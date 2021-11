5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 407e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Il existe actuellement un émulateur PS2 prometteur pour Android en test alpha. C’est excitant parce que la plupart de ceux qui existent sont soit controversés, soit ne sont pas prêts pour la consommation publique. AetherSX2, en comparaison, prend son temps, suit les règles, et a beaucoup à offrir. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Google Messages reçoit une mise à jour qui pourrait résoudre un problème de longue date. Actuellement, lorsqu’une personne iMessage réagit à un message, il apparaît dans un texte. Après la mise à jour, cela apparaîtra comme une vraie réaction. C’est une chose mineure, mais irritante pour les personnes en discussion de groupe avec des utilisateurs d’iPhone. Nous avons demandé à nos lecteurs s’ils préféraient les appareils de streaming ou les applications sur leur téléviseur intelligent. Il s’avère que la réponse n’est pas aussi définitive que prévu. Environ 40 % de nos lecteurs préfèrent les appareils de streaming comme le Chromecast, tandis que près de 35 % de nos lecteurs préfèrent leurs applications de télévision intelligente. Les autres ont dit qu’ils aimaient les deux. Google Cloud a connu une panne cette semaine et cela a affecté plusieurs applications. La liste comprend Snapchat, Spotify, Discord, Nest, Fitbit et de nombreux autres sites Web. La panne a duré quelques heures avant qu’elle ne soit complètement réparée. La panne n’était cependant que partielle, car beaucoup de gens n’ont rencontré aucun problème notable. Google a lancé un groupe de travail Fortnite après qu’Epic Games a décidé de s’auto-publier au lieu d’utiliser le Play Store. Le groupe de travail était chargé de signaler les failles de sécurité et de les divulguer aux médias sans laisser à Epic Games une tonne de temps pour résoudre le problème. C’est encore une ride dans le long combat que mènent les deux sociétés.

Contes de Luminaria

Prix: Libre de jouer

Tales of Luminaria est un nouveau RPG d’action qui se déroule dans l’univers de la série Tales. Il propose une liste de 21 personnages, une longue histoire, des mécanismes de jeu décents et plus encore. La seule partie vraiment originale du jeu est les commandes, où vous pouvez perdre vos ennemis assez facilement et le jeu ne se joue qu’en mode portrait. Si vous pouvez vous en passer, le reste du jeu est en fait assez sympa même s’il s’agit d’un titre gratuit.

Lecteur de documents

Prix: Gratuit / 9,49 $

Document Reader est une application simple qui vous permet de visualiser des documents bureautiques. Il prend en charge les types de fichiers courants tels que ceux de Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Les fichiers PDF sont également pris en charge. C’est à peu près tout ce qu’il fait et il fait toutes ces choses assez bien. Vous pouvez obtenir la plupart des mêmes fonctionnalités à partir d’autres applications bureautiques telles que Google Drive ou Microsoft Office, mais il est parfois utile d’avoir une visionneuse pour voir des éléments sans avoir besoin de charger une toute autre application.

Football Manager 2022 Mobile

Prix: 9,99 $ avec achats intégrés

Football Manager 2022 Mobile est le dernier né de la célèbre franchise Football Manager de SEGA. Le jeu compte plus de 60 ligues dans 25 pays, vous pouvez donc commencer votre voyage à peu près n’importe où. Le jeu se joue principalement comme son homologue de 2021, mais avec quelques extras en termes de dépistage, un centre de blessure et certains mécanismes de jeu. Il semble que ce jeu ait besoin de quelques tours d’optimisation et d’équilibrage, mais il devrait finir par être l’un des meilleurs simulateurs de football de 2021.

SyncUP Kids est une nouvelle application de T-Mobile. L’application permet aux parents de rester connectés à leurs enfants à l’aide d’une montre connectée. La partie smartwatch est assez simple. Les enfants peuvent envoyer des SMS et appeler des personnes à la discrétion de leurs parents. La montre transmet également une position GPS afin que les parents sachent toujours où se trouvent leurs enfants. La montre dispose également d’un compteur de pas, d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 et d’un appareil photo. L’application sert principalement à contrôler la montre et à voir les données que la montre renvoie. Nous n’avons pas testé la montre, mais cela peut être quelque chose à examiner pour les parents.

Eternal Saga : Tactiques de la région

Prix: Libre de jouer

Eternal Saga est un RPG de stratégie avec un peu plus d’emphase sur la partie stratégique. Les joueurs ont accès à trois races de troupes et peuvent mélanger et assortir celles qu’ils aiment pour créer une armée de leur conception. Les armées s’affrontent alors dans diverses missions. Le gameplay est soutenu par une histoire à jouer, un mode PvP et plusieurs modes de combat. Il a ses défauts comme tous les nouveaux jeux, mais avec un peu de TLC, celui-ci devrait finir comme un jeu global décent.

