiFi, avec la possibilité de l’allumer et de l’éteindre avec l’application, de créer des calendriers d’activation et de désactivation ou de consulter les statistiques de consommation.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 40,59 euros.

Prise intelligente Tapo P100

Cette prise intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant, bien que vous puissiez également la contrôler depuis l’application TP-Link.

Les prises intelligentes sont probablement la ressource la moins chère et la plus intelligente que vous puissiez utiliser dans votre maison pour économiser de l’énergie. Ils nécessitent une connexion internet via WiFi, mais c’est une consommation minime.

est Prise intelligente TP-Link Tapo P100 C’est l’un des best-sellers sur Amazon et il est compatible avec Alexa et l’assistant Google.

Son avantage réside dans le prix et dans la facilité d’utilisation de son application. Branchez-le sur le secteur, l’appareil que vous souhaitez contrôler et à partir de son application, vous pouvez l’éteindre ou l’allumer quand vous le souhaitez. Ou créez un programme d’activation et de désactivation automatique hebdomadaire.

Il est parfait pour contrôler des produits tels que des lampes, des radiateurs, des ventilateurs, des climatiseurs et bien d’autres.

Il ne vous coûtera que 12,31 euros l’unité sur Amazon.

Ampoule intelligente Tapo L510E

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler depuis l’application TP-Link sans avoir besoin de pont ou d’accessoire supplémentaire.

En ce qui concerne l’éclairage, la première chose que vous devez faire est de vous débarrasser des ampoules à incandescence que vous avez encore installées dans votre maison et de les remplacer par des ampoules LED.

Nous vous recommandons cette ampoule intelligente TP-Link Tapo L510E. Non seulement il est LED, mais il se connecte également à votre réseau WiFi afin que vous puissiez le contrôler à distance.

Il s’agit d’une ampoule blanc chaud de taille E27 que vous pourrez régler à votre guise dès son application. Vous pouvez le contrôler avec Alexa ou l’assistant Google.

C’est l’un des moins chers et des plus recommandés sur Amazon avec plus de 5 300 avis.

Créez un programme pour que la lumière s’allume ou s’éteigne automatiquement ou allumez-la ou éteignez-la à distance depuis votre application pour vous assurer de ne jamais laisser une lumière allumée.

Il ne vous coûtera que 9,99 euros sur Amazon.

Climatisation tado ° V3 +

Climatisation tado ° V3 +

Si vous contrôlez la température de votre maison à l’aide d’un climatiseur avec pompe à chaleur, l’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire est peut-être celui-ci. climatisation tado ° V3 +.

Il s’agit d’un thermostat spécial que vous pouvez placer au mur et qui possède un émetteur infrarouge qui fait office de télécommande. De cette façon, vous pouvez envoyer le signal pour allumer, éteindre ou contrôler la température de votre climatisation, même vieille de plusieurs années, depuis votre mobile.

Par exemple, depuis votre mobile vous pouvez indiquer que la climatisation est allumée en mode chauffage avant d’arriver chez vous à faible puissance, vous n’avez donc pas besoin de la mettre à plein pour chauffer une pièce.

Vous pouvez également contrôler la température pièce par pièce ou créer des alertes pour qu’il s’allume automatiquement.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec une remise importante pour seulement 69,90 euros.

Émetteur thermique Orbegozo RRE 1010

Avant l’arrivée du froid de l’automne et de l’hiver, c’est le meilleur moment pour se procurer des produits tels que des émetteurs de chaleur ou des radiateurs. Ces produits électriques peuvent être économes en énergie, comme celui-ci Orbegozo RRE 1010.

C’est un émetteur thermique en aluminium d’une puissance de 1000W et qui peut être contrôlé depuis son panneau LED ou avec une télécommande.

Il a une taille de 6 éléments, il est donc parfait pour l’installer dans une pièce et pour générer de la chaleur. Il peut être laissé avec ses pattes pour pouvoir le déplacer ou l’installer au mur.

Son prix est de 112 euros et c’est une bonne alternative aux vieux radiateurs électriques, comme ceux à l’huile.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.