5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

YouTube Music a finalement fait son chemin vers Wear OS 2.0 cette semaine. Il avait déjà atteint Wear OS 3.0, mais un contrecoup important a indiqué à Google qu’il y avait plus de travail à faire. Il ne sera pas déployé sur toutes les montres au début. Pour commencer, seuls les Fossil Gen 6, Michael Kors Gen 6 Bradshaw, Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS et LTE et Mobvoi TicWatch E3 l’obtiennent en premier. L’application semble fonctionner assez bien. Vous pouvez afficher certaines stations de musique et morceaux de musique hors ligne. Cliquez sur le premier lien pour en savoir plus. Samsung supprime les publicités de certaines de ses applications à partir de cette semaine. Les premiers à partir sont Samsung Pay et Samsung Health. Samsung a promis de supprimer davantage d’autres applications au cours du reste de l’année. Le seul autre que nous connaissons est les thèmes Samsung. Les changements se sont d’abord déroulés en Corée. Espérons que ce changement s’étende à encore plus d’applications Samsung et dans plus de pays également. BlueStacks a lancé sa plateforme BlueStacks X cette semaine. Il s’agit d’une version basée sur un navigateur de l’application qui s’exécute dans le cloud. Vous pouvez vous connecter à partir de n’importe quoi, d’un Raspberry Pi à votre Xbox One via le navigateur Edge. Vous créez un compte et vous pouvez vous connecter et commencer à jouer à des jeux Android. Il s’agit d’une version distincte de la version principale de BlueStacks afin que les utilisateurs puissent toujours utiliser la version standard s’ils n’aiment pas la version cloud. Cliquez sur le lien pour plus de détails. En 2018, Google a été condamné à une amende de 5 milliards de dollars pour avoir abusé de sa domination sur Android. Google fait toujours appel de la décision et le fait de manière créative. Ils ont déclaré à l’UE que le terme de recherche le plus populaire sur Bing (le deuxième moteur de recherche le plus populaire) était Google. Cela montre que Google serait le plus populaire même s’il ne jumelait pas la recherche avec Android. Cela ne fonctionnera probablement pas, mais cela vaut le coup. Les chercheurs ont découvert un nouveau type de malware. Il a été trouvé dans plus de 100 applications Android. Le malware, GriftHorse, utilise les numéros de téléphone des utilisateurs pour souscrire à des abonnements. Il n’utilise pas Google Play pour cela. Au lieu de cela, il débite votre compte opérateur. Google Play a déjà supprimé les applications. Nous avons une liste complète sur le lien. Jetez un œil à la liste, surtout si vous utilisez des magasins d’applications tiers.

Axis & Alles 1942 en ligne

Prix: 9,99 $

Axis & Allies 1942 Online est un portage mobile du célèbre jeu de société Hasbro. Les joueurs choisissent leurs scénarios et conditions de victoire. Ils essaient ensuite de faire en sorte que tout cela se produise. Le jeu contient un tas de tutoriels et tout pour vous apprendre toutes les règles. Il offre également la possibilité de suivre vos statistiques et de voir à quel point vous jouez. Les jeux se déroulent en ligne de manière asynchrone. Un joueur prend son tour et vous avez alors jusqu’à 24 heures pour répondre ou vous perdez. Il existe également des mécanismes tels que des jets de dés pondérés et une protection contre la malchance. C’est un bon jeu dans l’ensemble. Il y avait un bug qui empêchait le chargement du jeu, mais les développeurs semblent l’avoir corrigé.

Météoman ​​du ciel

Prix: Gratuit / 1,49 $

Sky Weatherman est une application d’alerte météo. Cela fonctionne comme une application météo ordinaire avec des choses comme vos prévisions et des trucs comme ça. Cependant, l’application est spécialisée dans l’envoi d’alertes pour divers phénomènes météorologiques. Vous pouvez le régler pour les choses habituelles comme les ouragans ou les tornades. Il existe également des options pour la chaleur extrême, la météo sur la plage, les marées, la pluie, les alertes UV, etc. Il utilise Dark Sky comme fournisseur météo. Cependant, avec la fermeture de son API fin 2021, nous ne savons pas vers quoi Sky Weatherman va passer. Pourtant, c’est une solution bon marché et cela a bien fonctionné lors de nos tests.

Garena Free Fire Max

Prix: Libérer

Garena Free Fire Max est un nouveau jeu de tir Battle Royale. Il propose des parties à 50 joueurs et des graphismes supérieurs à la moyenne du genre. Les joueurs peuvent créer des équipes avec jusqu’à quatre joueurs pour un avantage social par rapport aux joueurs en solo. Les jeux durent environ dix minutes et présentent la plupart des mêmes fonctionnalités que les autres jeux de bataille royale. C’est un concurrent global compétent pour les gros chiens comme PUBG Mobile et Fortnite. Cependant, le jeu présente des problèmes de performances sur les appareils de milieu de gamme et bas de gamme. Cela pourrait être optimisé plus tard, mais pour l’instant, vous aurez la meilleure expérience sur les téléphones haut de gamme.

D23 Le Fan Club Officiel Disney

Prix: Libérer

D23 est le fan club officiel de Disney et c’est l’application officielle pour cela. L’application est une sorte de véhicule pour les avantages des membres. Il vous permet d’acheter des billets, vous indique quand les choses sont en vente et vous donne les dernières nouvelles sur Disney et toutes ses différentes propriétés (Pixar, Star Wars, etc.). Vous pouvez même écouter le podcast officiel du D23. Il y a d’autres petites choses comme un appareil photo qui ajoute des autocollants, mais la grande partie de cela est de gérer et de profiter de votre abonnement D23. L’application est gratuite, ce qui est bien compte tenu du prix de l’abonnement pour un abonnement D23.

DQ Dai : le lien d’un héros

Prix: Libre de jouer

DQ Dai : A Hero’s Bond est la dernière version de Square Enix. Celui-ci est un RPG d’action qui utilise les thèmes et les personnages de Dragon Quest. Les joueurs forment des groupes avec jusqu’à trois personnages et affrontent des hordes sans fin de méchants. L’histoire reflète Dragon Quest: The Adventures of Dai et la conception artistique est similaire à l’anime. Sinon, c’est un RPG mobile assez typique. Vous améliorez vos personnages et leur équipement pour affronter des adversaires de plus en plus difficiles. Il existe également un mécanisme d’amitié qui déverrouille des cinématiques avec des personnages spécifiques. Ce sera sans aucun doute un jeu populaire et Square Enix devrait résoudre les bugs assez rapidement.

