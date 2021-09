5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 399e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Netflix expérimente un plan gratuit au Kenya. Le plan gratuit donne accès à un quart du catalogue de l’application sous la forme d’une sorte d’essai prolongé. Il ne vous oblige pas à ajouter un mode de paiement, mais vous avez toujours besoin d’un compte. Netflix a déclaré qu’il testait d’abord le plan gratuit au Kenya et qu’il pourrait le déployer dans d’autres pays tôt ou tard. WhatsApp a été critiqué pour son système de signalement. Il compromet les données des utilisateurs en demandant à des personnes en direct de vérifier les rapports. Signaler une personne nécessite que WhatsApp vérifie l’intégralité du compte. C’est une violation évidente de la vie privée. WhatsApp travaille sur un système qui vous permet de signaler des messages spécifiques au lieu de comptes entiers. De cette façon, les vérificateurs ne peuvent pas voir tout ce que tout le monde publie. Nous ne savons pas quand il s’agira de versions stables, mais c’est en cours. YouTube expérimente de nouvelles fonctionnalités pour les membres premium. L’un d’eux est la possibilité de télécharger des vidéos sur votre ordinateur. Il est désormais disponible dans le cadre des fonctionnalités expérimentales de YouTube Labs. La fonctionnalité est disponible pour tester jusqu’au 19 octobre dans le cadre du test. Essayez-le et profitez de l’assistance YouTube hors ligne sur votre ordinateur. Google offre de nouvelles fonctionnalités Android au grand public cet automne. Il s’agit d’un ensemble distinct de nouveautés d’Android 12 et il devrait être déployé auprès de la plupart des utilisateurs. Certaines des fonctionnalités incluent de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, de nouvelles fonctionnalités Android Auto, la fonction Dossier verrouillé dans Google Photos (auparavant une exclusivité Pixel) et des améliorations du partage à proximité. Cliquez sur le lien pour tout voir. Nous avons lancé un nouveau segment pour présenter à tous nos lecteurs davantage de fonds d’écran. L’objectif est de vous offrir beaucoup plus d’options pour les fonds d’écran et nous prenons des soumissions tous les jours pour les fonds d’écran photo et abstraits. Cliquez sur le lien pour consulter les règles et revenez sur le site tous les mercredis pour en voir plus. Prendre plaisir!

Valor Legends: Eternity

Prix: Libre de jouer

Valor Legends: Eternity est un jeu inactif mélangé à un RPG mobile gacha. Les joueurs collectionnent divers héros, les installent et les laissent affronter toute la journée. Vous avez beaucoup de contrôle sur vos héros. Il y a une grille au combat pour les placer où vous voulez et vous pouvez réinitialiser les héros et les ré-affûter si vous le souhaitez. De plus, ce jeu a une histoire réelle et un tas de contenu à faire. Cela pourrait être mieux, mais ce n’est pas trop mal en ce qui concerne les jeux inactifs.

Fond d’écran animé de Hotwarts

Prix: Libérer

Poudlard Live Wallpaper est une application de fond d’écran en direct assez simple. Il met l’un des quatre drapeaux de la maison de Poudlard comme fond d’écran. Le fond d’écran est inerte la majeure partie du jeu. Cependant, lorsque vous faites glisser votre écran d’accueil, le drapeau se déplace. Il n’y a pas une tonne d’options de personnalisation. Vous pouvez faire changer le drapeau à chaque balayage ou le laisser statique à chaque fois. Ce n’est pas le nouveau fond d’écran animé le plus excitant, mais c’est plutôt sympa pour les fans de Harry Potter.

Doomsday : derniers survivants

Prix: Libre de jouer

Doomsday: Last Survivors est un jeu de stratégie en ligne. Il se joue comme la plupart des jeux de stratégie en ligne gratuits. Vous avez une base que vous construisez et défendez au cours de votre temps de jeu. Votre tâche principale est de diriger vos troupes et de défendre votre base. Comme pour tous les autres jeux de stratégie mobiles, vous pouvez également attaquer d’autres joueurs pour leurs ressources. Il y a aussi des missions, une histoire à jouer, et plus encore. C’est très proche en mécanique de jeux comme State of Survival. Le début du jeu est plutôt sympa, mais il y a des microtransactions agressives plus tard dans le jeu.

Kontxt

Prix: Libérer

Kontxt est un service de filtrage d’appels des développeurs de RealPlayer. L’application répond à votre téléphone et découvre si un appel est réel ou s’il s’agit d’un robot de spam avant que vous n’ayez à y faire face. Sa portée est similaire à celle de la fonction de filtrage des appels de Google. Fondamentalement, l’application répond au téléphone et dit une chose. S’il détecte qu’il s’agit d’un appel automatisé, l’application raccroche le téléphone. Sinon, il vous transmet l’appel. Cela permet de réduire les appels automatisés car il existe une mémoire tampon entre vous et l’appelant. L’application semble fonctionner correctement lors de nos tests, mais elle est en version bêta d’accès anticipé, elle n’est donc certainement pas encore parfaite. Gardez un œil sur celui-ci, car les appels automatisés sont très ennuyeux et cela pourrait les résoudre.

Pokémon Unis

Prix: Libre de jouer

Après des mois de teasing, Pokemon Unite est enfin sorti. C’est un MOBA à cinq contre cinq où vous et quatre autres personnes vous affrontez avec cinq autres joueurs. Vous contrôlez tous un Pokémon avec des compétences et des stratégies différentes. En tant que MOBA, c’est un MOBA assez typique avec un mélange de mécanismes populaires. Le jeu comprend un mode classé, un chat vocal et des mouvements uniques en fonction du mode de jeu. Le gameplay est fluide et il est en fait bien meilleur à jouer que la plupart des MOBA mobiles. Vous pouvez également y jouer sur votre Nintendo Switch avec le même compte que votre téléphone portable. C’est nouveau, donc ce n’est pas parfait, mais c’est certainement plus stable que la plupart des nouveaux jeux mobiles.

Si nous avons manqué de grandes actualités ou sorties d’applications ou de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires ou envoyez-nous un e-mail à contact@androidauthority.com.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :