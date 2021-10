5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 403e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

WhatsApp déploie officiellement des sauvegardes chiffrées de bout en bout. Le déploiement a commencé le 15 octobre, la plupart des utilisateurs devraient donc l’avoir déjà. Les nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de verrouiller leurs messages privés sur Google Drive ou iCloud derrière un mot de passe ou une clé de cryptage 64 bits. Cliquez sur le lien pour savoir comment le faire. Le fond d’écran mercredi de cette semaine est sorti avec six autres excellents fonds d’écran. Cette semaine a présenté quelques bons paysages urbains ainsi que des fonds d’écran de l’équipe Android Authority. Cliquez sur le lien pour les consulter. La recherche Google sur mobile a reçu sa plus grande mise à jour depuis des années cette semaine. Le moteur de recherche le plus populaire au monde a maintenant un défilement infini. Fondamentalement, au lieu d’aller à la page deux, le site continue maintenant de défiler à l’infini. Le changement a d’abord été appliqué aux utilisateurs anglais aux États-Unis, puis d’autres suivront au fil du temps. Brave Browser a maintenant son propre moteur de recherche. Le nouveau moteur de recherche, Brave Search, offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que DuckDuckGo. Il ne suit pas votre utilisation ou quelque chose comme ça. C’est maintenant le moteur de recherche par défaut dans Brave Browser. Il y a probablement des inquiétudes quant à son bon fonctionnement. Cependant, Brave dit que lorsque l’application ne trouve pas quelque chose, elle recherchera toujours d’autres fournisseurs de recherche. Android 12 a officiellement été lancé cette semaine. Avec elle est venue une pléthore de nouvelles fonctionnalités à la fois pour le système d’exploitation et les applications. Certains incluent la nouvelle fonctionnalité de capture d’écran, une API de mode de jeu, un tableau de bord de jeu (à venir plus tard cette année), AppSearch, etc. Cliquez sur le lien pour tout voir.

Resortopia

Prix: Libre de jouer

Resortopia est un jeu de simulation. Vous commencez avec un bâtiment de villégiature géant et devez construire un tas de salles de divertissement. Les gens viennent visiter votre complexe et vous donnent les fonds pour continuer à construire le complexe. La boucle de jeu principale comprend la mise à niveau de votre complexe, la décoration de tout et l’interaction avec les personnages. Vous rincez ensuite et répétez encore et encore. Il y a des publicités, mais elles ne sont pas trop mauvaises. Sinon, le jeu est gratuit.

Clé de remise

Prix: Libérer

RebateKey est une application d’achat pour les offres. Fondamentalement, il vous montre un tas d’articles avec des remises actives. Vous achetez l’article, suivez la procédure et RebateKey vous renvoie l’argent de la remise. En fait, cela rapporte et vous pouvez Googler l’entreprise et voir par vous-même. L’application semble assez basique. Il vous montre les différentes offres et vous pouvez consulter les rabais. Celui-ci est tout neuf, mais tant qu’ils paient, cela devrait bien fonctionner pour la plupart.

Fantaisie des Sprites

Prix: Libre de jouer

Sprite Fantasia est la suite de Grand Fantasia Online et c’est un MMORPG. En tant que tel, il joue comme la plupart des MMORPG sur mobile. Vous obtenez un grand monde à explorer, des ennemis à battre et des quêtes à faire. Le jeu comprend un personnage de sprite qui vous suit partout et vous aide à combattre les méchants. Le jeu ne se prend certainement pas trop au sérieux et contient également des mini-jeux pour passer le temps. L’histoire est décente, même si elle est un peu rapide et tout est bien mis en place.

Funetix

Prix: Libérer

Funetix est une application d’alphabétisation pour les enfants. L’application contient une expérience de tutorat qui comprend 40 modules avec un tutorat entièrement commenté et animé. Il est conçu pour aider à apprendre aux enfants à lire sans que l’adulte n’ait toujours à être là. Il existe une variété d’activités ainsi que des guides de prononciation, des personnages mignons, etc. C’est aussi entièrement gratuit, donc ça ne peut pas faire de mal d’essayer.

NBA maintenant 22

Prix: Libre de jouer

NBA Now 22 est le dernier jeu de sport de Com2uS (développeurs de Golf Star, MLB 9 Innings et Ace Fishing). C’est un jeu de basket-ball d’arcade avec des éléments de simulation. Le jeu vous permet en fait de jouer au basket, bien que les commandes soient un peu basiques. Vous pouvez également collecter des joueurs via des packs de cartes. Le jeu propose le calendrier officiel de la NBA pour cette saison, une liste précise, et vous pouvez même collecter des joueurs à la retraite. C’est une expérience globale décente, même si je souhaite que les commandes soient meilleures.

