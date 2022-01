5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 414e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Nous savons qu’il s’agit d’un tour d’horizon orienté logiciel, mais le CES 2022 a eu lieu la semaine dernière et il y avait vraiment une tonne à voir. Nous avons un article de synthèse qui comprend des téléviseurs, des téléphones, des PC, des ordinateurs portables, des jeux et bien plus encore. Cliquez sur le lien ci-dessus pour le vérifier. Telegram a grincé dans une mise à jour des fonctionnalités juste avant la fin de l’année. La mise à jour comprend des réactions aux messages, une fonction de traduction directe et une option de formatage de spoiler. Toutes ces fonctionnalités fonctionnent à peu près de la même manière que chez les concurrents de Telegram. C’est agréable de voir Telegram suivre le rythme. Razer (la société de jeux) lance une plate-forme de maison intelligente en 2022. La société a fait l’annonce au CES 2022. Elle semble fonctionner principalement avec des lumières et vous permet de faire des choses de la même manière que la plate-forme Chroma RGB existante de Razer. Lifx et Nanoleaf sont déjà à bord. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. C. Scott Brown a plongé profondément dans LaunchBox pour Android. C’est une interface d’émulateur similaire à RetroArch et Lemuroid, sauf que celle-ci n’est pas dans le Play Store. L’article parle du lancement de l’application, pourquoi elle n’est pas dans le Play Store, les prix et les instructions d’installation. Regardez, c’est plutôt bien. Enfin, nous avons publié nos choix pour les applications et les jeux les plus controversés de 2021. La liste comprend deux fois YouTube TV, Roku, Disney, Facebook, WhatsApp et la vieille guerre Fortnite contre Google Play. Certains de ces bœufs devraient également se poursuivre jusqu’en 2022.

Code matriciel – Fond d’écran animé

Prix: 4,99 $

Cela fait des années que nous n’avons pas lancé un bon fond d’écran haute résolution de style Matrix. Celui-ci fait très bien l’affaire. L’effet est le même que tous les autres fonds d’écran animés Matrix, sauf celui-ci qui a l’air vraiment bien. Vous pouvez le personnaliser de différentes manières, notamment en modifiant la couleur, la taille, l’intervalle de chute, la longueur, etc. Il n’a pas d’autorisations et un seul prix. Il y a beaucoup à aimer ici.

Média de jeu actif (3 jeux)

Prix: Gratuit / 5,99 $

Active Gaming Media est un développeur sur Google Play et ils ont lancé trois jeux mobiles en très peu de temps. Le premier est Kero Blaster (5,99 $), un jeu de tir à défilement horizontal avec des éléments de plateforme. Les graphismes sont rétro, mais la mécanique est solide. Les deux autres jeux sont Pink Hour et Pink Heaven. Les deux sont des plateformes et ils sont également gratuits. Les deux jeux sont un peu comme des démos de Kero Blaster, donc les trois jeux sont en quelque sorte liés les uns aux autres. L’ordre de jeu semble être Pink Hour, Pink Heaven, puis enfin Kero Blaster.

Detexte de suivi

Prix: Libérer

Tracker Detect est une application récente d’Apple. C’est une application pour trouver vos AirTags perdus et d’autres éléments compatibles avec le réseau Find My d’Apple. Nous avons reporté l’écriture à ce sujet pendant quelques semaines dans l’espoir qu’Apple résoudrait les problèmes avec l’application. En plus de l’absence de certaines fonctionnalités souhaitées par certains utilisateurs, l’application semble fonctionner plutôt bien. Dans l’intérêt d’une divulgation complète, je n’ai pas d’AirTags, j’ai donc dû me fier aux expériences des utilisateurs pour voir à quel point cela fonctionnait.

Voyage des oiseaux en colère

Prix: Libre de jouer

Angry Birds Journey est le premier jeu Angry Birds de style fronde depuis des années. Il a été lancé en douceur aux États-Unis et dans d’autres territoires l’année dernière et devrait être lancé dans le monde en janvier 2022. C’est une expérience assez typique d’Angry Birds à l’ancienne. Il y a des centaines de niveaux à jouer, des mécanismes familiers et des bonus pour vous aider dans des situations délicates. Il présente d’anciens personnages, de nouveaux personnages et une histoire complète à jouer. Les microtransactions transforment une expérience de jeu globale décente en une expérience médiocre, mais sinon, c’est le classique Angry Birds.

DINA : Météo personnalisée (accès anticipé)

Prix: Libérer

DINA est une application météo personnalisée. Il comprend que la météo est différente selon qui vous êtes. Après tout, certaines personnes aiment le froid et certaines personnes apprécient la chaleur. Il recommande les vêtements à porter en fonction de la température. L’utilisateur peut changer les vêtements et l’application apprend ce que vous préférez à quelles températures. Il commencera alors à recommander les types de vêtements que vous pourriez réellement porter.

C’est un concept intéressant, mais il est en version bêta à accès anticipé, vous pouvez donc vous attendre à des bogues jusqu’à ce que les développeurs publient la version stable.

