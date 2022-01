5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 413e édition d’Android Apps Weekly et la première de 2022. Voici les gros titres de la dernière semaine de 2021 :

Nous avons publié nos choix pour les meilleures applications Android à partir de 2021. Notre liste recoupait un peu celle de Google, mais nous avons également rendu hommage à d’autres applications d’utilisateurs puissants comme LADB et coreSpec. Nous avons également beaucoup aimé l’application Water Resistance Tester en raison du drame qu’elle a provoqué lors de sa première sortie. Cliquez sur le lien pour voir notre liste et nos mentions honorables. Nous avons également répertorié nos choix pour les meilleurs jeux Android de 2021. Encore une fois, la liste recoupait un peu Google, mais nous avons également répertorié d’autres jeux amusants comme PUBG New State, Titan Quest : Legendary Edition, League of Legends : Wild Rift, et d’autres. Encore une fois, cliquez sur le lien pour consulter nos choix et dites-nous ce que vous en pensez. Notre dernier papier peint mercredi pour 2021 est sorti cette semaine. Les fonds d’écran de cette semaine sont très variés et comprennent des photos de paysages, un oiseau et un fond d’écran abstrait. Nous sommes impatients de voir vos soumissions en 2022, alors cliquez sur le lien, consultez-le et soumettez-nous des fonds d’écran originaux. Dans certaines nouvelles, les utilisateurs de LastPass ont reçu des e-mails effrayants cette semaine. Les e-mails informaient les utilisateurs qu’ils avaient eu plusieurs tentatives de connexion infructueuses. Cependant, LastPass n’a détecté aucune violation. La société continue de surveiller la situation, mais pour l’instant, cela ressemble à une fausse alarme en ce moment. S’il se passe autre chose, nous vous le ferons savoir. L’un de nos nouveaux articles pratiques concerne Samsung Game Launcher. J’attendais celui-ci avec impatience en tant que propriétaire de Samsung et il ne déçoit pas. Vous pouvez consulter l’article si vous possédez un appareil Samsung pour voir comment vous pouvez améliorer le fonctionnement de Game Launcher pour vous.

Linia Super

Prix: Libérer

Linia Super est la suite spirituelle du jeu Linia relativement réussi. Il s’agit d’un jeu de réflexion dans lequel vous déterminez des séquences de couleurs et tracez des lignes pour relier les formes appropriées à l’écran. Le jeu propose un gameplay non linéaire, plus de 100 niveaux, et les développeurs promettent que d’autres niveaux sont à venir. Ce n’est pas parfait, mais étant donné que ce jeu est gratuit, il n’a pas à l’être. C’est un tueur de temps amusant, surtout pour les joueurs à petit budget.

Circuits NASCAR

Prix: Libérer

NASCAR Tracks est une application compagnon pour les personnes qui se dirigent vers une course NASCAR en direct. Il comprend un tas d’informations telles que l’horaire du week-end de course, vos billets numériques pour l’événement, les plans du site, etc. Vous pouvez discuter avec les représentants si vous avez des questions et toutes sortes d’autres choses. Nous avons vu de plus en plus d’attractions utiliser des applications comme celle-ci et cela améliore les choses lorsque l’application est correctement conçue.

Petits gros robots

Prix: Libérer

Little Big Robots est un jeu de combat en ligne gratuit avec des robots. C’est un peu low-tech. Vous avez une personnalisation limitée pour chaque robot, puis vous vous lancez dans un match et essayez d’éliminer tout le monde. La mobilité est assez décente et le combat est bien. Le plaisir est dans la sensation d’arcade de celui-ci. Les matchs sont assez rapides et les choses deviennent parfois chaotiques. Les autres fonctionnalités du jeu incluent le jeu en équipe, plusieurs modes de jeu, etc. Ce n’est pas un jeu profond, il ne faut donc pas longtemps pour voir tout ce qu’il y a à voir. C’est un autre jeu gratuit sans achat intégré, vous ne pouvez donc pas acheter pour gagner.

SafeUP est une idée tout à fait unique. C’est une application de sécurité spécialement conçue pour les femmes. L’idée est que vous téléchargiez l’application et si vous commencez à vous sentir mal à l’aise dans une situation, l’application vous connecte à une autre femme afin que vous puissiez obtenir de l’aide. Cela ne remplace pas les services d’urgence, alors assurez-vous d’appeler la police si quelque chose d’illégal se produit. Cependant, à titre d’exemple, vous utiliseriez cette application si vous étiez à une fête et que quelque chose ne vous allait pas ou si vous marchiez seul et que vous vous sentiez suivi.

L’application est réservée aux femmes, je n’ai donc pas pu la tester personnellement. D’après les avis des utilisateurs, il semble que l’application ait besoin d’une autre couche de peinture et d’un peu de vernis supplémentaire avant d’être prête pour les heures de grande écoute. Cependant, c’est une excellente idée et nous espérons que les développeurs régleront les problèmes.

Mirage : horizon parfait

Prix: Libre de jouer

Mirage : Perfect Skyline est un nouveau MMORPG. Il propose de nombreux éléments MMORPG habituels, tels que huit classes au choix, un mode multijoueur (à la fois coopératif et PvP), des graphismes supérieurs à la moyenne, etc. Vous pouvez jouer au jeu manuellement ou utiliser le mode Bottage, qui automatise tout en gros. L’automatisation frotte beaucoup de joueurs de MMO dans le mauvais sens, donc nous l’obtenons si vous ne voulez pas l’essayer pour cette raison. À part les trucs d’automatisation, le jeu semble avoir beaucoup de potentiel, mais nous devrons attendre et voir comment les développeurs traitent les plaintes pour être sûr.

