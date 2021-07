5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 390e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière.

Google a annoncé les App Bundles il y a quelques années avec l’intention de déplacer bientôt le Play Store vers eux. Amazon a annoncé dans un article de blog cette semaine qu’ils faisaient la même chose. Ce n’est normalement pas un gros problème. Cependant, Amazon étant le magasin d’applications de choix pour Windows 11, il est agréable de voir Amazon suivre le rythme afin que les développeurs n’aient pas à faire autant d’efforts pour le faire. Google a réorganisé le Play Store pour fournir une aide indispensable aux utilisateurs de Wear OS. Sur les téléphones, il est plus facile de trouver des applications prenant en charge Wear OS. De plus, la version Wear OS du Play Store a fait l’objet d’une refonte visuelle pour s’aligner davantage sur le design d’Android 12. Les deux améliorations aident les utilisateurs à trouver plus d’applications Wear OS plus facilement qu’auparavant. Cliquez sur le lien pour plus de détails. Un tas de sites Web sont tombés en panne la semaine dernière, notamment LastPass, Steam, Amazon et des dizaines d’autres sites Web. Cela a évidemment également affecté les applications de ces sites Web. Le problème est résolu maintenant. Il provenait apparemment d’Akamai, un réseau de distribution de contenu. Cliquez sur le lien pour plus de détails. Certains anciens employés de WhatsApp travaillent sur un nouveau réseau social. Le réseau, HalloApp, est un projet assez ambitieux. Les gens derrière ça veulent arracher les trucs de l’algorithme et tout ça. Fondamentalement, l’objectif est de remettre le social dans les médias sociaux. Il n’y a pas encore grand-chose à savoir à ce sujet, mais nous garderons un œil dessus. Netflix essaie de se lancer dans le jeu. Certaines explorations de données ont trouvé un lien possible avec Sony. Ces deux sociétés travaillant ensemble pourraient être vraiment cool à voir. Un autre rapport indique que Netflix propose des jeux mobiles dans le cadre de son abonnement ainsi que du contenu vidéo en streaming. C’est encore très tôt, donc je suis sûr que nous en entendrons plus au cours des semaines et des mois à venir.

Alchemy Stars : Aurora Blast

Prix: Libre de jouer

Alchemy Stars : Aurora Blast est un nouveau RPG gacha. Il utilise une stratégie de combat en ligne de style RPG. Les joueurs collectent des personnages, les améliorent et les utilisent pour terminer le mode histoire du jeu et divers événements à durée limitée. Le jeu bénéficie d’une excellente exécution avec un jeu fluide et de bons graphismes pour son genre. Le contenu est assez bon et il y en a assez ici pour vous occuper pendant un certain temps. Le mécanisme d’invocation est un peu restrictif par rapport à beaucoup, mais sinon, c’est un RPG gacha fait avec compétence.

Obtenez le sur Google Play

VotreMécanicien

Prix: Gratuit / Varie

Joe Hindy / Autorité Android

Vermin-Club est un service pour vous aider à trouver un mécanicien lorsque votre voiture a besoin d’être réparée. Vous mettez simplement vos problèmes de voiture dans l’application et vous obtenez des devis instantanés et la possibilité de planifier un entretien chez un mécanicien à proximité. Il existe des devis de plusieurs mécaniciens afin que vous puissiez acheter des prix, ce qui est beaucoup plus facile que d’aller ou d’appeler des mécaniciens pour obtenir les prix. Il y a aussi une fonction de chat si vous avez d’autres questions. Cette application est toute nouvelle et il y a probablement des bugs à résoudre. Il couvre 300 villes américaines, vous ne pourrez donc peut-être rien trouver si vous n’habitez dans aucune d’entre elles.

Obtenez le sur Google Play

Laboratoire d’évasion

Prix: Gratuit / 0,99 $

Escape Lab est un jeu de puzzle multijoueur local. Vous et un ami pouvez jouer ensemble séparément ou dans la même pièce, mais vous avez toujours besoin de deux appareils différents. Vous travaillez tous les deux pour résoudre les énigmes et vous échapper du laboratoire. Les joueurs doivent s’échapper avant d’être capturés. Le jeu a un élément d’horreur avec des scénarios et des graphismes effrayants. Dans l’ensemble, le jeu prend environ 60 à 90 minutes. Ce n’est pas un jeu auquel vous passerez des mois à jouer, mais pour de l’argent, ce n’est certainement pas mal.

Obtenez le sur Google Play

TimeoutIQ

Prix: Gratuit / Jusqu’à 74,99 $ par an

Joe Hindy / Autorité Android

TimeoutIQ est une application pour les parents. Il vous permet de surveiller le temps d’écran de vos enfants lorsqu’ils utilisent leur téléphone. Elle s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans. L’application vous permet de définir des limites de temps d’écran, de suivre l’emplacement de votre enfant et de surveiller les applications qu’ils utilisent. L’application est gratuite pour une utilisation sur un seul écran avec des abonnements à plusieurs niveaux en fonction du nombre d’écrans dont vous avez besoin. Cela peut coûter un peu cher, alors vérifiez les niveaux d’abonnement avant de vous engager dans quoi que ce soit.

Obtenez le sur Google Play

Le sorceleur : tueur de monstres

Prix: Libre de jouer

The Witcher : Monster Slayer est un jeu de réalité augmentée. Les joueurs se déplacent et tuent des monstres. L’application prend en compte des éléments tels que l’heure de la journée et les conditions météorologiques pour vous aider dans votre chasse. Les joueurs déverrouillent et collectent également diverses choses au cours de leurs voyages. C’est un peu comme Pokemon Go, mais avec des mécanismes très différents. La mécanique n’est pas difficile, il ne faudra donc pas longtemps à apprendre. C’est définitivement quelque chose de différent dans l’espace AR.

Obtenez le sur Google Play

Si nous avons manqué de grandes actualités ou sorties d’applications et de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail à contact@androidauthority.com

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :