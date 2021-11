5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 406e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Google Chrome est devenu le navigateur Web le plus populaire au monde. Nous avons examiné l’historique et les mesures prises par Google pour y parvenir. L’histoire comprend Chromium et d’autres produits qui ont aidé Google à sceller sa première place. Cliquez sur le lien si vous souhaitez le lire. Nous avons demandé à nos lecteurs s’ils étaient passés à Windows 11 la semaine dernière. Environ un tiers de nos lecteurs disent qu’ils ont mis à niveau vers Windows 11. Parmi ceux qui ne l’ont pas fait, seulement environ 15 % ont dit qu’ils ne voulaient pas du tout alors que tout le monde attend toujours la mise à jour. Certaines personnes n’ont pas l’intention de mettre à jour parce qu’elles ont finalement obtenu leur installation de Windows 10 comme elles le souhaitent et ne veulent pas gâcher leurs applications. Cliquez sur le lien pour voir les données vous-même. Notre dernier fond d’écran mercredi propose six nouvelles idées de fond d’écran pour votre téléphone ou votre bureau. Nous en avons trois de l’équipe et trois de nos lecteurs. Personnellement, j’aime le port rocheux et les gouttes de pluie. Jetez-leur un coup d’œil et revenez la semaine prochaine pour en savoir plus. YouTube a supprimé le compteur d’aversion des vidéos YouTube cette semaine. La mise à jour est en cours de déploiement, vous devriez donc la voir bientôt. Il n’y a pas grand chose à dire, vraiment. YouTube cite des exemples tels que « les attaques n’aiment pas » comme raison de le faire. Fondamentalement, YouTube veut réduire le harcèlement. Votre vote négatif compte toujours, vous ne pourrez tout simplement pas voir combien il y en a sur une vidéo spécifique. Google est à la recherche de personnes ayant des troubles de la parole pour aider à la recherche d’une nouvelle application. Le nouveau projet, appelé Project Relate, vise à permettre aux personnes ayant des troubles de la parole de communiquer plus facilement avec d’autres personnes ainsi qu’avec des assistants numériques comme Google Assistant. Project Relate écoutera apparemment ce que vous dites et le transcrira afin que vous puissiez le copier et le coller sur votre téléphone, répéter ce que vous dites aux autres et prendre en charge Google Assistant. Cliquez sur le lien si vous êtes intéressé.

Origine du Ragnarok

Prix: Jouer gratuitement / 7,99 $+ par mois

Ragnarok Origin est un remake mobile de Ragnarok Online, l’un des premiers MMORPG les plus populaires. En termes de gameplay général, c’est un MMORPG assez typique. Vous parcourez un monde ouvert en effectuant des missions de campagne ainsi que des quêtes secondaires. Il existe de nombreux éléments divers pour améliorer votre personnage, des scènes cinématiques de style anime et vos rôles typiques de tank, DPS et de soutien. C’est en fait une expérience assez bien conçue avec une quantité décente de liberté. Le jeu ne s’appuie pas sur des trucs modernes comme l’auto-bataille ou l’auto-voyage comme beaucoup d’autres. En fait, vous devez jouer celui-ci pour la plupart. Il existe des éléments gratuits ainsi qu’un service d’abonnement. Vous pouvez choisir l’expérience que vous préférez.

Compagnon Roll20

Prix: Gratuit / 59,99 $ à 109,99 $ par an

Roll20 Companion est essentiellement ce que son nom l’indique. C’est une application compagnon pour le site Web Roll20, un service en ligne où vous pouvez jouer à des jeux de table avec des amis. L’application est correcte, mais nous laisse un peu à désirer. Vous pouvez afficher les feuilles de personnage existantes, toutes vos statistiques, lancer les dés et envoyer les rouleaux au chat. C’est à peu près tout ce qu’il fait pour le moment, même si nous espérons que les développeurs étendront bientôt les fonctionnalités. Nous aimerions voir l’application refléter le site Web complet, mais nous comprenons que cela prendra du temps. Pour l’instant, c’est définitivement un bon outil, et on espère un jour qu’il ira mieux.

Sorcière ressuscitée

Prix: Libre de jouer

Ressuscité Witch, la dernière version de Yostar, développeurs des populaires gachas Arknight et Azur Lane. Celui-ci est aussi un gacha. Le jeu est un RPG d’aventure 2D et il propose des effets d’éclairage 3D. Le résultat est un style de jeu de style JRPG. Vous parcourez des donjons, combattez des méchants, progressez dans l’histoire et trouvez divers butins. Vous invoquez également des personnages et les utilisez pour constituer votre équipe. C’est tous des trucs assez standard. Là où Yostar gagne ici, c’est avec l’exécution des coups. Le son, la mécanique, les graphismes sont tous très bien faits et fonctionnent ensemble pour une seule expérience cohérente. La partie gacha est également acceptable avec des taux de chute raisonnables. C’est l’un des meilleurs gachas sortis en 2021 à ce jour.

Lecteur de musique géo

Prix: 0,99 $

Geo Music Player est un petit lecteur de musique décent. Il prend en charge un tas de codecs audio différents, aucune autorisation superflue et il ne se connecte même pas à Internet. L’interface utilisateur est propre avec des graphiques faciles à lire et des commandes simples. Vous pouvez également faire des choses comme ajouter des chansons à la file d’attente, utiliser la minuterie de mise en veille et offrir une prise en charge des paroles hors ligne. C’est une toute nouvelle application, il y a donc probablement des bugs que nous n’avons pas trouvés. Cela dit, les lecteurs de musique ne sont pas exactement une nouvelle technologie, nous ne nous attendons donc pas à ce qu’il y en ait trop. Nous ne pensons pas que cela usurpe les leaders de longue date des lecteurs de musique mobiles, mais c’est une alternative décente et bon marché.

PUBG : nouvel état

Prix: Libre de jouer

PUBG : New State est l’une des plus grandes sorties de jeux mobiles de l’année à ce jour. À la base, c’est la même configuration de base de bataille royale. Vous et 99 autres joueurs tombez sur une carte et affrontez-vous pour voir qui devient le dernier debout. Ce que celui-ci se vante, ce sont de meilleurs graphismes que le PUBG d’origine: Mobile avec une mécanique peaufinée et un environnement différent. Bref, si vous avez aimé le dernier, vous devriez aimer celui-ci aussi. Le jeu comptait 55 millions de pré-inscriptions. Cela fait beaucoup de joueurs qui téléchargent et jouent au jeu en même temps, donc ce n’était pas trop surprenant d’apprendre que le jeu avait des problèmes de serveur pour sa première semaine. Il est sorti il ​​y a quelques jours à peine et a déjà franchi la barre des dix millions de téléchargements.

