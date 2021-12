5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 411e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Les propriétaires de pixels ont eu une surprise amusante la semaine dernière après que leurs téléphones leur ont parlé d’une tempête aux Philippines. C’est drôle parce que la plupart des gens qui ont reçu l’alerte ne vivent pas près des Philippines. L’alerte a amené les gens à une recherche Google pour en savoir plus. Nous espérons que tout le monde aux Philippines va bien. YouTube TV connaît un rare revers cette semaine avec ses chaînes Disney. L’accord entre les deux géants des médias prend fin le 17 décembre et un nouvel accord n’a pas encore été signé. Ainsi, les clients de YouTube TV vont perdre les chaînes Disney ce jour-là. Il y a une doublure argentée. YouTube TV a l’intention de baisser les prix de 15 $ si un nouvel accord n’est pas conclu. Le Royaume-Uni a rejoint la liste des pays qui n’aiment pas la façon dont Google et Apple font les choses. L’Autorité des marchés de la concurrence a critiqué les deux sociétés pour le contrôle écrasant des magasins d’applications des deux sociétés. De plus, la CMA affirme que les deux sociétés doivent faciliter le changement de plate-forme sans problème. Vous pouvez cliquer sur le lien pour en savoir plus. WhatsApp vous permet désormais de prévisualiser les notes vocales avant de les envoyer. Nous ne savons pas pourquoi ce n’était pas une fonctionnalité auparavant, mais au moins c’est là maintenant. Il n’y a pas grand-chose d’autre, mais la société l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Il devrait arriver dans une future mise à jour très bientôt. Il y aurait une Google Pixel Watch et certains de ses prétendus cadrans de montre auraient été divulgués cette semaine. La fuite montre dix cadrans de montre au total cachés dans un APK. Il existe également des preuves à l’appui de l’existence d’une prise en charge directe de Fitbit. On n’en sait pas grand-chose, si ce n’est que ces cadrans verront le jour d’une manière ou d’une autre. Cliquez sur le lien pour plus de détails.

Smash en descente

Prix: Libre de jouer

Downhill Smash est le dernier jeu de ZeptoLab, développeur de Cut the Rope. Le jeu est assez simple. Vous faites rouler un rocher en bas d’une colline et détruisez tout sur votre passage. C’est un peu plus violent que les autres jeux de ZeptoLab, mais ce n’est pas fou. Le jeu contient une quantité décente de choses à débloquer pour dévaler la colline et tuer des zombies. Il utilise également un gameplay basé sur la physique pour que vous contrôliez la façon dont il descend la colline. C’est un petit jeu d’arcade amusant pour passer le temps.

Vendeur TikTok

Prix: Libérer

TikTok Seller est une nouvelle application de TikTok. C’est aux créateurs de les aider à gérer leur boutique TikTok. Nous n’avons pas pu tester celui-ci car l’application n’est disponible qu’en Indonésie. Cependant, selon la description de l’application, l’application vous permet de vous inscrire en tant que vendeur, de gérer vos produits, de gérer vos commandes et de gérer des éléments tels que les retours et les remboursements. Cela devrait être un outil utile une fois qu’il verra une version plus large.

Extraterrestre : isolement

Prix: 14,99 $

Alien : Isolation est le dernier jeu de Feral Interactive, développeur du très excellent GRID : Autosport avec ROME et Tropico. Le jeu se déroule dans l’univers de la série Alien et suit l’histoire d’Amanda Ripley. Elle découvre un enregistreur de vol depuis le navire de sa mère et se lance dans une aventure pour en savoir plus. C’est définitivement un jeu d’horreur où vous explorez tout en essayant de survivre. Les graphismes sont assez bons et les commandes sont excellentes pour un jeu mobile. C’est cher, mais c’est en fait assez bon. Vous devez également vérifier la liste des appareils pris en charge dans la liste Google Play pour vous assurer que votre appareil fonctionne avec le jeu.

Remue-méninges : formateur en créativité

Prix: Libérer

Brainstorm: Creativity Trainer est une application pour le brainstorming d’idées. En gros, vous venez avec un problème, puis un tas de solutions potentielles au problème. L’application garde une trace de ces choses d’une manière amusante et colorée afin que vous puissiez réfléchir à vos idées. C’est un peu une application de niche, mais elle est utile pour des choses comme les achats de Noël ou pour savoir quoi faire pour un événement. Ce n’est pas très différent des applications de prise de notes où vous pouvez faire fondamentalement la même chose, mais parfois c’est agréable de le voir d’une manière différente.

Origines de la dynastie : Conquête

Prix: Libre de jouer

Dynasty Origins : Conquest est un jeu de stratégie avec un élément gacha. Les joueurs obtiennent des héros et les utilisent ensuite pour combattre leurs adversaires. L’accent est mis sur la partie stratégie grâce à des choses comme les synergies de héros et des choses comme ça. Il permet de battre des joueurs de niveau supérieur si votre tactique est meilleure. Il y a un léger élément de paiement pour gagner, mais comme pour tous les jeux gratuits, vous pouvez généralement obtenir la plupart des meilleurs éléments avec un broyage patient et persistant. Il a beaucoup de potentiel pour son genre.

Si nous avons raté des nouvelles, des mises à jour ou des versions intéressantes d’applications ou de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires.

Merci pour la lecture. Essayez-les aussi :

commentaires