5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Le mappage des boutons sur un téléviseur Android est quelque chose que plus de gens devraient envisager de faire. Notre propre Rita El Khoury parle des avantages d’utiliser un remappeur de boutons pour les appareils Android TV et plusieurs applications décentes pour le faire. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Le dernier Wallpaper mercredi est sorti et contient quelques fonds d’écran différents sur le thème des vacances, ainsi que quelques autres bons soumis par les lecteurs. Cliquez sur le lien pour les vérifier si vous cherchez à rembourrer votre stock de papier peint. Amazon a eu un sérieux problème avec son app store. Cela ne fonctionnait pas avec Android 12. Certaines mises à jour publiées cette semaine ont résolu le problème et les clients d’Amazon Appstore ont à nouveau un accès complet. Ceux qui ont encore des problèmes devraient essayer de mettre à jour l’application pour obtenir les correctifs. YouTube TV et Disney sont parvenus à un nouvel accord après que l’ancien a perdu 18 chaînes. La semaine dernière, Google a baissé le prix de 15 $ pour les clients de YouTube TV jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat avec Disney. Avec la nouvelle offre en place, le prix revient à 65 $ par mois et toutes les chaînes sont de retour. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Nous avons déjà des nouvelles d’Android 13. Certaines sont même liées aux applications. L’une des choses est les paramètres de langue par application dans Android 13. Cela ne signifie pas grand-chose pour beaucoup de gens, mais les personnes bilingues peuvent profiter des applications dans la langue qui leur convient le mieux. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Graffiti Smash

Prix: Libre de jouer

Graffiti Smash est un jeu de gacha avec une prémisse de combat soignée. Les joueurs lancent des personnages autour de l’écran pour peindre le champ de bataille. Peindre le champ de bataille débloque divers effets pour vous donner un avantage au combat. Il dispose d’un mode PvP en ligne ainsi que d’un mode coopératif en ligne pour que vous puissiez jouer avec ou contre des personnes. Il existe également un composant inactif pour obtenir du butin lorsque vous êtes hors ligne. Du côté positif, c’est définitivement quelque chose d’un peu différent. D’un autre côté, cela devient un peu répétitif au bout d’un moment. Ce n’est pas un nouveau jeu, mais c’est une version anglaise.

Livres électroniques : Croix-Rouge américaine

Prix: Libérer

eBooks : American Red Cross, la dernière application de l’association. Il s’agit d’un lecteur de livres électroniques en déplacement avec une variété de manuels de formation de la Croix-Rouge. Vous pouvez lire les manuels et vous tenir au courant des mesures à prendre en cas d’urgence. L’application permet également de visionner des vidéos, de répondre à des questionnaires et de faire d’autres activités pour rester engagé. Oui, c’est une application éducative, mais les personnes qui aiment être préparées en cas d’urgence peuvent trouver de nombreuses informations utiles ici.

Personne : après la mort

Prix: Gratuit / Jusqu’à 9,99 $

Nobodies: After Death est un jeu de réflexion. Vous jouez le rôle d’un nettoyeur pour une agence gouvernementale. Votre travail consiste à nettoyer les hits sanctionnés afin que personne ne sache que vous ou l’autre personne étiez là. Le casse-tête consiste à déterminer ce qui doit être nettoyé. Il existe plusieurs solutions à la plupart des problèmes, plus de 100 scènes dessinées à la main sur neuf niveaux à jouer et un scénario réel à suivre. C’est un peu court, mais sinon c’est amusant.

L Launcher pour Wear OS

Prix: Libérer

L Launcher est quelque chose d’un peu différent pour notre rafle hebdomadaire. C’est un lanceur Wear OS actuellement en alpha et c’est un petit morceau de développement assez cool. Wear OS n’est pas open source comme Android proprement dit, il y a donc un déficit de bons lanceurs pour toute smartwatch. Il possède des fonctionnalités décentes, y compris des fonctionnalités racine si vous suivez cette voie. C’est toute la liste, nous vous recommandons donc de consulter le site officiel lié ci-dessous pour en savoir plus. C’est une version alpha en ce moment, donc ceux qui essaient peuvent finir par trouver des bugs.

Couper la corde : Explosion

Prix: Libre de jouer

Cut the Rope Blast est le prochain jeu de la franchise qui, curieusement, n’est pas publié par ZeptoLab. En tout cas, celui-ci présente Om Nom mais dans un jeu de puzzle match-trois cette fois. Le gameplay est très similaire à ce que vous attendez. Vous faites correspondre les formes pour effacer le tableau. Il existe également une variété de power-ups pour rendre les choses plus faciles. Certaines autres fonctionnalités incluent un mode coopératif, des récompenses quotidiennes et des tonnes de niveaux à parcourir. C’est un tueur de temps, mais c’est un modèle familial avec une exécution décente.

