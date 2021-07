5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 389e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière.

Google peut ouvrir le développement RCS à d’autres applications. RCS est une bonne technologie, permettant aux personnes utilisant des SMS d’obtenir des choses comme des reçus de lecture, d’envoyer des messages volumineux et d’autres avantages. Un récent démontage d’APK a révélé que Google pourrait ouvrir la fonctionnalité à d’autres applications. Nous ne savons pas encore comment cela fonctionnerait, mais ce serait assez excitant de toute façon. Lisez le lien pour en savoir plus. L’application météo d’Apple ne vous montre pas le numéro 69. Les gens ont commencé à remarquer le problème sur la dernière version d’iOS, il s’agit donc probablement d’un bogue. Il y a des suppositions suggérant que l’application utilise Celsius, convertit en Fahrenheit, puis arrondit au nombre le plus proche. Il s’avère que 69 n’est jamais un nombre auquel l’application s’arrondit. Il y a des captures d’écran montrant -69, il est donc possible que ce ne soit qu’un bug. Pourtant, c’est assez drôle que le plus grand nombre au monde ne s’affiche pas sur une application météo. Android 12 beta 3 a été lancé cette semaine. Avec cela, quelques améliorations du système d’exploitation ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que le défilement des captures d’écran ont été apportées. De plus, Google a annoncé l’existence d’un tableau de bord de jeu ainsi qu’une API qui permet aux développeurs d’optimiser leurs jeux pour divers cas d’utilisation, comme une meilleure autonomie de la batterie. Cliquez sur le lien ci-dessus pour l’article ou ici pour la vidéo (c’est un lien YouTube). La Journée mondiale des Emoji a eu lieu le 16 juillet cette année. C’est un jour pour célébrer tous les emojis que nous utilisons tous les jours. Google a rendu hommage à la fête en mettant à jour près de 1 000 emoji. Les nouveaux designs sont plus fluides, plus détaillés et se débarrassent de ce look rétro que beaucoup d’entre eux avaient avant la mise à jour. Vous pouvez cliquer sur le lien pour les consulter. Microsoft a révélé une nouvelle chose intéressante cette semaine. Il a annoncé Microsoft Windows 365. Le nouveau service vous permet de payer pour un ordinateur numérique moyennant des frais mensuels. L’ordinateur fonctionne sur pratiquement tout, des téléphones Android aux Macbooks. C’est un gros problème car il vous permet de télécharger et d’installer des logiciels. Vous pouvez utiliser quelque chose comme Photoshop de bureau pur sur un Chromebook ou une tablette Android sans trop de difficulté. Nous en reparlerons au fur et à mesure que plus de détails seront dévoilés. Cliquez sur le lien ci-dessus pour plus d’informations et sur ce lien pour les détails des prix.

Épreuves de Mana

Prix: 23,99 $

Trials of Mana est le dernier portage console de Square Enix. Il garde le jeu original intact tout en ajoutant des commandes mobiles et quelques petits extras. Il a tous les traits d’un bon jeu Square Enix. Les graphismes sont colorés et lumineux, le jeu est assez bon et la bande-son est fantastique. Pour la plupart, le port est fidèle à l’original et les commandes mobiles sont bonnes une fois qu’on s’y habitue. Le jeu propose également quatre modes de difficulté, un nouveau mode jeu plus, des sauvegardes dans le cloud et la possibilité de jouer à travers des flashbacks pour chaque personnage. Conformément à la norme, le prix est un peu élevé, mais il baissera probablement avec le temps comme la plupart des ports Square Enix.

Dépenser.cash

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Expensify.cash est une extension du service Expensify existant. Celui-ci est un mélange d’une application payante et d’une application de chat. C’est une sorte de vie Venmo. Vous pouvez diviser des chèques, envoyer de l’argent à des amis et des choses comme ça tout en discutant avec eux. Cette application n’en est qu’à ses débuts, elle n’est donc pas aussi mature que la plupart de ses concurrents. Cependant, il y a beaucoup de potentiel ici pour rivaliser sur ce marché. Vérifiez-le si vous cherchez quelque chose d’un peu différent.

Monde d’Aotu

Prix: Libre de jouer

Auto World est un RPG mobile gacha avec quelques éléments d’idole japonais. Les joueurs rassemblent un groupe de personnages, forment un groupe et combattent le mal. L’histoire tourne autour du festival de musique d’Aotu. Le jeu comprend également des énigmes de scène pour garder les choses à jour ainsi que des événements collaboratifs, comme celui en cours avec Hatsune Miku. Vous obtenez également les éléments habituels comme la personnalisation des personnages et le PvP en ligne. C’est un jeu gratuit pour le meilleur ou pour le pire. Les gens semblent l’apprécier, cependant.

Collecte de fonds caritative DonorDrive

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

DonorDrive Charity Fundraiser est une nouvelle application pour les personnes qui organisent des collectes de fonds. L’application a plusieurs objectifs. Vous pouvez trouver des objets pour collecter des fonds, organiser une collecte de fonds et les partager sur les réseaux sociaux. C’est une bonne idée pour les petites entreprises ou les créateurs qui veulent aider à collecter des fonds pour une bonne cause. Bien sûr, il y a aussi d’autres façons et cela ajoute encore une autre façon de redonner. L’application est gratuite et assez facile à utiliser.

mon parler angela 2

Prix: Libre de jouer

My Talking Angela 2 est le successeur du populaire My Talking Angela. Il ajoute à la mécanique du jeu précédent avec encore plus de choses à faire, de meilleurs graphismes et une meilleure expérience globale. Comme son prédécesseur, vous pouvez faire une variété d’activités pour vous divertir. Angela peut danser, chanter, cuisiner, se relooker et faire toutes sortes d’autres choses. Il ne chevauche pas le jeu précédent, donc ceux qui espèrent continuer à partir du précédent peuvent être déçus. C’est un excellent jeu pour les enfants ou les personnes à la recherche d’une expérience plus relaxante. C’est nouveau, cependant, vous pouvez probablement vous attendre à un bogue ici ou là pendant que les développeurs le construisent.

