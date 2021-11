5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 408e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

WhatsApp vous permet désormais de créer vos propres autocollants. La fonctionnalité a été repérée dans une version bêta de l’application. Fondamentalement, vous choisissez des images dans votre galerie, les recadrez et cela crée un autocollant. La fonctionnalité n’est disponible que sur la version bêta sur PC pour le moment, mais nous supposons que les versions mobiles devraient éventuellement l’obtenir. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. WhatsApp permet également aux utilisateurs de réagir aux messages. C’est principalement pour aider à réduire l’encombrement et à suivre iMessage d’Apple et d’autres plates-formes. Il n’y a que six emoji disponibles selon les sources mais on imagine qu’il va s’étendre avec le temps. Consultez le lien pour voir à quoi cela ressemblera et comment l’utiliser. Le dernier Wallpaper mercredi contenait de jolis fonds d’écran. Il y avait quelques images de portrait pour les téléphones et même quelques fonds d’écran de paysage pour les ordinateurs de bureau. En fait, j’ai pris une capture d’écran de mon personnage de Destiny 2 pour l’inclure dans la version de cette semaine et c’est une petite capture d’écran 4K assez décente. Nous avons reçu plus d’informations sur AetherSX2, le prochain émulateur PlayStation 2. L’équipe de développement de PCSX2 a publié un article de blog à ce sujet. Apparemment, les développeurs des deux projets se penchent sur les conditions de licence, mais tout semble se dérouler sans encombre. Tout devrait être réglé avant le lancement officiel de l’application. L’une des meilleures offres Black Friday et Cyber ​​Monday pour les applications est Hulu. Il propose un forfait de 0,99 $ par mois qui dure une année entière. C’est pour le forfait à 6,99 $ qui comprend le streaming avec publicité, mais c’est toujours une bonne affaire pour les personnes qui souhaitent étendre leur bibliothèque de streaming. Cliquez sur le lien pour plus de détails.

Air Jordan Outlet

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Air Jordan Outlet est une application pour acheter des chaussures Air Jordan de Nike. L’application fonctionne à peu près comme vous vous en doutez. Vous ouvrez l’application, achetez des chaussures, puis achetez celles que vous voulez. Il y a des soldes et tout ce jazz donc vous pouvez trouver des trucs différents à des prix différents. En termes de fonctionnalités, c’est une application d’achat assez basique. Il n’y a pas grand-chose à faire et cela ressemble honnêtement à un wrapper Web plutôt qu’à une application native. En fait, nous avons été encouragés à télécharger l’application depuis l’application. Cela peut être une source décente de chaussures et il y a un bouton WhatsApp au cas où vous auriez des questions pour le service client.

Descente Légende

Prix: Libérer

Downhill Legend est un coureur assez intéressant. Vous incarnez un rocher et vous obtenez le personnage de Sisyfox (basé sur Sisyphe) pour vous poursuivre. Le but est de remettre Sisyfox en forme en le faisant fonctionner le plus longtemps possible. La mécanique est assez simple. Vous appuyez et maintenez sur l’écran pour augmenter la vitesse et relâchez pour diminuer la vitesse. Vous pouvez soit incliner le rocher, soit utiliser les commandes tactiles, c’est votre choix. Ce qui rend le jeu intéressant, c’est son intégration avec Google Fit. Le jeu vous permet d’importer vos données de pas dans le jeu et de les ajouter au nombre de pas effectués par Sisyfox, accélérant ainsi le jeu. C’est un jeu gratuit sans achats intégrés et avec des publicités relativement discrètes. Nous espérons qu’il s’étendra avec le temps.

Joe Hindy / Autorité Android

Anime TV est une application de streaming pour les fans d’anime. Cela fonctionne bien. L’application est un peu difficile à utiliser et le balayage latéral est complètement trop sensible. Nous aurions également apprécié une barre de recherche. Cependant, la partie streaming fonctionne plutôt bien. Il récupère des vidéos à partir d’un certain nombre de sources différentes et la plupart des éléments disponibles sont des éléments que vous ne pouvez pas trouver sur les services de streaming conventionnels. Cela dit, les services de streaming conventionnels sont bien meilleurs que cela dans la plupart des cas.

Archives bleues

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Blue Archive est le dernier jeu de Nexon. C’est un RPG mobile gacha avec quelques éléments de simulation. Les joueurs collectionnent des personnages, créent des liens avec eux et les utilisent au combat. Le combat est assez facile avec une contribution minimale requise de la part des joueurs la plupart du temps. Il y a un mode histoire à suivre avec un élément de simulation pour créer des liens avec vos personnages. C’est similaire à des jeux comme Azur Lane où l’accent est davantage mis sur la collecte de personnages que sur le gameplay. Le jeu a certainement besoin de quelques optimisations car il souffre de temps de chargement plus longs que nous le souhaiterions, mais c’est par ailleurs un petit gacha décent.

Joe Hindy / Autorité Android

Red Robin, la chaîne de restaurants, a récemment lancé son application officielle. L’application vous permet de créer des commandes à emporter pour ignorer à la fois le site Web et aller au restaurant. Il s’intègre également au programme de fidélité de Red Robin afin que vous puissiez échanger des points contre des récompenses. Parmi les autres avantages, citons un hamburger gratuit pendant le mois de votre anniversaire, un repas gratuit toutes les dix commandes, 20 $ de réduction sur votre 6e visite et quelques autres avantages. Vous pouvez également vous faire livrer des commandes si vous le souhaitez. Il y a quelques bugs avec l’application, en particulier lorsqu’il s’agit de choisir votre magasin principal, mais ceux-ci seront probablement résolus dans les futures mises à jour.

Si nous avons manqué de grandes actualités ou sorties d’applications ou de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :

commentaires