5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 387e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

La recherche Google a fait un gros oopsie cette semaine. Hristo Georgiev, un ingénieur basé à Zurch, a été identifié à tort par Google comme étant un tueur en série et un violeur. L’homme partage son nom avec ledit violeur et Google a mis à tort la photo de l’homme innocent à côté de la biographie du tueur en série. Parfois, c’est une bonne idée de vérifier les faits plusieurs fois, même avec les propres résultats de la recherche Google. Google met fin au format de fichier APK dans le Play Store. Le nouveau format, App Bundles, est le remplaçant. Les App Bundles seraient de plus petite taille, plus faciles à mettre à jour et globalement meilleurs pour l’utilisateur final. Cependant, les développeurs doivent toujours utiliser des APK pour d’autres services, comme Amazon ou le Galaxy Store de Samsung, car ces endroits ne prennent pas en charge les App Bundles. Google facilite également le transport de votre vaccin COVID-19 et les dossiers de test sur votre téléphone. La société a mis à jour le système de laissez-passer d’Android pour inclure les laissez-passer pour les vaccins. Google garantit également aux gens que leurs laissez-passer ne seront pas téléchargés sur les serveurs de Google et utilisés à des fins malveillantes. Certains disent que vous pouvez simplement prendre une photo de votre carte de vaccination, mais c’est facilement falsifié. Ce système ne l’est apparemment pas. Lisez le lien pour plus de détails. Une nouvelle application de santé est en préparation chez Google. Il veut aider les gens à prendre en charge leur dossier médical et leur santé. L’application a été divulguée plus tôt cette semaine. Il semble vouloir stocker vos dossiers médicaux d’une manière facile à trouver et à partager avec votre médecin. Il n’y a pas encore beaucoup de détails, alors cliquez sur le lien pour en voir plus pour l’instant. La capacité de Windows 11 à exécuter des applications Android est un gros problème. Cependant, il y a quelques questions. Par exemple, nous avons découvert cette semaine qu’il est possible de télécharger des applications Android si vous le souhaitez. Bien sûr, le PDG de Bluestacks dit que les choses peuvent ne pas fonctionner comme les gens s’y attendent au début. Pourtant, un sondage que nous avons effectué a montré que la plupart de nos lecteurs avaient l’intention de l’essayer de toute façon. Enfin, il reste des questions sur les raisons pour lesquelles Microsoft n’a pas choisi Google Play. Vous pouvez lire les réflexions de Jon Fingas à ce sujet ici.

Griffe Étoiles

Prix: Libre de jouer

Claw Stars est un mélange entre un gacha, un jeu de collection et un jeu de machine à griffes. Les joueurs sauvent des créatures piégées dans des orbes. Vous attrapez les orbes, libérez les créatures et revenez en arrière. Le cœur de la mécanique est la machine à griffes. Vous récupérez des orbes à un endroit pendant les niveaux et récupérez vos divers amis à fourrure. Cependant, vous pouvez faire d’autres choses, comme collecter des pièces, voler des animaux à d’autres joueurs, etc. C’est un jeu mignon sans une tonne de profondeur, mais c’est un petit tueur de temps intéressant.

Obtenez le sur Google Play

Toile AR par Samsung

Prix: Libérer

AR Canvas de Samsung vous permet de dessiner des choses sur des photos avec la réalité augmentée. Les choses que vous dessinez dans des endroits spécifiques restent là pour que les autres puissent les voir plus tard. C’est utile ou amusant dans de nombreux cas, comme les chasses au trésor ou les pendaisons de crémaillère. Cependant, nous ne voyons pas trop d’utilisation dans le monde réel pour quelque chose comme ça. Pourtant, cela peut être amusant pour les enfants, les petits rassemblements et des choses comme ça si tout le monde secoue un téléphone Samsung.

Obtenez le sur Google Play

Mitrasphère

Prix: Libre de jouer

Mitrasphere est le dernier jeu de Crunchyroll. C’est un RPG gacha et son principe est similaire à la plupart des RPG gacha. Il y a une histoire à suivre, des personnages à invoquer et un mode PvP si vous voulez jouer contre d’autres joueurs. Le jeu rafraîchit les choses avec des salles de discussion privées, des émoticônes vocales et cinq classes avec lesquelles jouer. Comme la plupart des gachas, le combat peut devenir répétitif après un certain temps et il faut beaucoup de travail pour parcourir le jeu. Cependant, c’est un gacha assez décent et indulgent, donc cela peut valoir la peine si vous aimez ce genre de choses.

Obtenez le sur Google Play

Ciel ouvert

Prix: Libérer

OpenSky est une application de Wing Aviation, une filiale d’Alphabet. C’est une application de drone qui vous aide à respecter la loi tout en pilotant votre drone. Il vous permet de savoir si la zone autour de vous est légale pour voler et sinon, il vous aide à obtenir l’autorisation de voler. L’application a certainement besoin d’être peaufinée, mais elle pourrait être l’une des applications les plus utiles pour les propriétaires de drones. L’application peut également vous montrer votre historique de vol si vous le souhaitez. La plupart des plaintes tournent autour des bugs de l’application, nous espérons donc que le polissage arrivera le plus tôt possible.

Obtenez le sur Google Play

Terre des voyous

Prix: Libre de jouer

Rogue Land est un jeu d’aventure hack-and-slash. Il joue comme beaucoup de ces jeux. Les joueurs explorent le monde pour découvrir tous les différents secrets. Il existe également un mode histoire et un mode quête secondaire pour que vous puissiez collecter et terminer l’ensemble du jeu. La mécanique est assez simple, mais efficace. Les joueurs ne devraient pas tarder à apprendre comment tout fonctionne. Les microtransactions sont utilisées pour beaucoup de choses dans le jeu, mais le jeu permet aux joueurs de gagner un petit mais constant flux de gemmes pour débloquer des choses au fil du temps. L’autre grande plainte des joueurs est l’incapacité de tirer et de bouger en même temps. Ceux qui ont joué à Archero verront des similitudes immédiates avec ce jeu, pour le meilleur ou pour le pire.

Obtenez le sur Google Play

