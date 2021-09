5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 398e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Google Hangouts est sur le point de disparaître à la fin de 2021. Nous avons rédigé une nécrologie pour l’application, car elle était l’une des préférées de nombreux membres de notre équipe. La nécrologie comprend un historique complet ainsi que quelques bonnes et mauvaises choses que Google a faites avec. Cliquez sur le lien pour le lire. Le Consortium Unicode a annoncé 37 nouveaux emoji et 75 variations de tons de peau dans le cadre de sa gamme 2022 Emoji 14.0. Le nouvel emoji porte le total à 3 633. C’est plutôt surprenant. Les nouveaux emoji incluent un salut, le doigt du cœur (populaire parmi les fans de K-Pop), un mordant aux lèvres et d’autres. Vous pouvez cliquer sur le lien pour les vérifier maintenant. Vous n’en verrez probablement aucun avant 2022, à moins que vous ne sachiez où les obtenir. Spotify a connu une panne mineure cette semaine. Il a baissé le 16 septembre pendant un petit moment. Il a été trouvé pour la première fois sur Down Detector, car de nombreuses personnes ont déclaré qu’elles ne pouvaient rien faire fonctionner. Le problème a finalement été résolu, même si la fonctionnalité était un peu louche pendant encore quelques heures. Google pourrait bientôt ajouter des chaînes gratuites à sa plate-forme de streaming. Les chaînes sont potentiellement gratuites avec un support publicitaire. On n’en sait pas encore beaucoup car c’est un peu une rumeur. L’actualité s’articule autour des chaînes FAST (télévision en streaming gratuite avec prise en charge de la publicité). Ces chaînes ont fait de bons résultats sur d’autres plateformes. Il est logique que Google le veuille aussi pour le leur. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Google a l’intention de porter les fonctionnalités d’autorisation d’Android 11 sur les versions d’Android jusqu’à Android 6.0 Marshmallow. À savoir, la partie où les applications perdent leurs autorisations si vous ne les utilisez pas pendant une période de temps significative. C’était l’un des gros ajouts de sécurité d’Android 11 et c’est agréable de voir Google l’apporter à plus de personnes.

Installateur d’usure

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Wear Installer peut être un outil précieux pour les propriétaires de Wear OS. Il vous permet de charger des fichiers APK directement sur votre montre depuis votre téléphone. Cela fonctionne tant que l’application que vous installez contient des composants Wear OS. L’application fonctionne également avec Wear OS 3.0, déjà notoirement capricieux. Cela nécessite des options de développement sur votre montre, mais sinon, c’est assez simple. Je ne peux pas dire à quel point cela fonctionne bien, car je ne possède pas de montre Wear OS, mais elle est certainement prometteuse en tant qu’application pour utilisateurs expérimentés.

La légende héroïque d’Eagarlnia

Prix: 4,99 $

The Heroic Legend of Eagerlnia est un jeu de stratégie avec de nombreux atouts. C’est un grand jeu de stratégie où vous gérez tout un pays. Le jeu comprend cinq courses, un scénario à suivre, une assistance hors ligne et plus de 350 héros avec lesquels jouer. Il y a tellement de choses à faire et tellement de choix que de nombreux joueurs peuvent y jouer de différentes manières. Nous aimons également le fait que le jeu soit premium sans aucun achat intégré pour nous gêner. Il y a la stratégie, le combat et la personnalisation. Il n’y a pas grand chose d’autre à demander. C’est un gagnant.

As ASL

Prix: Essai gratuit / 3,99 $ par mois / 9,99 $ une fois

Ace ASL est une application pour apprendre la langue des signes. C’est en fait une prémisse soignée. L’application utilise votre appareil photo pour vous regarder signer, puis vous permet de savoir si vous signez correctement les phrases d’entraînement. L’application propose également des petits jeux et des vidéos pour des instructions supplémentaires. Dans les tours d’introduction, l’application vous demande essentiellement de mémoriser les lettres, puis vous vous entraînez, puis vous testez. Vous pouvez répéter les tests aussi souvent que nécessaire pour apprendre des choses. L’application coûte 3,99 $ par mois ou bénéficie d’un prix à vie de 9,99 $ en tant qu’offre spéciale pour les lève-tôt. Évidemment, l’adhésion à vie est moins chère au fil du temps.

Final Fantasy IV

Prix: 18,99 $

Final Fantasy IV est le premier des quelques remasters de pixels que la société a l’intention de supprimer cette année. Le remaster comprend des graphismes en pixels redessinés conçus par l’artiste original de Final Fantasy IV. La bande-son est également remasterisée avec d’autres trucs. Le jeu de base reste intact. Vous incarnez l’histoire de Cecil alors qu’il passe du statut de voleur de cristal à celui de héros. Le remaster comprend également des économies dans le cloud et le prix habituel de près de 20 $ pour les ports Final Fantasy. En revanche, il existe une fonction DRM en ligne pour empêcher le piratage, mais vous ne pouvez pas jouer hors ligne. De plus, il n’y a pas de support de contrôleur, ce que possède le maître 3D mobile. Espérons que Square Enix continue d’améliorer cela au fil du temps. Quant aux graphismes remasterisés. Personnellement, je les aime bien, mais je comprends pourquoi certaines personnes ne le peuvent pas. C’est totalement à la préférence.

OnMail

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

OnMail est une nouvelle application de messagerie. Il fonctionne comme la plupart des clients de messagerie. Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, archiver des éléments, répondre, transférer et tout ce jazz. Celui-ci est spécial car il filtre le spam et le courrier indésirable et prétend le faire mieux que la plupart. L’application vous permet d’approuver et de refuser des contacts. Les contacts refusés ne peuvent tout simplement plus vous envoyer d’e-mails. L’application comprend également des recommandations de désabonnement et fonctionne avec Gmail, Outlook et Yahoo. Cela semble fonctionner, bien que des tests à long terme soient nécessaires pour voir à quel point cela fonctionne réellement.

Si nous avons manqué de grosses applications ou sorties de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires ou contactez-nous à contact@AndroidAuthority.com.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :