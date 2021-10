5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 402e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

WhatsApp obtient probablement une nouvelle fonctionnalité communautaire à un moment donné. Un démontage de l’APK a révélé la nouvelle fonctionnalité. Dans le code, il décrit une nouvelle fonctionnalité de médias sociaux en préparation. Malheureusement, c’est très tôt, donc nous ne savons pas encore ce que c’est. Il existe des indices qui suggèrent quelque chose comme une communauté où vous pouvez envoyer des liens d’invitation à des personnes. Cela peut être une tonne de choses différentes des discussions de groupe de style serveur Discord ou d’une discussion communautaire comme Facebook. Nous devrons attendre et voir. Google TV a reçu une mise à jour cette semaine. Il a ajouté des profils d’utilisateurs, similaires à ce que vous voyez sur Hulu ou Netflix. C’est l’une des fonctionnalités de streaming les plus populaires dans les ménages car elle permet à chacun de gérer ses propres affaires. Bien sûr, Google TV est une plate-forme complète, donc cela fonctionnera un peu comme le font les profils sous Android. Vous pouvez télécharger des applications, vous connecter avec vos propres informations d’identification et configurer vos données comme vous le souhaitez. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Nous avons demandé à nos lecteurs s’ils préféraient les prises de vue parfois excellentes ou les bonnes prises de vue. L’idée est que certains appareils photo et applications d’appareils photo peuvent parfois créer une photo étonnante et que d’autres assemblent toujours de bonnes photos, mais rarement quelque chose d’incroyable. Nos lecteurs préféraient presque universellement une application ou un système d’appareil photo qui assemblait de bonnes prises de vue tout le temps. Cliquez sur le lien pour voir tous les détails du sondage. Notre dernier fond d’écran mercredi était plutôt bon. Il y avait aussi quelques bons papiers peints de style portrait et quelques papiers peints de style paysage. J’étais personnellement un grand fan de l’abstrait violet et noir car il fait vraiment ressortir mes icônes. Il y a aussi un lien Google Drive dans l’article avec tous les fonds d’écran précédents présentés. Cliquez sur le lien pour voir les fonds d’écran de cette semaine et tous ceux qui nous ont été envoyés jusqu’à présent. Google travaille apparemment sur un service d’abonnement téléphonique Pixel. Pixel Pass vous offre un service via Google Fi, un accès YouTube avec YouTube Premium, Google Play Pass et un compte Google One (Google Drive) avec un seul service d’abonnement. Nous ne connaissons pas encore une tonne de détails, comme son coût. Cependant, un graphique divulgué nous montre pas mal de détails sur le service. Nous avons demandé à nos lecteurs et ils ont dit qu’ils paieraient environ 30 $ pour cela au maximum. Cela coûtera probablement plus que cela, car il comprend un forfait de téléphonie mobile complet en plus de tout le reste.

Hello Froggy est un jeu de plateforme simple. Vous utilisez l’accéléromètre de votre téléphone pour contrôler où va la grenouille. Le jeu devient plus difficile au fur et à mesure que vous progressez, car différents types de nénuphars ont des effets différents lorsque vous sautez dessus. Ce n’est pas le jeu le plus intéressant graphiquement, mais sa simplicité le rend idéal pour les enfants et aussi comme une perte de temps sans effort. Le jeu est également gratuit sans achats intégrés.

MyASUS pour Chromebook

Prix: Libérer

MyASUS est une application des Chromebooks de marque Asus. Cela fonctionne de la même manière que la version Windows de l’application. Il vous aide à trouver de l’aide, à enregistrer votre produit, à acheter de nouveaux appareils Asus, et plus encore. C’est très utile pour vérifier des choses comme l’état de la réparation (à l’aide de votre numéro RMA) et trouver des ventes sur de nouveaux articles. Ceux qui ont des Chromebooks Asus devraient certainement essayer celui-ci.

Cent jours

Prix: 5,99 $

Hundred Days est un simulateur de cave. Vous prenez le contrôle d’un domaine viticole, y compris les vignes, le processus de mise en barriques, etc. Les joueurs choisissent un point de départ. De là, ils cultivent leurs raisins, les transforment en vin et le vendent à profit. C’est un jeu de magnat assez typique à cet égard. Les décisions ont aussi de réelles conséquences et la plupart affectent la qualité de votre vin. C’est un jeu premium à 5,99 $ sans achats intégrés. Il y a quelques bugs que nous espérons que le développeur corrige, mais c’est sinon un titre de magnat solide.

OpenSea

Prix: Libérer

OpenSea est l’un des services NFT les plus populaires. Il s’est vanté de milliards de dollars de ventes sur des millions de transactions au cours de la dernière année. Maintenant, il a une application officielle. L’application vous permet de parcourir, découvrir et suivre les collections que vous souhaitez peut-être acheter. L’application ne vous permet pas d’acheter quoi que ce soit. Vous devez vous connecter avec un navigateur Web pour le faire. Il est susceptible de contourner la réduction de 30 % que Google prend sur les ventes via l’application. L’application semble être assez boguée avec de longs écrans de chargement et des redirections étranges, mais elle devrait bientôt être l’une des meilleures applications de navigation NFT sur mobile.

Commutateur

Prix: Libre de jouer

Switchcraft est un jeu d’arcade de style match-trois. Le jeu propose des centaines de niveaux à parcourir et un récit sous-jacent à compléter par les joueurs. L’histoire parle de Lydia, une jeune de 18 ans qui a disparu. En gros, vous aidez à la trouver. Les mécanismes de puzzle match-trois sont assez standard, donc les fans du genre savent déjà dans quoi ils s’embarquent. Cependant, l’histoire est également assez décente, ce qui est impressionnant car il est difficile de lancer un récit dans un match de trois. En tout cas, c’est un bon changement de rythme par rapport à la norme dans ce genre.

Si nous avons manqué de grandes applications ou sorties de jeux Android ou des nouvelles, dites-nous-en dans les commentaires ou envoyez-nous un e-mail à contact@androidauthority.com.

