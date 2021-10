5 appareils que vous ne connaissez peut-être pas

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

D’abord et avant tout, Amazon est le premier détaillant en ligne du pays. La société a construit un hub vraiment étonnant où vous pouvez trouver tout et n’importe quoi. De plus, Amazon et ses partenaires parviennent souvent à proposer les prix les plus bas du monde. Des millions et des millions de produits peuvent être expédiés à votre porte en deux jours ou moins. Et malgré l’expédition Prime ultra-rapide, vous paierez souvent moins que partout ailleurs. Bien sûr, malgré tous les produits géniaux sur le site, certaines des meilleures trouvailles d’Amazon en 2021 sont les propres appareils d’Amazon.

Echo Glow – Lampe intelligente multicolore avec support Amazon Alexa Prix : 29,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Des haut-parleurs intelligents Echo et des gadgets de streaming Fire TV aux produits de sécurité domestique Ring et au tracker de santé Halo, Amazon fait tout. D’innombrables millions de personnes dans le monde ne pourraient pas imaginer passer leurs journées sans Alexa. Et des millions d’autres comptent sur les appareils Fire TV pour tous leurs besoins de divertissement en streaming.

Pour faire court, tout le monde connaît le Fire TV Stick 4K (maintenant seulement 29,99 $ si vous prenez une remise à neuf!) et l’Echo Dot (économisez 15 $ lorsque vous forfait avec une prise intelligente Amazon!). Mais en ce qui concerne les appareils Amazon, ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Il y a tellement de super gadgets Amazon maintenant, vous n’êtes probablement même pas au courant que certains d’entre eux existent. C’est pourquoi nous avons fait cette rafle. Ici, nous allons parcourir cinq fantastiques appareils Amazon moins connus. Ce sont tous des gadgets indispensables, mais ils ne sont peut-être même pas encore sur votre radar.

Echo Glow est notre nouvelle trouvaille Amazon préférée

Source de l’image : Amazon

Les Écho lueur est un autre gadget astucieux qui entre dans la catégorie Echo. Ce n’est pas un haut-parleur intelligent ou un écran, cependant. Au lieu de cela, il fonctionne avec vos autres appareils Alexa pour vous aider à créer l’ambiance. Vous pouvez changer la couleur à l’aide des commandes vocales Alexa ou de l’application Alexa sur votre smartphone. Vous pouvez également créer des minuteurs ou faire des horaires. De plus, il existe un mode soirée dansante qui change les couleurs en synchronisation avec la musique que vous jouez sur vos haut-parleurs Echo.

C’est tellement cool et il y a tellement de possibilités. Oh, et cela ne coûte que 29,99 $. C’est définitivement notre nouvelle trouvaille Amazon préférée de 2021!

Echo Glow – Lampe intelligente multicolore avec support Amazon Alexa Prix : 29,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Buds avec Alexa

Source de l’image : Amazon

Lorsque vous pensez à des écouteurs véritablement sans fil avec suppression active du bruit, vous pensez aux AirPods Pro. Les écouteurs ANC d’Apple sont certainement les plus populaires. De plus, ils sont fantastiques. En termes de qualité sonore et de qualité ANC, ils sont près de la tête du peloton. Et incroyablement, ils sont actuellement à 197 $ chez Amazon, qui est le prix le plus bas d’Amazon du mois.

Avant de vous procurer une paire, cependant, il existe une autre option que vous devriez considérer, c’est l’une des meilleures trouvailles d’Amazon en 2021.

Vous ne le savez peut-être même pas, mais Amazon fabrique ses propres écouteurs sans fil à réduction de bruit. Ils s’appellent Bourgeons d’écho et ils sont formidables. En fait, de nombreux critiques disent qu’ils sont tout aussi impressionnants que les AirPods Pro. Ils vantent une qualité sonore impressionnante et une excellente autonomie de la batterie. Ils disposent également d’une technologie de suppression du bruit de pointe qui fonctionne si bien.

Les AirPods Pro d’Apple sont définitivement une bonne affaire à 179,99 $. Mais même avec cette énorme remise de 60 $, les Echo Buds coûtent beaucoup moins cher. Et c’est particulièrement vrai en ce moment alors qu’ils sont en vente ! Vous pouvez marquer Bourgeons d’écho pour seulement 119,99 $ quand vous le souhaitez. C’est 60 $ de moins que les AirPods Pro même lorsqu’ils sont en vente ! Et si tu veux Echo Buds avec étui de chargement sans fil, vous ne paierez que 139,99 $.

