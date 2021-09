5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 396e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Les enfants en Chine ne peuvent pas jouer aussi longtemps qu’ils le souhaitent probablement. Une nouvelle restriction n’autorise qu’une seule heure de jeux vidéo le vendredi, samedi et dimanche. C’est un effort pour apaiser certains problèmes de dépendance au jeu en Chine. Il existe de vraies données suggérant que la dépendance au jeu est une chose réelle, donc sur le papier, ce n’est pas la pire idée. Cependant, cette nouvelle loi donne peu de voix aux parents en la matière. Un hacker a recréé Google Maps sur une Nintendo originale. Il n’y a pas grand chose dans l’histoire à part le fait que c’est plutôt cool. Le système rend les cartes en 8 bits, évidemment, et cela ressemble à la carte du monde d’un JRPG à la fin des années 1980. Cliquez sur le lien pour le vérifier par vous-même. Google ajoute finalement la prise en charge de Quick Phrase à Google Assistant. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’attribuer des phrases courtes pour une variété d’actions sans avoir besoin d’un mot clé “Ok/Hey Google”. Il y a des problèmes de sécurité comme il y en a toujours avec quelque chose qui vous écoute 24h/24 et 7j/7. Cependant, l’assistant écoute déjà le mot clé 24h/24 et 7j/7, donc j’espère que la fonction Phrases rapides est utile. Windows 11 a une date de sortie officielle du 5 octobre 2021. Cependant, cette version ne prendra pas en charge les applications Android. Microsoft a l’intention de tester la prise en charge des applications Android avec le programme Windows Insider au cours des prochains mois. Il verra probablement une version complète lorsque les problèmes seront résolus. Tout cela fait partie de l’approche progressive et mesurée de Microsoft pour la version Windows 11. La Corée du Sud a adopté un projet de loi qui oblige le Play Store et l’Apple App Store à autoriser certains systèmes de paiement via l’application. C’est la dernière histoire d’une saga qui a commencé avec Epic Games, développeur de Fortnite, poursuivant Google et Apple pour avoir pris une trop grosse part de leur gâteau aux bénéfices. Nous avons signalé une action en justice antitrust déposée aux États-Unis il y a quelques semaines et il est probable qu’un projet de loi similaire soit également adopté ici aux États-Unis.

Conte parfait

Prix: Libre de jouer

Purrfect Tale est un jeu de tranche de vie mièvre. Les joueurs commencent le jeu en tant qu’étudiant qui adopte un chat. Le chat s’avère être un garçon et vous construisez une vie avec ce garçon. Le jeu se présente dans une série de bandes dessinées interactives. Vous faites des choix qui affectent le résultat du jeu ainsi que de petites choses comme quoi porter et quoi faire. Il y a trois parties principales de la boucle de gameplay. L’aspect comique, les petites activités quotidiennes, et le déroulement de l’intrigue. C’est une expérience relaxante dans l’ensemble.

MLB The Show 21 Companion App

Prix: Libérer

MLB L’application Show 21 Companion est exactement ce que suggère le nom de l’application. Cela vous permet de faire des choses qui se reflètent ensuite dans le jeu. Certains exemples incluent la recherche de cartes, la gestion de votre liste de surveillance et l’affichage des détails de la carte. Il contient également une section d’actualités, des informations sur les mises à jour du jeu, etc. L’application semble définitivement avoir besoin d’un peu de peaufinage avec beaucoup de plaintes concernant le processus de connexion et des choses comme ça. Personnellement, je ne joue pas à MLB 21 The Show, j’étais donc limité dans mes tests.

Beatstar

Prix: Libre de jouer

Beatstar est un nouveau jeu de rythme. Celui-ci diffère de la plupart des autres par ses chansons pertinentes à la culture pop. Il contient des centaines de chansons d’artistes populaires, des commandes simples et suffisamment de couleurs vives et d’animations pour que tout soit excitant. La partie rythmique réelle de la mécanique est assez basique. Vous pouvez appuyer sur ou glisser des notes en fonction des symboles que vous voyez sur le graphique. Les joueurs déverrouillent des chansons en réussissant bien dans les chansons qu’ils ont déjà déverrouillées. C’est en fait assez décent et les chansons pop le rendent familier.

Opéra Football

Prix: Libérer

Opera, le développeur du navigateur Web, s’essaye à une application de résultats sportifs. Celui-ci est spécifiquement pour le football européen. Il affiche des scores en temps réel pour plus de 10 000 matchs dans plus de 1 000 ligues. Vous pouvez également recevoir des notifications, des actualités, des heures de coup d’envoi, des statistiques, etc. La conception de l’application est basique mais efficace. Les statistiques et les informations sont présentées de manière cohérente et facile à lire. Il s’intègre bien dans les sélections d’applications existantes pour les fans de football.

Meurtres à Budapest

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Murders on Budapest est le dernier jeu de Buff Studio, développeur de Buff Knight, Underworld Office et 7Days. Celui-ci est un jeu de roman visuel. Les joueurs parcourent chaque chapitre du jeu pour découvrir qui est le tueur. Le jeu propose également plusieurs genres. Vous verrez également des mécanismes RPG, des mécanismes d’arcade et d’autres mécanismes similaires. Le mélange des genres avec le style du roman visuel contribue à rendre le jeu plus amusant. Il existe un système de tickets assez facile à contourner en regardant des publicités. Sinon, c’est un jeu de roman visuel solide.

Si nous avons manqué une grosse actualité ou une sortie sur une application ou un jeu Android, parlez-nous-en dans les commentaires !

