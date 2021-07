5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 391e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

WhatsApp a un problème de piratage social. Apparemment, les gens volent les informations d’identification Facebook ou Instagram d’autres personnes, puis vous envoient des messages avec les profils de votre propre famille. Il vous encourage ensuite à les aider à se connecter. Il s’agit d’un problème facilement évitable en ne donnant tout simplement pas les informations d’identification WhatsApp en ligne n’importe où et peut-être en téléphonant aux membres de votre famille pour vous assurer qu’il s’agit bien d’eux. Cliquez sur le lien pour plus de détails. Google a détaillé une nouvelle politique du Play Store dans laquelle un onglet de confidentialité obligatoire est inclus dans le Play Store. L’onglet vous dira si oui ou non l’application crypte les données, partage les données avec d’autres sources, quelles informations l’application collecte, etc. Les développeurs peuvent commencer à ajouter cela en octobre 2021, mais ce sera obligatoire d’ici avril 2022. Fondamentalement, Google souhaite que les développeurs expliquent pourquoi ils ont besoin de vos informations et que les utilisateurs comprennent pourquoi les développeurs en ont besoin. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. WeChat a dû arrêter d’autoriser les gens à accéder à l’application s’ils vivaient en Chine. De nouvelles lois réprimant les entreprises en Chine ont forcé WeChat à suspendre de nouvelles personnes là-bas jusqu’à ce qu’elles puissent mettre à jour l’application pour se conformer aux lois locales. C’est l’une des nombreuses entreprises en Chine qui ont fait l’objet d’un examen anti-vie privée, notamment LinkedIn, TikTok et d’autres. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le lien. Il y a quelques années, Apple lançait sa première application Android. C’était une application pour aider les utilisateurs d’Android à passer à iOS. Il semble que Google travaille sur une application similaire. Cela aiderait les utilisateurs d’iOS à passer à Android. Les informations à ce sujet proviennent d’un démontage APK de l’application Data Recovery Tool, un autre ajout récent au Play Store. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Google TV se met à jour avec de nouveaux éléments d’interface utilisateur et prend en charge davantage de services de streaming. La nouvelle interface utilisateur ajoute des éléments tels que des bannières 16:9 pour des éléments tels que des thrillers de science-fiction ou d’autres éléments axés sur la découverte. De plus, Google TV prendra bientôt en charge Cartoon Network, Discovery Plus, Viki, PBS Kids et Boomerang. Cliquez sur le premier lien pour en savoir plus.

Garena Contra est de retour

Prix: Libre de jouer

Garena Contra Returns a été lancé dans d’autres pays il y a quatre ans. Cependant, la sortie du jeu en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine a eu lieu la semaine dernière. Celui-ci est un jeu de tir 2D qui rend hommage aux anciens jeux Contra. Le jeu s’appuie fortement sur son expérience PvP, qui est amusante pour certains joueurs et pas tellement pour d’autres. Il existe également un système de mise à niveau et d’autres éléments pour occuper les joueurs. C’est un jeu raisonnablement décent, même si le monde ne fait que commencer un jeu auquel certains jouent depuis des années.

Videoleap par Lightricks

Prix: Gratuit / 7,99 $ par mois / 35,99 $ par an / 69,99 $ une fois

Videoleap est une nouvelle application de montage vidéo. Il offre la possibilité de créer des clips de haute qualité en peu de temps. Il utilise le style de la chronologie comme la plupart des éditeurs vidéo compétents. Il comprend également la prise en charge de l’écran vert, la possibilité de couper des clips pour les adapter, d’annuler et de refaire un nombre illimité, et la possibilité de zoomer et de modifier image par image. Vous obtenez également la gamme habituelle de filtres et d’effets pour rendre les choses plus fluides et plus belles. La version iOS a encore plus de fonctionnalités, mais nous imaginons que la version Android bénéficiera d’améliorations au fil du temps. Un abonnement est nécessaire pour toutes les fonctionnalités ou vous pouvez acheter l’application une fois pour 69,99 $.

Écrasé de pommes de terre

Prix: Libre de jouer

Potato Smash est un petit jeu de tower defense mièvre. Les joueurs collectent, améliorent et placent de petits personnages de pommes de terre pour vous défendre de l’ennemi. Il existe un mécanisme de fusion pour mettre à niveau vos pommes de terre, donc oui, il y a un peu un élément de robinet inactif à celui-ci. Après cela, vos pommes de terre vous défendent, accumulent des points et vous permettent de créer plus de pommes de terre. Le jeu dispose d’un mode PvP en ligne, d’un mode coopératif et d’un mode joueur solo afin que vous puissiez jouer avec ou contre d’autres personnes ou seul. Les publicités sont un peu ennuyeuses et le jeu semble assez à la traîne sur les appareils bas de gamme, mais sinon, c’est un tueur de temps amusant.

Outil de restauration de données

Prix: Libre

L’outil de restauration de données est une nouvelle application de Google. Il fonctionne essentiellement comme un outil de sauvegarde et de restauration. Il vous permet de connecter un téléphone à un autre téléphone et d’importer vos données. Ceci est très similaire à celui que vous pouvez trouver dans le menu des paramètres de n’importe quel téléphone Android. Cependant, avoir une application dédiée le rend un peu plus facile à trouver et à utiliser. Vous pouvez utiliser un câble pour faire la plupart du travail. C’est simple et relativement facile à utiliser. Je n’ai pas personnellement testé celui-ci, mais il fonctionne de manière très similaire à celui que vous utilisez dans les paramètres, que j’ai déjà utilisé. C’est aussi gratuit.

NieR Ré[in]œillet

Prix: Libre de jouer

NieR Ré[in]carnation est un nouveau RPG gacha de Square Enix. Comme la plupart des jeux de la franchise NieR, le jeu tourne fortement autour de son récit sérieux, maladroit et parfois sombre. Le combat est une chose relativement simple. Vous donnez des commandes à votre personnage ou autorisez le mode automatique à le faire pour vous. Vous pouvez attaquer à peu près constamment, mais les capacités spéciales ont des temps de recharge. Les batailles arrivent également par vagues avec une perspective amusante à la troisième personne au lieu de la perspective latérale habituelle. Les graphismes sont exceptionnels pour son genre et la bande-son est assez bonne en général. Je suis encore assez tôt dans le jeu, mais il semble que ça va être assez amusant, comme tous les autres jeux NieR.

