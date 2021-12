5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 409e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Le Consortium Unicode a annoncé les emoji les plus populaires de 2021. Ils incluent le rire avec des larmes, le cœur, l’autre rire avec des larmes, le pouce levé et des pleurs. Croyez-le ou non, trois des cinq premiers sont les mêmes en 2021 qu’en 2019, la dernière fois que la liste a été lancée. Cliquez sur le lien pour en savoir plus ou cliquez sur ce lien pour savoir comment vous pouvez enfin créer des combos d’emoji pour chiens dans Gboard. De nouveaux indicateurs sont présents dans la dernière version de développeur de Chrome OS, ce qui suggère fortement que le support officiel de Steam est à venir. Les drapeaux étaient pour Borealis, l’équipe responsable du support Steam sur la plate-forme. Cela a des répercussions majeures, notamment en faisant de Chrome OS un endroit vraiment décent pour trouver des jeux AAA. La version du développeur doit passer par la version bêta, puis se stabiliser avant que l’un d’entre nous ne la voie. Un document interne du FBI qui circule montre que WhatsApp et iMessage donnent le plus d’informations au FBI. Le document mentionne diverses autres applications de messagerie et leurs diverses implication avec le gouvernement fédéral. Signal et Telegram sont deux plates-formes plus importantes qui ne donnent pratiquement rien au FBI. Cliquez sur le lien pour afficher l’infographie par vous-même et voir à quel point votre application de messagerie fonctionne parmi celles répertoriées. Nous supposons que de nombreux lecteurs sont tristes de l’implication de WhatsApp, surtout compte tenu du nombre d’entre eux qui utilisent les autocollants de WhatsApp. Spotify a lancé Spotify Wrapped 2021. Cette période magique de l’année vous donne toutes sortes d’informations sur ce que vous avez écouté. Les utilisateurs de Spotify peuvent le vérifier dans l’application et partager de jolies petites cartes avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Le partage des cartes emballées est une partie assez importante de la saison des vacances pour les utilisateurs de Spotify. Cliquez sur le lien pour savoir comment trouver le vôtre et le partager avec d’autres. C’est cette période de l’année pour les listes de fin d’année des meilleures choses. Google Play a annoncé le leur cette semaine et vous pouvez le vérifier sur le lien. Les choix de Google Play incluent Pokemon Unite, League of Legends: Wild Rift, Crash Bandicoot: On the Run et de nombreux autres jeux. Pour les applications, Google Play a choisi Balance, Canva, Clubhouse, Whatifi, Disney+, MyFitnessPal et bien d’autres.

Postknight 2

Prix: Libre de jouer

Postknight 2 est la suite du jeu indépendant à succès Postknight de 2017. Le jeu se présente comme un RPG d’aventure décontracté où vous combattez des ennemis pour livrer des marchandises aux gens. Le jeu tourne autour des quêtes de livraison et du classement en tant que Postknight. Il existe une variété d’endroits où livrer, des combats simples mais amusants et plusieurs ensembles d’équipements différents à maîtriser. Il utilise des graphismes 2D amusants et l’ensemble du jeu est bien exécuté.

Wacom est surtout connu pour ses tablettes ainsi que pour la technologie derrière le stylet Galaxy Note S. C’est en fait assez cool que l’entreprise ait sa propre application de prise de notes. L’application vous permet de dessiner et d’écrire des choses, puis de convertir vos notes manuscrites en documents numériques. Il existe également une fonction d’encre sémantique qui analyse vos notes et ajoute des informations contextuelles lorsque vous rédigez vos documents. Cela a bien fonctionné lors de nos tests. Celui-ci fonctionne évidemment mieux pour les appareils avec un stylet, de sorte que ceux qui n’en ont pas peuvent manquer certaines des fonctionnalités les plus cool.

Royaume Deux Couronnes

Prix: 6,99 $ avec achats intégrés

Kingdom Two Crowns est un nouveau jeu de Raw Fury, développeurs de Kathy Rain, Whispers of a Machine, Dandara et Bad North. Celui-ci est un jeu de stratégie à défilement horizontal. Les joueurs se construisent un royaume, recrutent des gens dans le royaume, puis le défendent contre les monstres. Le jeu propose également un mode coopératif (via un multijoueur local en écran partagé), plusieurs paramètres et un gameplay engageant. Nous aimons particulièrement le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de didacticiel, donc une partie du plaisir du jeu consiste à découvrir comment jouer au jeu. Le jeu de base coûte 6,99 $ et il existe un module complémentaire de 2,99 $ si vous le souhaitez.

Moteur de papier peint

Prix: Gratuit / 3,99 $

Wallpaper Engine est un port mobile de la populaire application Windows PC de Steam. Fondamentalement, vous créez un fond d’écran en direct sur la version Windows de l’application, puis vous pouvez le porter sur votre appareil Android avec cette application et l’utiliser sur votre téléphone. Vous pouvez, bien sûr, créer des fonds d’écran directement sur le téléphone. Le service prend en charge les vidéos, les GIF et les scènes 2D et 3D interactives. Certaines autres fonctionnalités incluent une liste de lecture qui modifie automatiquement votre fond d’écran, aucune publicité et vos fonds d’écran se mettent automatiquement en pause si vous activez le mode d’économie d’énergie. L’application est gratuite, mais l’expérience complète nécessite la version Windows de l’application pour des raisons évidentes.

Coup latéral de la Rocket League

Prix: Libre de jouer

Rocket League Sideswipe est la version mobile officielle de Rocket League. Cette version est un side-scroller 2D par rapport à la version 3D sur PC et console. Sinon, le but est pratiquement le même. Vous conduisez votre voiture, enfoncez le ballon dans le but adverse et percutez vos adversaires pour les empêcher de faire de même. Les matchs durent deux minutes et on apprécie les matchs rapides sur un jeu mobile. Certaines autres fonctionnalités incluent un mode 1v1 et 2v2 ainsi que des matchs privés, des matchs compétitifs en ligne, un abonnement de saison avec des éléments à débloquer supplémentaires, etc. Le jeu est nouveau et semble souffrir de quelques problèmes de plantage, mais sinon, il ressemble à un jeu mobile assez solide.

