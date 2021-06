5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 386e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Stadia a poursuivi son déploiement cette semaine. Il est désormais disponible sur Chromecast sur les appareils équipés d’Android TV et de Google TV. Cela survient quelques semaines seulement après son lancement officiel pour l’ensemble de ces plates-formes. Le déploiement comble de nombreuses lacunes pour le support Stadia alors que l’entreprise continue d’essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Cliquez sur le lien pour voir la liste complète des appareils compatibles. PUBG Mobile a de nouveau fait son retour en Inde après une autre interdiction gouvernementale. La nouvelle version du jeu comprend du sang vert, un avertissement pour dire aux gens que le jeu n’est pas réel et que les serveurs de données ne résident plus en Chine. Le gouvernement indien a probablement interdit le jeu en raison du problème du serveur de données. Dans tous les cas, le jeu est à nouveau disponible dans le pays. Cliquez ici pour le voir sur Google Play. Apple a poursuivi son mouvement contre le téléchargement d’applications cette semaine. La société a publié un guide expliquant pourquoi elle n’autorise pas le chargement latéral. Une partie du guide explique comment le chargement latéral perturberait également le contrôle parental. La plupart de nos lecteurs ne sont pas d’accord avec la position d’Apple sur le chargement latéral de toute façon, nous ne pensons donc pas qu’Apple trouve des convertis ici. Cela dit, Apple a une très bonne idée avec son réseau Find My Phone. En fait, c’est tellement bon que Google pourrait le copier. Certaines personnes de XDA-Developers ont trouvé une mention d’un tel réseau dans la dernière version des services Google Play. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le lien. Cependant, si Apple et Tile peuvent le faire, nous pensons que Google le peut aussi. Microsoft a officiellement annoncé Windows 11 cette semaine. Certaines des nouvelles fonctionnalités incluent un nouveau look pour le multitâche, de nouvelles fonctionnalités de bureau virtuel, etc. La plus grande partie de l’annonce est peut-être l’inclusion de la prise en charge des applications Android. Il utilisera l’Amazon App Store au lieu de Google Play pour la distribution, mais c’est quand même un assez grand pas. Cliquez sur les liens pour en savoir plus.

Crypte du NécroDanseur

Prix: 4,99 $

Crypt of the NecroDancer est un mélange unique d’un jeu de rythme et d’un robot de donjon roguelike. Les joueurs se déplacent dans les donjons et battent les méchants. Cependant, ils le font au rythme de la musique. Le jeu a de la musique pour les joueurs à utiliser. Alternativement, vous pouvez également inclure votre propre collection MP3. Cela fait du jeu l’un des plus uniques que nous ayons vu ces derniers mois. C’est un jeu premium avec un prix de 4,99 $. Il n’y a pas d’achats ou de publicités supplémentaires dans l’application.

Rocksmith+ Connecter

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Rocksmith+ Connect est une application musicale d’Ubisoft. Il a quelques fonctions. Le premier est un accordeur chromatique qui vous permet d’accorder divers instruments à cordes. Il comprend 32 préréglages de réglage. Il existe également des guides et des leçons pour les musiciens débutants. La partie leçons est liée à la version PC de Rocksmith et à ses 5 millions de clients. L’application est juste pour le moment. Beaucoup de fonctions sont assez boguées et les développeurs ont du peaufinage à faire. Gardez celui-ci à l’esprit lorsque les développeurs auront fini de le réparer, car il a beaucoup de potentiel.

Bloc de correspondance

Prix: Libre de jouer

Match Block est un jeu d’association simple. Les joueurs obtiennent un nuage géant de divers objets. Le but est de faire correspondre des objets et de les supprimer du cloud. Les niveaux sont également chronométrés, il y a donc un élément de précipitation. Il existe divers objets de collection à débloquer et le jeu progresse avec une difficulté plus élevée au fur et à mesure. Vous obtenez également des conseils pour vous aider si vous êtes bloqué. Le jeu est assez agréable et il est sûr de jouer pour tous les âges. Il y a un élément gratuit, mais vous n’en avez pas nécessairement besoin pour progresser dans le jeu.

Espace vert Spotify

Prix: Gratuit (avec compte Spotify)

Joe Hindy / Autorité Android

Spotify Greenroom est le concurrent de Spotify à des applications comme Clubhouse. Les gens peuvent animer des discussions et d’autres personnes peuvent se joindre et écouter. L’application vous permet de parcourir les sujets afin que vous ne trouviez que des choses que vous aimeriez réellement. Les gens peuvent également créer leurs propres salles et organiser des conférences. Il vise évidemment à profiter de la popularité de Clubhouse, ce qui pourrait être difficile puisque Clubhouse dispose désormais d’une application Android. Pourtant, plus il y a de concurrents, mieux c’est. Cette application est en version bêta en libre accès, vous pouvez donc vous attendre à des bogues jusqu’à sa sortie stable.

Baba est toi

Prix: 6,99 $

Joe Hindy / Autorité Android

Baba Is You est l’un des jeux de réflexion les plus uniques que nous ayons vus. Les règles du jeu sont représentées par des blocs à chaque niveau. Vous pouvez bouger et changer les choses afin de changer les règles du jeu. Chaque poussée de bloc et réarrangement peut changer différentes choses sur le joueur ou le niveau. Un exemple donné par le développeur est de vous transformer en pierre. C’est l’une de ces expériences qui devient plus divertissante au fur et à mesure que vous vous laissez sortir des sentiers battus. C’est un jeu premium avec un seul prix. Pour être honnête, nous pensons que cela en vaut la peine. C’est un très bon jeu.