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec Alexa Prix : 119,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tout nouveau Echo Buds (2e génération) avec étui de chargement sans fil Prix : 139,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Blaster

Source de l’image : Amazon

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon vous permet de diffuser tout et n’importe quoi sur votre téléviseur. Ensuite, il y a l’Echo Dot, qui vous permet de contrôler tant de gadgets pour la maison intelligente avec votre voix. Ne serait-ce pas génial si vous pouviez contrôler votre téléviseur avec votre voix ?

La gamme Fire Stick n’inclut pas encore cette fonctionnalité. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est qu’il existe un autre gadget qui le fait. Les Fire TV Blaster est le chaînon manquant entre Alexa et la configuration de votre téléviseur et de votre barre de son. Vous pouvez dire des choses comme « Alexa, allume la télé » et Alexa vous obligera. Vous pouvez même contrôler le volume, changer d’entrée et bien plus encore.

C’est l’une des meilleures trouvailles Amazon de 2021, c’est seulement 34,99 $ !

Fire TV Blaster – Ajoutez des commandes vocales Alexa pour l’alimentation et le volume sur votre téléviseur et votre barre de son Prix: 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Dash Smart Shelf est l’une des meilleures trouvailles Amazon de 2021

Source de l’image : Amazon

Rappelez-vous les anciens boutons de tableau de bord d’Amazon. Ils étaient tellement cool. Vous pouvez placer un bouton à côté de quelque chose que vous utilisez tout le temps, comme un détergent à lessive. Ensuite, à chaque fois que vous manquiez de liquide, vous pouviez appuyer sur le bouton et réorganiser le détergent à lessive de votre choix.

C’était un concept tellement cool, mais Amazon a abandonné ses boutons de tableau de bord. Maintenant, cependant, les boutons de tableau de bord ont été remplacés par quelque chose d’encore mieux – et vous n’en avez probablement jamais entendu parler.

d’Amazon Étagère intelligente Dash utilise le même concept que les boutons de tableau de bord, mais il est entièrement automatisé. C’est vrai, vous n’avez même plus besoin d’appuyer sur un bouton. Placez les articles compatibles sur le dessus de l’étagère et il surveillera en permanence le poids pour voir combien il vous reste. Lorsque vos stocks diminuent, la Dash Smart Shelf se réorganise automatiquement pour vous !

C’est un produit tellement génial et il est tellement utile. De plus, il est disponible en trois tailles différentes et chacune ne coûte que 19,99 $. En ce qui concerne les produits compatibles, vous pouvez consulter la liste énorme ici sur le site d’Amazon. De toutes les trouvailles d’Amazon en 2021, c’est l’une des meilleures.

Tablette intelligente Dash | Échelle de réapprovisionnement automatique pour les particuliers et les entreprises Prix : 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Distributeur de savon intelligent

Source de l’image : Amazon

Enfin et surtout, nous avons un nouvel appareil Amazon dont vous n’avez presque certainement jamais entendu parler. En fait, c’est tellement nouveau qu’il n’est même pas encore sorti ! ça s’appelle le Distributeur de savon intelligent Amazon et c’est tout à fait opportun, compte tenu de l’importance de l’hygiène des mains en ce moment.

Le nouveau distributeur de savon intelligent d’Amazon est un distributeur alimenté par batterie qui fonctionne pendant 3 mois avant de devoir être rechargé. Il distribue du savon lorsque vous tenez votre main sous le bec, tout comme les autres distributeurs mains libres. Mais celui-ci s’allume également pendant 20 secondes pour s’assurer que vous faites mousser pendant la durée minimale recommandée par le CDC. De plus, si vous avez un haut-parleur Echo à proximité, il peut jouer une petite chanson ou même raconter des blagues pendant que vous vous lavez. C’est une fonctionnalité intéressante pour tous ceux qui ont de jeunes enfants.

Il existe quelques autres caractéristiques intéressantes qui rendent également le distributeur de savon intelligent spécial. Notre préféré est celui qui contrôle la quantité de savon distribuée en fonction de la distance sous la buse à laquelle vous tenez votre main. À quel point cela est cool?! C’est un petit gadget Amazon génial, et il coûte 54,99 $. C’est l’une des meilleures trouvailles d’Amazon en 2021.

Amazon Smart Soap Dispenser, distributeur automatique de 12 oz avec minuterie de 20 secondes, fonctionne avec Alexa Prix : 54,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres pas chères en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.