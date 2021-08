5 appareils photo compacts faciles à manipuler et qui ont peu à envier à un reflex | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les appareils photo compacts sont toujours en vie et pour de nombreuses personnes, ils peuvent être la meilleure solution pour prendre des photos et des vidéos, plutôt qu’avec leur mobile.

Tout le monde n’a pas le meilleur mobile du moment ou même un mobile doté d’un appareil photo décent. Et ils n’ont pas à le faire, tant que cela continue de fonctionner correctement, il n’y a aucune raison de mettre à niveau. Pour cela il y a encore de la place pour les appareils photo compacts aujourd’hui.

Les appareils photo compacts, qui ont connu leur apogée juste avant l’arrivée des smartphones dotés de bons appareils photo, existent toujours car ils sont faciles à utiliser et prennent dans de nombreux cas de meilleures photos que de nombreux mobiles.

Si vous cherchez un appareil photo compact pour stocker tous vos souvenirs sans être aussi compliqué à utiliser qu’un reflex numérique, ces appareils photo compacts sont bon marché, faciles à utiliser et ils vous donneront une meilleure qualité que l’appareil photo de votre mobile.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Ce que nous recherchons, ce sont des appareils photo compacts, sans objectifs interchangeables, mais avec suffisamment de polyvalence pour prendre des photos en mode automatique et aussi un mode plus avancé au cas où vous souhaiteriez améliorer votre technique.

Surtout des caméras qui ne sont pas très chères et qui sont à la disposition de tous pendant des années.

Vous pouvez les trouver sur Amazon si frais de port et avec une livraison rapide si vous vous inscrivez à Amazon Prime. Vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours Et sans compromis.

Avec écran rabattable : Sony DSC-WX500

Appareil photo compact avec un capteur de 18,2 mégapixels et un zoom 30x, un écran pliable de 3 pouces, une connectivité WiFi et NFC pour relier automatiquement les téléphones Android.

Cette caméra Sony Cyber-Shot DSC-WX500 C’est un appareil photo compact parfait pour commencer et à toujours avoir sous la main pour prendre de meilleures photos.

Il possède un capteur de 18,2 mégapixels et un zoom optique 30x. Le capteur est plus grand que celui d’un téléphone portable, donc plus de lumière entre et les images sont de meilleure qualité. Il est également doté d’objectifs de haute qualité fabriqués par ZEISS.

L’écran de 3 pouces peut être pivoté à 180º pour pouvoir vous voir et prendre des selfies ou des vlogs, car il enregistre des vidéos en Full HD.

Il dispose également du WiFi et du NFC pour se connecter à votre mobile et transférer des photos et vidéos directement sur votre smartphone et ainsi les éditer et les télécharger sur les réseaux sociaux sans avoir à passer par un ordinateur.

Le prix de ce Sony DSC-WX500 n’est déjà que de 254 euros.

Avec enregistrement 4K : Panasonic Lumix TZ80

Appareil photo compact avec un capteur de 18,1 mégapixels, zoom 30x, NFC et WiFi pour se connecter au mobile et enregistrement vidéo 4K.

Ce petit appareil photo Panasonic Lumix TZ80 C’est surprenant car dans son petit design, il cache un grand capteur de 18,1 mégapixels, un grand zoom et des capacités avancées telles que la possibilité d’enregistrer des vidéos avec la meilleure qualité possible.

C’est un appareil photo de voyage compact à toujours avoir sous la main. Avec un bon capteur de 18 mégapixels et un puissant zoom optique jusqu’à 30x.

Il dispose d’une correction d’inclinaison sur 5 axes pour enregistrer des vidéos avec stabilisation d’image comme s’il s’agissait d’un appareil photo professionnel. Il est également capable de enregistrer une vidéo en 4K.

Obtenez ce Panasonic Lumix TZ80 sur Amazon pour 291 euros avec la livraison gratuite.

Le plus puissant : Sony DSC-HX60

Appareil photo compact avec un capteur CMOS de 20 mégapixels et un zoom 30x avec des objectifs Sony G. Il dispose du WiFi et de la NFC pour relier automatiquement les téléphones Android.

Si vous souhaitez faire un grand saut en matière de qualité d’image et conserver un appareil photo compact facile à utiliser, ce Sony DSC-HX60 offre tout ce dont vous avez besoin.

Indiquez les chemins avec un capteur de 20,4 mégapixels et la possibilité d’utiliser son très puissant Zoom 30x, grâce aux optiques Sony Lens G, du grand angle 24 mm au téléobjectif 720 mm.

Il utilise un processeur d’image BIONZ X développé par Sony, qui permet de capturer plus d’images par seconde, parfait pour les photos d’éléments en mouvement tels que des véhicules, des personnes ou des animaux. Quant à la vidéo, elle est capable de enregistrer en 1080p.

Il est capable de se connecter aux mobiles via WiFi pour faire passer les images et si vous possédez un smartphone Android, il suffit de le rapprocher avec le NFC activé pour qu’il s’appaire instantanément.

Son prix n’est que de 203 euros sur Amazon.

Facile à utiliser et aquatique : Fujifilm FinePix XP120

Caméra compacte et aquatique capable de plonger jusqu’à 20 mètres de profondeur, avec un capteur de 16 mégapixels et un enregistrement vidéo Full HD.

Si vous voulez quelque chose de totalement différent et que vous voulez aussi un appareil photo facile à utiliser et que vous le placerez sûrement dans un endroit très humide ou dans l’eau, ce Fujifilm FinePix XP120 c’est une option très spéciale.

Ce FinePix XP120 est un appareil photo compact et aquatique parfait pour l’emmener à la plage, à la rivière, au réservoir, au lac ou partout où vous serez sûr que si vous le laissez tomber, il ne lui arrivera rien.

Il possède un capteur de 16,4 mégapixels et un stabilisateur optique pour l’enregistrement vidéo Full HD. Il dispose également du WiFi pour le connecter au mobile.

Vous l’avez disponible sur Amazon pour 185 euros avec la livraison gratuite.

Le moins cher : Kodak FZ-53

Appareil photo numérique compact avec un capteur de 16,5 mégapixels et un enregistrement vidéo Full HD.

Cet appareil photo compact Kodak FZ-53 C’est l’un des appareils photo compacts les plus faciles à utiliser et de loin le moins cher que vous trouverez en ce moment avec un rapport qualité-prix décent.

Il possède un capteur de 16,5 mégapixels et un zoom optique 5x. Il dispose également d’un écran de 2,7 pouces et d’un design très compact, avec un accès facile à la batterie et à la carte mémoire. Il est également capable d’enregistrer des vidéos haute définition.

C’est un appareil photo compact parfait pour les personnes qui n’y ont jamais touché, pour les enfants ou par exemple comme élément à avoir lors de fêtes.

Son prix n’est que de 76 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Avec ces appareils photo compacts, vous disposez d’options de toutes sortes, en privilégiant toujours un bon prix et en plus de prendre des photos et des vidéos automatiquement sans naviguer dans les paramètres, vous disposez d’options légèrement plus avancées au cas où vous souhaiteriez améliorer votre technique.

Ce ne sont pas des appareils photo à la pointe de la technologie, mais ils fonctionneront sans aucun doute parfaitement pendant des années pour en tirer le meilleur parti.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.