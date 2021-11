5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 405e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Google Photos a rejoint la collection de widgets Material You cette semaine. La nouvelle mise à jour de la version 5.65 ajoute six nouveaux widgets sous différentes formes. Nos écrivains ont préféré le blob. Les widgets font pivoter les images de votre collection. Vous pouvez cliquer sur l’image pour la voir en pleine résolution. Cliquez sur le lien pour voir les captures d’écran. Netflix lance officiellement sa fonctionnalité de lanceur de jeux. Le lancement ne comprend que cinq jeux. Cependant, d’autres devraient apparaître au fil du temps. Les utilisateurs téléchargent les jeux depuis le Play Store et les lancent directement depuis l’application Netflix. Sur les cinq jeux, deux d’entre eux sont des jeux Stranger Things, puis il y a trois jeux d’arcade. Certains d’entre eux sont même jouables hors ligne. Facebook et Instagram ont connu une panne mineure plus tôt cette semaine. Les deux services ont été interrompus à peu près à la même heure le même jour. Heureusement, la panne s’est limitée à un petit pourcentage d’utilisateurs et a été résolue relativement rapidement. Un bug d’Android 12 fait planter certains jeux mobiles. Le bug a quelque chose à voir avec la fonction de changement automatique de fond d’écran. Lorsqu’il est activé, il semble provoquer des problèmes de plantage avec certains jeux mobiles. La solution est assez simple. Vous pouvez simplement désactiver la fonction et le crash s’arrête. Google connaît la solution et y travaille. Vous pouvez apparemment installer le Google Play Store sur les PC Windows 11. C’est un processus assez compliqué qui implique la désinstallation des processus système, nous vous recommandons donc de procéder avec une extrême prudence. Après le processus, vous pouvez installer des applications et des jeux Android comme vous le pouvez sur pratiquement n’importe quel émulateur. C’est en fait assez génial. Bien sûr, il existe également une autre méthode pour utiliser les applications Android sur Windows 11 si vous souhaitez l’essayer.

GRID Autosport édition personnalisée

Prix: Gratuit / Jusqu’à 9,99 $

GRID Autosport Custom Edition est une version étrange. Le jeu complet est déjà disponible sur le Google Play Store ici. Cela semble être une version de démonstration gratuite qui permet aux joueurs de jouer un peu au jeu avant de décider d’acheter les parties du jeu qu’ils souhaitent. GRID est l’un des meilleurs jeux de course sur mobile. Il a de bons graphismes, des commandes décentes et il évite les pièges du free-to-play de la plupart des coureurs mobiles. Le jeu propose divers événements et pistes à parcourir ainsi que diverses voitures à déverrouiller et à obtenir. Cette édition personnalisée vous permet d’acheter uniquement les voitures et les circuits que vous souhaitez, afin que vous puissiez profiter de l’expérience GRID sans payer pour le jeu complet. Honnêtement, nous vous recommandons d’obtenir le jeu complet car il déverrouille tout, mais si vous ne voulez pas le faire de cette façon, c’est l’option qu’il vous faut.

Icônes de défilement Live Wallpaper

Prix: Gratuit / 1,99 $

Scrolling Icons Live Wallpaper est un fond d’écran animé minimal et amusant. Il crée un arrière-plan simple avec des icônes du tiroir d’applications de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser des éléments tels que la couleur d’arrière-plan, la fréquence de rafraîchissement, la fréquence d’images et la possibilité d’avoir des icônes à partir d’applications que vous n’avez pas installées. Les options de personnalisation sont assez variées et vous pouvez contrôler une grande partie des différentes animations avec des curseurs comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus. C’est bon marché, beau, et nous n’avons pas remarqué de décharge de batterie fâcheuse pendant notre courte période de test.

FermeVille 3

Prix: Libre de jouer

La dernière édition de l’un des simulateurs agricoles les plus populaires au monde est maintenant disponible. Ce n’est pas très différent des jeux FarmVille classiques que vous connaissez probablement déjà. Vous commencez avec une ferme et plantez des cultures pour générer un profit. Les bénéfices sont utilisés pour agrandir la ferme avec des animaux, des bâtiments, des personnalisations et d’autres choses amusantes. Il existe également des options pour élever vos animaux, obtenir des animaux exotiques, embaucher des ouvriers agricoles pour vous aider et même jouer avec des amis en mode coopératif pour terminer certains événements. C’est un gros jeu qui vient de sortir, donc nous ne sommes pas allés trop loin dans les tests. Cependant, c’est un jeu gratuit, vous pouvez donc vous attendre à une certaine pression pour acheter des trucs avec de l’argent réel.

Télévision F1

Prix: Gratuit / 26,99 $ – 79,99 $ par an

Joe Hindy / Autorité Android

F1 TV semble avoir enfin lancé son application Android TV. Il fait à peu près ce que vous attendez. Vous pouvez diffuser en direct les événements F1, F2, F3 et Porsche Supercup directement depuis votre téléviseur. Le service comprend également des talk-shows, une prise en charge de six langues, des rediffusions, des anciennes races et bien plus encore. L’application ajoute également quelques extras et l’abonnement au service couvre à la fois l’application Android et l’application Android TV. En termes de téléchargement, la principale application F1 TV pour mobile est également le lien pour la version Android TV, c’est donc un bon arrêt tout-en-un pour tout. Les plans semblent aller jusqu’à 79,99 $ par an, ce qui n’est honnêtement pas si mal par rapport à d’autres sports. L’application est loin d’être parfaite, mais elle semble avoir fait de grands progrès ces dernières années.

Slime – Souvenirs d’Isekai

Prix: Libre de jouer

Slime – Isekai Memories est une version de jeu mobile basée sur l’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime. L’anime couvre la première saison de l’anime où les joueurs peuvent revivre les souvenirs d’un point de vue RPG 3D. Le jeu a beaucoup d’éléments. Le style de combat est simple et polarisant. Vous sélectionnez essentiellement des actions et les personnages les exécutent. Il a juste l’air et se sent un peu différent. Il y a aussi un élément de construction de ville où vous construisez une ville puis vous la contournez. C’est un jeu assez important donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faudra un certain temps pour terminer réellement. C’est un jeu gratuit, vous pouvez donc vous attendre aux pièges habituels, mais rien de bien grave si cela ne vous dérange pas un peu de broyage supplémentaire.

