5 appareils photo instantanés pour garder vos souvenirs sur papier | La technologie

La photographie sur papier est de retour grâce aux nouveaux appareils photo instantanés capables d’imprimer instantanément vos photos, une façon originale d’immortaliser des fêtes, des réunions ou des moments privilégiés.

Pour une raison quelconque, le rétro revient toujours et la technologie se produit également. Pour cela les appareils photo instantanés sont devenus si populaires. À une époque totalement obsolète grâce aux appareils photo numériques et à la photographie mobile, ils sont désormais de retour grâce à l’impression instantanée.

Les appareils photo instantanés sont en fait appareils photo numériques capables d’imprimer la photo en quelques secondes sur du papier spécial. Grâce au fait que ce sont des papiers individuels et qu’ils sont «développés» en quelques secondes, vous pouvez avoir n’importe quelle mémoire sur papier sans avoir à les envoyer à l’impression.

Fujifilm est la marque qui a le mieux réussi à se positionner dans ce type d’appareil photo et surtout grâce à des appareils photo aux designs différents, aux couleurs très vives et à des prix plus bas que ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Il existe de nombreux types d’appareils photo, mais cette sélection fait partie des les meilleurs appareils photo instantanés que vous pouvez acheter dès maintenant pour immortaliser et imprimer ces moments spéciaux comme les réunions, les anniversaires et autres événements.

Fujifilm Instax Mini 9

Appareil photo instantané compatible avec les cartouches de papier photo 6,2 x 4,6 cm qui sont instantanément développées.

C’est sûrement l’appareil photo instantané le plus populaire au monde. Grâce à son design amusant, à son incroyable variété de couleurs et à son prix, Fujifilm Instax Mini 9 s’est retrouvé dans toutes sortes d’événements afin que chacun puisse avoir une photo sur papier instantanément.

Cet appareil photo est disponible sur Amazon à partir de 59 euros. Il fonctionne avec des piles AA, dispose d’un objectif macro, d’un réglage de la luminosité et même d’un petit miroir pour les selfies.

Les recharges sont livrées en paquets de 10 films et coûtent 8,99 euros chaque pack ou un peu plus de 15 euros pour le pack de 2.

Kodak Printomatic

Appareil photo numérique à impression instantanée sur papier Zink 5×7,6 cm pour avoir instantanément une copie papier de toutes vos photos.

Kodak, qui n’a pas complètement disparu, dispose également d’un appareil photo instantané très populaire qui imprime sur 5×7,6 cm Zink appel et a également un format compact. Il s’agit de Kodak Printomatic.

Cet appareil photo instantané est compatible avec les cartouches de papier Zink qui vous permettent d’imprimer instantanément des photos de 2, 3 pouces ou 5 x 7,6 centimètres. Vous pouvez même continuer à prendre des photos lors de l’impression.

Il dispose d’un capteur de 5 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour ce type d’appareil photo. Il a également une batterie rechargeable intégrée et chaque paquet de papiers a 25 unités.

Son prix est on ne peut plus intéressant, moins de 58 euros sur Amazon avec une livraison totalement gratuite et une livraison rapide si vous vous inscrivez à Prime.

Quant aux consommables, les papiers d’impression Zink, un pack de 20 unités vous coûte moins de 15 euros, même si vous économisez vraiment lorsque vous achetez le pack de 100 pour moins de 50 euros.

Polaroid maintenant

Appareil photo numérique à impression directe comme celui des années 70. Une réédition améliorée des appareils photo instantanés pour l’ère numérique.

Visez, tirez et prenez la photo. Telle était la promesse des mythiques Polaroids des années 70 qui reviennent maintenant avec ce design emblématique dans une nouvelle génération d’appareils photo instantanés tels que Polaroid maintenant déposé l’année dernière.

Le design est pratiquement le même que l’appareil photo d’origine, mais avec une retouche pour le rendre plus intéressant dans ce siècle. Mais c’est un appareil photo amusant, disponible en 7 couleurs avec autofocus, compteur photo disponible et avec flash.

La chose la plus intéressante à propos de ce Polaroid Now est qu’il propose plusieurs options de papier. En fonction de celui que vous choisissez, vous aurez une impression avec un effet différent, d’où Instagram a eu l’idée des filtres.

Ce Polaroid Now est disponible sur Amazon pour moins de 100 euros et il faut prendre en compte les recharges. Selon le type de papier que vous choisissez, cela vous coûtera plus ou moins. Par exemple, 8 unités de papiers Color i-Type coûtent moins de 15 euros, avec une bordure noire à moins de 9 euros, 16 unités avec une bordure dorée à moins de 30 euros, entre autres options disponibles.

Fujifilm Instax SQ6

Appareil photo instantané de format carré avec un design simple mais élégant. Imprime sur du papier spécial 6,2 x 6,2 cm et dispose d’un flash.

Parmi les appareils photo instantanés Fujifilm, vous pouvez trouver des appareils photo de haute qualité et design comme celui-ci Instax SQ6. C’est un appareil photo instantané qui imprime sur du papier carré au lieu de bandes rectangulaires.

Son intention est d’être un appareil photo instantané plus professionnel et spécial. Le design est simple mais élégant, en plus d’être disponible en trois couleurs: blanc perle, or rougeâtre et gris graphite.

Il dispose d’une fonction qui vous permet d’ajuster automatiquement l’exposition, détecte la lumière ambiante et s’ajuste pour que la photo ressorte parfaitement même si la personne se trouve dans une pièce sombre éloignée. C’est une petite mais importante différence par rapport aux appareils photo instantanés plus simples.

Cet appareil photo coûte moins de 100 euros et imprime sur des papiers 6,2 x 6,2 centimètres que vous pouvez acheter en paquets de 2 x 10 photos pour un peu plus de 18 euros.

Sourire Kodak

Appareil photo instantané spécialement conçu pour l’impression sur papier pouvant être utilisé pour créer des dessins. Il dispose d’un écran couleur et d’un montage direct dans l’appareil photo avant l’impression.

Aimez-vous prendre des photos et assembler des albums? Alors tu es caméra Sourire Kodak C’est la meilleure option pour vous et pour tous ceux qui souhaitent créer des designs intéressants avec leurs photos. C’est un appareil photo haut de gamme qui coûte actuellement moins de 120 euros sur Amazon.

Il imprime sur du papier Zink 2×3 pouces, il dispose d’un capteur de 10 mégapixels donc de loin celui avec la meilleure résolution, il a une mise au point fixe, un flash automatique et une batterie interne qui est chargée par un câble micro USB.

Mais contrairement aux autres appareils photo instantanés, il dispose d’un écran LCD pour les photos et de la possibilité d’y apporter des modifications. Kodak propose des papiers d’impression Zink spécialement conçus pour la fabrication de albums de coupures adhésifs résistants à l’eau.

