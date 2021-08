5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 395e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière.

Netflix teste sa fonction gaming en Pologne. Apparemment, Netflix agit davantage comme un lanceur pour vos jeux après les avoir téléchargés depuis Google Play. La société admet qu’il s’agit de tout ce qui est très tôt, donc cela changera presque certainement au fil du temps. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Les API de traçage des contrats de Google et Apple ont eu très peu d’impact sur COVID-19. Seuls 26 États ont créé des applications avec l’API et la plupart des personnes dans ces États n’ont jamais utilisé l’application. L’API a fonctionné lorsqu’elle a été utilisée. Malheureusement, le problème était d’amener les gens à l’utiliser. Il y a probablement beaucoup de facteurs qui ont contribué aux faibles nombres d’utilisation. La moitié du pays n’a jamais eu l’option, les gens ne font pas confiance à Google ou à Apple pour la sécurité, de nombreuses applications avaient des bugs endémiques ou une mauvaise conception, et beaucoup de gens n’ont tout simplement jamais pris COVID-19 au sérieux. Ces raisons, ainsi que de nombreuses autres raisons, sont les coupables les plus probables d’une faible utilisation et, par conséquent, d’un faible impact. Instagram supprime les liens de balayage populaires au profit des autocollants de lien. Le changement a lieu le 30 août pour la plupart des gens. Après cela, vous ne pourrez plus parcourir les histoires Instagram pour suivre les liens. Il y aura une option d’autocollant disponible sur laquelle les gens pourront cliquer. En cliquant sur l’autocollant du lien, vous accédez au site Web. L’avantage est la possibilité de réagir et d’interagir avec les histoires même avec des autocollants de lien, ce qu’ils ne pourraient pas faire avec des liens de balayage. Maintenant que Wear OS attire vraiment l’attention, les développeurs reçoivent enfin des mises à jour. Par exemple, Spotify permet enfin la lecture hors ligne à partir de la version Wear OS de l’application. Ce n’est rien de trop étonnant. Vous avez simplement besoin d’une montre connectée avec Wear OS 2.0 ou plus récent pour obtenir la mise à jour. Après cela, choisissez de la musique, préparez-la pour une utilisation hors ligne, puis utilisez-la de cette façon. Google Play est en train de réviser les avis sur le Google Play Store. La nouvelle refonte limite les avis que vous voyez à la région où vous vivez. Par exemple, les personnes aux États-Unis ne verront que les avis d’autres personnes aux États-Unis. Il y a une tonne d’avantages à cela. Par exemple, de nombreuses applications sont très populaires en Inde, mais ne fonctionnent pas bien aux États-Unis. Cependant, ils sont toujours disponibles aux États-Unis pour une raison quelconque. Ces applications auront des notes inférieures pour les utilisateurs américains, car elles ne fonctionnent pas aussi bien aux États-Unis. Il affichera également des avis basés sur le type d’appareil (tablettes par rapport aux téléphones) et d’autres facteurs également. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Northgard est un port mobile pour le jeu de stratégie acclamé par la critique sur PC. Il conserve toutes les fonctionnalités mais avec une interface utilisateur mobile. Les joueurs commencent le jeu en établissant une colonie sur Northgard. À partir de là, ils le défendent contre divers méchants, se lient d’amitié avec d’autres groupes et essaient de survivre à des choses comme des hivers très rigoureux. Il y a certainement un élément de survie à cela ainsi qu’un élément de stratégie. Le jeu comprend également 11 chapitres de campagne, une sauvegarde dans le cloud et des réalisations. Il coûte 8,99 $, mais il est en vente à 5,99 $ au moment de la rédaction de cet article. Il n’a pas de microtransactions du tout.

Plugin Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Plugin est une nouvelle application de Samsung. Il permet aux utilisateurs de gérer la série d’appareils Galaxy Watch 4 via l’application Galaxy Wearables. Le plugin semble fonctionner assez bien, même si je ne possède personnellement pas de Galaxy Watch 4, je n’ai donc pu tester aucune fonctionnalité. La principale plainte des utilisateurs est que certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur les téléphones Samsung. C’est une plainte compréhensible que nous espérons que Samsung comprendra le plus tôt possible.

Mega Man X Plongée

Mega Man X Dive est un nouveau gacha centré sur l’univers Mega Man. Les joueurs collectent des armes avec des personnages et se mettent à niveau au fur et à mesure de leur progression. Il y a un tas d’armes à débloquer avec d’autres sur le chemin. Le gameplay rappelle également Mega Man. Vous pouvez vous précipiter, tirer, sauter et tout cela pendant le combat. Même le PvP est en temps réel pendant que vous vous battez. Le jeu est loin d’être parfait. Les joueurs ont connu des plantages et un gameplay lent. Il a certainement besoin d’un peu de polissage, mais la prémisse est en fait assez amusante. Le seul problème à long terme que je vois est le PvP, qui devient pay-to-win après un certain temps.

MelonDS

Joe Hindy / Autorité Android

DraStic est l’émulateur incontournable de la Nintendo DS depuis très, très longtemps. MelonDS ajoutera, espérons-le, de la concurrence. C’est un émulateur Nintendo DS actuellement en début de développement. L’application comprend les bases telles que les états d’enregistrement et de chargement, un thème clair et sombre et une prise en charge de l’avance rapide. Il prend également en charge les contrôleurs matériels et les configurations de contrôleurs logiciels personnalisables. Encore une fois, il est au début du développement, vous pouvez donc certainement vous attendre à quelques bugs. Nous verrons à quel point cela fonctionnera lorsqu’il sera complètement lancé.

MARVEL Future Révolution

MARVEL Future Revolution est le dernier RPG mobile de l’univers MARVEL. Celui-ci possède une carte du monde ouverte, des mécanismes d’action RPG et, à la manière d’un véritable MMORPG, une liste presque infinie de quêtes et de missions à jouer. Les joueurs créent leur propre super-héros MARVEL et jouent dans un monde avec d’autres super-héros MARVEL. Pour être honnête, c’est une pause rafraîchissante par rapport au RPG mobile typique de MARVEL. Le PvP est, comme on pouvait s’y attendre, payant pour gagner, car accéder à un équipement similaire via le broyage prend tout simplement trop de temps. Sinon, c’est un MMORPG solide avec une sensation différente de la plupart des autres du genre.

Si nous avons manqué une grande application Android ou une sortie de jeu, parlez-nous-en dans les commentaires ou envoyez-nous un e-mail à contact@androidauthority.com pour nous en parler.

