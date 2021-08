5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 392e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Le Xbox Game Pass arrivera probablement sur Android TV dans un avenir proche. Il existe plusieurs indices provenant de plusieurs sources. Un démontage d’APK a révélé une image de bannière que toutes les applications Android TV doivent avoir. De plus, si vous chargez l’application, elle affiche cette image de bannière. C’est évidemment assez tôt dans le processus, mais Microsoft semble y travailler. YouTube Premium Lite est disponible pour certains utilisateurs en Europe. L’idée est de donner un prix réduit pour YouTube sans publicité pour un prix moins cher. Cependant, la version Lite ne vous permet pas de faire des choses comme écouter en arrière-plan et n’inclut pas de musique YouTube sans publicité. Nous ne savons pas à quel point un tel service pourrait être populaire, mais je suppose que nous en verrons davantage si le programme se développe. Spotify expérimente également un niveau premium moins cher. L’offre de Spotify, qui coûte 0,99 $ par mois, vous offre des sauts illimités sur les listes de lecture des stations et vous permet également d’écouter de la musique à la demande. Cela fonctionne essentiellement comme la version premium, à l’exception de la version à 0,99 $ qui inclut toujours des publicités. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le lien. Fandango a acquis Vudu en 2020. Cette année, il semble que les entreprises commencent enfin à fusionner. Fandango fusionne son contenu en streaming dans Vudu, renforçant le nombre de choix de ce dernier. De plus, Vudu est désormais l’application officielle de cinéma et de télévision pour Roku. C’est un mouvement assez important pour les deux sociétés. Google a interdit les applications de rencontres sur le sucre dans le Google Play Store. Le sucre, dans ce cas, signifie les relations de papa de sucre ou de maman de sucre. Google nous a expliqué qu’ils ne voulaient pas promouvoir des applications qui encouragent les gens à échanger de l’argent ou des cadeaux contre des actes sexuels. Cela ne devrait pas affecter la scène des applications de rencontres dans son ensemble, mais certaines applications comme Spoil ou Seeking Arrangement pourraient bientôt se retrouver sans magasin. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Usine de biscuits pour hamsters

Hamster Cookie Factory est un simulateur de cuisine. Il comporte également des petits amis hamsters très mignons. Le but du jeu est de restaurer une usine de biscuits, de faire des biscuits de mieux en mieux et de créer des trucs pour gagner de l’argent pendant que vous ne jouez pas. Oui, il y a aussi un élément de jeu inactif ici. Le jeu a des graphismes mignons et des mécanismes simples. La plupart des choses sont pointer-cliquer, vous n’avez donc pas besoin d’apprendre quelque chose de compliqué. Cependant, il semble bégayer et prendre un peu de retard sur les appareils bas de gamme. C’est quelque chose à prendre en considération lorsque vous commencez à jouer.

TV IMDb

IMDb TV est l’application Android officielle pour IMDb TV. L’application vous permet de diffuser des milliers de films et d’émissions de télévision directement depuis l’application. Le principal argument de vente d’IMDb TV est peut-être qu’il est gratuit. Vous n’avez pas besoin d’un service d’abonnement pour commencer à regarder quoi que ce soit. Vous devez regarder certaines publicités, mais c’est normal pour le contenu gratuit. Il existe également une version Android TV (Google Play) ou vous pouvez l’activer en tant que chaîne dans Amazon Prime Video.

Guerre des survivants

War of Survivors est un jeu de stratégie multijoueur en ligne. Il a également des éléments de construction de royaume. Vous commencez le jeu en construisant une base, en recherchant des améliorations et en constituant des troupes. Vous utilisez ces troupes pour attaquer d’autres joueurs. Il y a aussi un élément de survie dans celui-ci. Le jeu fait un bon travail pour apporter beaucoup de contenu et d’activités aux mains du joueur. Cela dit, c’est définitivement un grindfest et vous pouvez acheter votre chemin à travers le jeu, ce que certains joueurs n’aiment pas. De plus, le jeu présente des problèmes de décalage sur certains appareils, nous espérons donc que les développeurs l’optimiseront un peu dans les futures mises à jour afin qu’il soit plus jouable sur plus de téléphones.

TourbillonMurs

SwirlWalls est une application de fond d’écran interactif. Chaque fond d’écran utilise le même style de tourbillon que vous voyez dans les captures d’écran ci-dessus. Cependant, vous pouvez personnaliser le tourbillon à votre guise avant de le définir comme fond d’écran. De plus, les fonds d’écran sont interactifs et animés en fonction du taux de rafraîchissement de votre appareil. Ainsi, vous pouvez obtenir des animations super fluides sur des appareils haut de gamme avec des affichages à taux de rafraîchissement élevé. Certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge du mode sombre, la possibilité de déverrouiller toutes les fonctionnalités sans rien payer et la possibilité de configurer des gestes qui font bouger votre fond d’écran. C’est définitivement quelque chose de cool et de différent dans l’espace papier peint.

Mon temps à Portia

My Time at Portia est un portage mobile du populaire jeu PC et console. Le jeu est un simulateur avec quelques éléments RPG. Le joueur hérite d’un atelier et travaille à la construction de diverses choses pour la ville de Portia. Vous pouvez faire pas mal de choses ici, y compris collecter des ressources, fabriquer des objets, socialiser avec les PNJ du jeu, embaucher des travailleurs pour vous aider et même vous battre avec des méchants pendant que vous explorez des ruines pour découvrir des secrets. Il se compare très favorablement à des jeux comme Stardew Valley ou Harvest Moon, donc les fans de ces types de jeux devraient tout autant apprécier celui-ci. Le jeu ne prend pas en charge les contrôleurs, mais le verbiage dans la liste du Play Store indique qu’il s’agit d’un travail en cours. C’est un très bon jeu, surtout si vous aimez les simulateurs.

Si nous avons raté une grande application ou une sortie de jeu Android ou des nouvelles, parlez-nous-en dans les commentaires ou à contact@androidauthority.com.

